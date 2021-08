Tình nguyện viên Hà Nội mắc Covid-19: "Nếu sợ thì ai sẽ chống dịch"

"Nếu ai cũng sợ dịch bệnh, vậy người nào sẽ đứng ra chống dịch? Mỗi người cống hiến một chút sức nhỏ, sẽ trở thành sức mạnh to lớn để cùng đánh bay dịch bệnh".



Trên đây là chia sẻ của anh H.Đ.C, sinh năm 1997, làm việc tự do, sống tại Hà Nội.

Anh H.Đ.C muốn cống hiến sức lực của mình vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên xin vào Đội tình nguyện xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội).

Một số thành viên trong đoàn tình nguyện xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội)

Đội tình nguyện xã Vĩnh Quỳnh bắt đầu hoạt động từ ngày 26/7 với nhiệm vụ phân luồng cho người dân tạo chốt kiểm soát dịch, hỗ trợ đo thân nhiệt huyết áp, phân luồng tại các điểm tiêm chủng…

Những ngày qua, đội tình nguyện này trực chiến 24/7 để sẵn sàng ứng biến trước những tình huống khẩn cấp về dịch bệnh tại xã Vĩnh Quỳnh. Đến ngày 2/8 và 3/8, 2 thành viên của đội lần lượt có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và 26 thành viên khác cũng trở thành F1, được đưa đi cách ly tập trung.

Cụ thể, ngày 2/8 cả đội đã được xét nghiệm tầm soát do liên quan đến một ca nhiễm tại địa phương. Ngày 3/8, anh H.Đ.C có kết quả dương tính với Covid-19. Thời điểm đó, nhiệt độ của anh C. là 36.5 độ C, khó thở nhẹ, không có triệu chứng khác.

Dẫu vậy, anh H.Đ.C không quá bất ngờ bởi trước đó trong đội đã có người dương tính SARS-CoV-2, cả đoàn cũng trở thành F1. Anh cũng biết rõ và xác định tinh thần một khi tham gia tình nguyện thời điểm này thì luôn sẵn sàng tâm thế mình bị nhiễm virut cũng như sẵn sàng chống lại dịch bệnh mọi lúc, mọi nơi.

Hiện tại, anh C. đang tiếp nhận điều trị. Anh cũng cho biết nhiệt độ của anh từ ngày vào khu điều trị luôn đều dao động ở mức bình thường (36,4 đến 36,8 độ C).

Trong quá trình điều trị, bác sĩ cho biết anh có sức khỏe anh ổn định, sức đề kháng tốt. Anh đang thực hiện đúng quy định, quy trình điều trị để sớm hết bệnh và tiếp tục với những nhiệm vụ tình nguyện phía trước.

Anh H.Đ.C hiện có nhiệt độ ổn định và tình trạng sức khỏe rất tốt trong quá trình điều trị

Tuổi trẻ sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách

"Dù có bất cứ điều gì xấu nhất xảy ra, chính bản thân mình cũng vui vì đã góp một phần cho sự cống hiến xã hội. Điều quan trọng hơn chính bản thân chúng ta tự hào được chung tay giúp cộng đồng xã hội, mỗi sức người tuy nhỏ nhưng nếu phát huy thì lại thành sức mạnh to lớn. Còn nếu ai cũng sợ bị bệnh mà không tham gia tình nguyện thì đến khi nào dịch bệnh mới được đẩy lùi", anh H.Đ.C chia sẻ.

Được biết, anh H.Đ.C là người tình nguyện tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax, đã tiêm đủ 2 mũi.

Anh cho hay: "Tôi đã đến Bệnh viện Quân y được y bác sĩ khám sàng lọc rất cẩn thận đến khi đủ điều kiện mới được tiêm vaccine. Và khi được tiêm xong, tôi cảm thấy sức khỏe của mình rất tốt, cảm thấy rất tự hào khi mình được cống hiến một chút với hành trình đánh giá hiệu quả của vaccine".

