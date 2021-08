Trên 90% đường giao thông nông thôn được cứng hóa chưa có điện chiếu sáng theo tiêu chuẩn

Theo thông tin từ Sở Công thương Vĩnh Phúc, tính đến tháng 7/2021, trên địa bàn tỉnh có trên 3.200 km đường giao thông nông thôn đã được cứng hóa, trong đó, chỉ có hơn 9% chiều dài đường có điện chiếu sáng đạt chuẩn, tập trung chủ yếu trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện đi qua địa bàn xã và các tuyến đường liên xã, đường trục xã.



Một cột đèn chiếu sáng được người dân xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch tự đầu tư lắp đặt.





Còn lại hơn 90% đường giao thông nông thôn được cứng hóa chưa có điện chiếu sáng theo tiêu chuẩn.

Để đảm bảo an ninh trật tự, tạo thuận lợi giao thông đi lại, người dân nhiều khu vực đã tự đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm, với tỷ lệ đạt trên 38% tổng chiều dài đường.

Tuy nhiên, hầu hết hệ thống điện chiếu sáng đường do người dân tự đầu tư, không theo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định, không đảm bảo mỹ quan và dễ gây mất an toàn về tài sản và con người.

Do vậy, người dân rất mong muốn Nhà nước quan tâm đầu tư hệ thống chiếu sáng bài bản, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật để góp phần đảm bảo an toàn giao thông đi lại trong ban đêm, an ninh trật tự, hạn chế tệ nạn xã hội và nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa của người dân.

Tin, ảnh: Nguyễn Khánh