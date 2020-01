Tỷ lệ giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri đạt thấp

Trong năm 2019, có tất cả 49 kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh gửi đến UBND tỉnh. Trong đó: Có 43 kiến nghị thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách (nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường…); 6 kiến nghị thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội (văn hóa, y tế, lao động - thương binh và xã hội). Tuy nhiên, tỷ lệ kiến nghị được giải quyết xong dứt điểm đạt thấp (12/49 nội dung, đạt 24,5%).



Sau nhiều năm kiến nghị, hệ thống rãnh thoát nước dọc ĐT 305 đã được Sở Giao thông vận tải hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo xong trong tháng 12/2019





Nhìn chung, việc chỉ đạo giải quyết một số nội dung kiến nghị còn chung chung, thiếu quyết liệt, chưa phân định rõ trách nhiệm, cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; chưa xác định thời hạn hoàn thành hoặc chưa có giải pháp thuyết phục để giải quyết tồn tại một số vấn đề đang xảy ra trên thực tế, tại nhiều địa phương, gây bức xúc cho cử tri và nhân dân như: Trong công tác cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý việc triển khai, thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh; giải quyết tình trạng ngập úng, không đảm bảo sản xuất do thực hiện một số dự án…

Một số nội dung trả lời kiến nghị cử tri chưa đi vào thẳng vấn đề, chưa đúng trọng tâm cử tri yêu cầu, chưa đảm bảo tính thuyết phục; một số nội dung có tính cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống người dân nhưng chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm như: Kiến nghị của cử tri xã Đôn Nhân (Sông Lô) đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ bồi thường diện tích đất bãi soi do khai thác cát, sỏi ở thôn Đông Mục; cử tri xã Vân Hội (Tam Dương) đề nghị tỉnh chỉ đạo làm cầu Vân Tập, do hiện nay cầu hẹp, lan can hỏng, không đảm bảo an toàn giao thông…

Tin, ảnh Khánh Linh