Anh C. tham gia đoàn tình nguyện viên tham gia tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax - giai đoạn 2

Ngay thời điểm này, anh H.Đ.C rất mong muốn gửi lời động viên anh em cùng đội tình nguyện hãy lạc quan cho sức khỏe sớm ổn định để có thể trở về tiếp tục cùng cả nước chống dịch. Anh cũng hy vọng, đại dịch sớm được đẩy lùi để các y bác sĩ tuyến đầu cùng các lực lượng chống dịch khác sớm được về đoàn tụ với gia đình, mong muốn nhân dân sớm trở lại cuộc sống ổn định.

Anh C. đã hoạt động tình nguyện trong suốt các đợt dịch Covid-19 diễn ra từ những ngày đầu, đối đầu với rất nhiều thử thách. Ngoài ra, anh còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, từ thiện cho cộng đồng: tặng gạo cho xóm chạy thận, tặng quà cho trẻ em làng chài Long Biên, xây trường trẻ em vùng cao, tặng sữa cho bệnh nhân ung thư hàng tuần…

Khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra ngày càng phức tạp, anh đã đứng ra kêu gọi tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine Nanocovax để hoạt động sản xuất vaccine sớm được đánh giá hiệu quả. Với anh tất cả đều xuất phát từ chính trái tim nhiệt huyết của mình.

Yêu màu áo xanh chân thành vì tình nguyện

Màu áo xanh dần trở thành một màu sắc tự hào của tình nguyện khoác lên mình màu áo xanh các bạn trẻ luôn nghĩ đến cộng đồng và xã hội. Tham gia vào quá trình tình nguyện ấy các bạn luôn mong muốn để học hỏi, phát triển kỹ năng mới và trở thành một phần của cộng đồng,

Anh H.Đ.C cũng vậy, anh sẵn sàng cống hiến cả quá trình thanh xuân của mình cho màu áo xanh chưa bao giờ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình: "Nếu như dịch bệnh ai cũng sợ vậy ai sẽ đứng ra chống dịch? Mỗi người cống hiến một chút sức nhỏ có phải sẽ trở thành một sức mạnh to lớn để cùng đánh bay dịch bệnh".

Anh H.Đ.C trong quá trình tình nguyện rất năng nổ và nhiệt tình với những công việc mình được giao Anh H.Đ.C cùng đoàn của mình trải qua những hoạt động thiện nguyện

Anh cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc bởi trong quá trình thực hiện các hoạt động tình nguyện, bố mẹ luôn ủng hộ con hết mình. Anh luôn xem gia đình như một hậu phương vững chắc xuyên suốt hành trình cố gắng vì cộng đồng của mình, đặc biệt hơn bố mẹ đã luôn "kề vai sát cánh" bên anh khiến anh lúc nào cũng thoải mái trên suốt hành trình.

Là một trong hai thành viên của đội trở thành F0 khi tham gia quá trình tham gia tình nguyện dù nhận được rất nhiều lời động viên từ cộng đồng, xã hội.

Mặc dù vậy, vẫn có một số người bàn tán, hoài nghi quá trình tình nguyện của anh H.Đ.C cùng đồng đội không biết cách bảo vệ bản thân dẫn đến trở thành F0, F1 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Anh H.Đ.C chia sẻ về vấn đề này: "Thật ra, nhiều người không hiểu nên nói vậy còn những người hiểu mình, họ biết rằng, nếu không có những người hy sinh thì lấy đâu ra bình yên cho tất cả mọi người. Bao nhiêu lần đúng không ai khen, vô tình làm sai vạn người trách. Thế nên chúng ta không có gì hổ thẹn với chính bản thân mình".

Việc tình nguyện viên gặp "tai nạn" khi tham gia vào cuộc chiến chống dịch là những rủi ro không thể nào tránh được. Cuộc chiến này sẽ còn dài, đòi hỏi mọi người từ người trẻ đến người già ai ai cũng cần chung tay, thêm sức để chống dịch. Tất cả đồng lòng thì giây phút đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 của đất nước ta không còn xa.

(Theo Dân trí)