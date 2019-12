Báo động tình trạng ô nhiễm môi trường ở làng nghề đá mỹ nghệ Hải Lựu

Bên cạnh giá trị kinh tế mang lại, hiện nay, làng nghề chế tác đá Hải Lựu (Sông Lô) đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh, lao động rất cao.



Người dân làm nghề chế tác đá ở Hải Lựu (Sông Lô) phải đối mặt với nguy cơ bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động rất cao



Là làng nghề truyền thống, có tuổi đời hàng trăm năm, xã Hải Lựu hiện có khoảng 1.400 hộ với hơn 6.400 nhân khẩu thì có tới 900 lao động chuyên làm nghề chế tác đá mỹ nghệ. Trên địa bàn xã có 6 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đá xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Còn lại, đa phần là các hộ gia đình, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ nên mức độ đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động ở mức hạn chế, tồn tại nhiều bất cập.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, người dân ở làng đá đang phải sống trong môi trường bụi và tiếng ồn rất lớn. Trong khung giờ làm việc cả làng nghề đá không tìm thấy một nơi thực sự yên tĩnh, kể cả khu nghĩa trang.

Riêng khu sản xuất tập trung (ngoài khu dân cư) hoạt động sản xuất diễn ra liên tục nên độ ồn của khu vực này rất lớn. Vào giờ cao điểm (9-11h và 13h-19h) vào khoảng 90 dB, vượt QCVN 26:2010 Bộ TNMT, tới 20 dB, chưa kể độ ồn tối đa có lúc vượt 100 dB. Mức ồn trung bình tới 90 dB, kéo dài ảnh hưởng rất lớn tới người lao động.

Do môi trường đang bị ô nhiễm nghiêm trọng nên hàng nghìn hộ dân đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng bệnh tật, đặc biệt là các bệnh về hô hấp, da liễu. Các bệnh thông thường người dân thường mắc như viêm da dị ứng, viêm kết giác mạc, viêm họng hạt, viêm xoang mũi… Những người trực tiếp làm nghề đá có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn. Trong đó, có những bệnh khá nguy hiểm, nếu tích tụ lâu dài có thể dẫn đến tử vong.

Bên cạnh tình trạng ô nhiễm môi trường và trang thiết bị sản xuất thô sơ lạc hậu, thì nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại các làng nghề lại do chính sự bất cẩn của con người, do người sử dụng lao động không nắm vững các nguyên tắc về vận hành, máy móc không được bảo hành, bảo dưỡng.

Phần lớn máy móc không có tài liệu kỹ thuật để hướng dẫn vận hành an toàn thiết bị hoặc có thì rất sơ sài. Ngoài ra, còn có các máy tự chế, tự lắp ráp từ các bộ phận cũ, chắp vá, tạm bợ, nhiều chi tiết hỏng không được thay thế, sửa chữa kịp thời.

Trước thực trạng trên, tháng 11/2019, Sở NN&PTNT đã tổ chức lớp tập huấn “An toàn - vệ sinh lao động” cho hơn 35 học viên là lao động làm nghề đá, hộ dân sinh sống trên địa bàn xã Hải Lựu nhằm truyền đạt những nội dung cơ bản của pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động; nhận biết những yếu tố có hại, nguy hiểm trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa…

Cũng tại hội nghị tập huấn, các chuyên gia và người dân đều cho rằng: “Để làng nghề đá Hải Lựu phát triển bền vững, giải pháp đặt ra hiện nay là cần phải có nguồn lực, sự kiểm tra, hướng dẫn thường xuyên của cơ quan chức năng để xây dựng được mô hình điểm cải thiện môi trường lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Mô hình đó phải đảm bảo, đáp ứng được các tiêu chí, yêu cầu về cơ sở hạ tầng, mặt bằng sản xuất như: Lắp đặt hệ thống hút bụi cho máy cắt đá, xây dựng nhà xưởng tại khu vực sản xuất, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ, lắp đặt hệ thống phun hơi nước giảm phát tán bụi; trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động và tủ thuốc y tế. Người lao động được khám sức khỏe định kỳ; thường xuyên tập huấn về các kỹ năng an toàn lao động trong quá trình sản xuất nhằm phòng tránh các bệnh về phổi, điếc, đau mắt, hay tai nạn do va đập. Chủ sử dụng lao động phải đặc biệt quan tâm đến các biện pháp cải tiến máy móc, điều kiện, cơ sở làm việc, tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động…”.

Tuy nhiên, với nguồn lực hạn hẹp, các cơ chế, chính sách còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc, chắc chắn vấn đề ô nhiễm môi trường, nguy cơ tai nạn lao động tại làng nghề chế tác đá Hải Lựu khó mà giải quyết được trong thời gian ngắn.

Bải, ảnh Khánh Linh