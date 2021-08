Triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ

Hiện nay, Nghị quyết số 68 của Chính phủ đang được triển khai đồng loạt ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nhiều trường hợp đã được chi trả hỗ trợ theo đúng quy định, kịp thời giảm bớt khó khăn cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong thời điểm dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.



Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ





Để các chính sách hỗ trợ được triển khai kịp thời, đúng quy định, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 174 về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do dịch Covid-19; Quyết định số 1966 về việc ủy quyền phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách cho các đối tượng gặp khó khăn bởi dịch Covid-19; Quyết định số 2089 về việc hỗ trợ đối với NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh...

Các văn bản chỉ đạo của tỉnh với những quy định rõ ràng, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương đã tạo tiền đề để việc triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ được đồng bộ, nhanh chóng.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để NLĐ và NSDLĐ nắm rõ mục đích, nội dung của Nghị quyết số 68, từ đó, tiếp cận, lập hồ sơ, thủ tục theo đúng trình tự để thụ hưởng chính sách; phối hợp với UBND các huyện, thành phố, triển khai thực hiện chính sách đến các xã, phường, thị trấn. Các ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, tổ chức thẩm định phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ và tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ, đảm bảo chính xác, đúng đối tượng theo quy định.

Với mục tiêu hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, sau gần 1 tháng triển khai, huyện Lập Thạch là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành sớm công tác rà soát, thẩm định hồ sơ triển khai chi trả hỗ trợ ngay từ đầu tháng 8/2021.

Đến thời điểm này, Phòng LĐ-TB&XH huyện đã chi trả hỗ trợ cho 218 NLĐ trong doanh nghiệp, trong đó 122 lao động ngừng việc, 93 lao động đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, 3 lao động đang mang thai với kinh phí hỗ trợ hơn 200 triệu đồng.

Trên địa bàn huyện có 149 doanh nghiệp và 1 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính với gần 11.000 lao động được cơ quan BHXH giảm 0,5% mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Lập Thạch Nguyễn Chung Phong cho biết: “Để đảm bảo chính xác, minh bạch, đúng đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ, cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tích cực phổ biến về nguyên tắc, điều kiện, nội dung, hồ sơ và trình tự, thủ tục hỗ trợ để NLĐ, NSDLĐ thuộc đối tượng hỗ trợ nắm rõ và tiếp cận chính sách.

Đồng thời, tạo điều kiện để NLĐ, NSDLĐ dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng chính sách thông qua lập hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, chi trả hỗ trợ bằng hình thức chuyển khoản nhằm đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch”.

Tính đến ngày 10/8, BHXH tỉnh rà soát được 3.424 đơn vị đủ điều kiện được hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số 173.655 lao động, kinh phí giảm mức đóng tạm tính gần 61 tỷ đồng; đồng thời, xác nhận hỗ trợ cho 20 đơn vị với 154 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và 45 NLĐ mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi với kinh phí hơn 634 triệu đồng; hỗ trợ 7 đơn vị với 124 NLĐ ngừng việc và 102 NLĐ mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi với kinh phí hỗ 230 triệu đồng.

Ngân hàng CSXH đã xác nhận 4 đơn vị đủ điều kiện vay vốn trả lương ngừng việc cho NLĐ với kinh phí 470 triệu đồng và 4 đơn vị vay vốn trả lương cho NSDLĐ khi phục hồi sản xuất, kinh doanh với kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng...

Các huyện, thành phố cũng đã rà soát được hơn 51.000 NLĐ tự do phải dừng hoạt động để phòng, chống dịch theo quy định của các cấp có thẩm quyền. Theo kế hoạch, các địa phương sẽ triển khai thực hiện chi trả hỗ trợ lao động tự do đợt 1 xong trước ngày 30/8.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ gặp một số vướng mắc như việc xác định đối tượng thụ hưởng là lao động tự do gặp nhiều khó khăn do NLĐ trên địa bàn tỉnh làm ở nhiều ngành nghề khác nhau, do vậy, khi ngành nghề này tạm dừng, người lao động lại có thu nhập ở ngành nghề khác.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã lập danh sách đề nghị BHXH xác nhận theo quy định, nhưng hồ sơ chưa đầy đủ; cán bộ nhân sự còn bối rối trong việc xác định đối tượng thuộc diện hưởng chính sách tạm hoãn hợp đồng lao động/nghỉ việc không hưởng lương với chính sách hỗ trợ ngừng việc.

Một số NLĐ phải nghỉ việc vì cách ly phòng, chống dịch thuộc đối tượng hưởng chính sách nhưng chưa cung cấp được văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan có thẩm quyền; có trường hợp NLĐ làm việc trên địa bàn tỉnh nhưng được cử đi công tác và bị cách ly tại khu vực phong tỏa thuộc tỉnh/thành phố khác nên mất nhiều thời gian để hoàn thiện hồ sơ.

Để khắc phục những khó khăn trên, tiếp tục triển khai kịp thời hiệu quả các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Sở LĐ-TB&XH kiến nghị UBND tỉnh, Bộ LĐ-TB&XH có những hướng dẫn cụ thể hơn trong việc xác định, chi trả hỗ trợ cho đối tượng lao động tự do.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 68 của Chính phủ đến NLĐ, NSDLĐ; giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các chính sách tại cấp cơ sở, bảo đảm kịp thời, chính xác, công bằng, không trùng lặp.

Trong thời gian tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn các đối tượng thụ hưởng làm hồ sơ, đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận hồ sơ... nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NLĐ, NSDLĐ tiếp cận, thụ hưởng nguồn hỗ trợ chính sách theo quy định.

Bài, ảnh: Hương Giang