Khám phá và tận hưởng thiên nhiên cùng du lịch cắm trại

Không tìm đến những điểm du lịch đông khách mà tìm tới những nơi cắm trại vắng người để được hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận cuộc sống yên bình, là xu hướng du lịch được nhiều người trẻ lựa chọn, nhất là trong bối cảnh du lịch chưa thể hoạt động bình thường trở lại trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.



Khách du lịch cắm trại bên hồ Ðồng Ðò, Sóc Sơn (Hà Nội)

Dịch Covid-19 đã làm thay đổi đáng kể nhu cầu và thị hiếu du lịch của du khách. Theo đó, du lịch tự túc, đi theo nhóm nhỏ và ngắn ngày để bảo đảm an toàn phòng dịch đang là xu thế phổ biến trong tình hình hiện tại. Ðáp ứng được những yêu cầu này, du lịch cắm trại với thế mạnh riêng đang được nhiều người trẻ, đặc biệt là những gia đình trẻ lựa chọn để thỏa mãn đam mê xê dịch. Du lịch cắm trại (camping) có thể hiểu nôm na là hình thức du lịch dã ngoại dựng lều, trại ngoài trời. Gắn liền hình thức du lịch này thường là những hoạt động như: dựng trại, đốt lửa trại, đi bộ, leo núi, tắm biển, câu cá, nấu ăn, làm tiệc nướng với những đồ ăn đã chuẩn bị và sơ chế sẵn… Khác với cảm giác khi ở những khu nghỉ dưỡng sang trọng, tiện nghi, du lịch cắm trại mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo khi được tự do hòa mình, cảm nhận thiên nhiên trong một không gian rộng lớn, được lắng nghe hơi thở của cỏ cây, sông nước, bỏ lại sau lưng những xô bồ, ồn ào, tấp nập để nạp vào cơ thể nguồn năng lượng trong lành, tươi mát của đất trời tự nhiên. Bên cạnh đó, việc cùng nhau dựng lều, cắm trại, làm tiệc nướng, đốt lửa trại… còn giúp tăng cơ hội giao lưu, thấu hiểu, gắn kết giữa các nhóm bạn bè hay các thành viên trong gia đình. Thêm một điểm cộng là chi phí cho mỗi chuyến du lịch cắm trại thường “mềm” hơn khá nhiều so với các hình thức du lịch khác, khiến loại hình này ngày càng được yêu thích, đặc biệt với nhóm du khách phổ thông không có điều kiện đi dài ngày, cũng không dành mức chi lớn cho mỗi chuyến du lịch.

Anh Hoàng Phương ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội cho hay, thời điểm chưa có dịch, mỗi năm, vợ chồng anh đều cố gắng đưa các con đi du lịch trong nước hoặc nước ngoài ít nhất hai lần một năm vào dịp nghỉ hè hoặc dịp Tết, mỗi chuyến đi kéo dài khoảng bốn, năm ngày để các con có đủ thời gian tìm hiểu về văn hóa từng vùng đất. Tuy nhiên, khi xuất hiện dịch, để vừa bảo đảm an toàn, vừa đáp ứng nhu cầu được khám phá, trải nghiệm của các con, anh thường tranh thủ đưa vợ con đi dã ngoại bằng xe ô-tô cá nhân vào những ngày nghỉ cuối tuần. Ðiểm đến tại Hà Nội được gia đình anh lựa chọn là những nơi dễ di chuyển, sở hữu thiên nhiên tươi đẹp và có nhiều hoạt động trải nghiệm như: Khu du lịch sinh thái Bản Rõm, Camping Sport Ðồng Mô, Công viên Yên Sở, núi Hàm Lợn, Vườn quốc gia Ba Vì…

Có thể thấy, với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, ở cả ba miền của nước ta đều có những điểm đến được mệnh danh là “thiên đường cắm trại”, từ những thung lũng, ngọn đồi, hồ nước xanh mướt ở vùng núi phía bắc đến những bãi biển, cao nguyên trong xanh ở miền trung, miền nam. Ðể đáp ứng nhu cầu của du khách, nhiều hãng lữ hành đã đưa du lịch cắm trại vào hạng mục hoạt động của mình với mong muốn đa dạng hóa sản phẩm và hướng du khách tham gia nhiều hơn vào du lịch sinh thái, du lịch có trách nhiệm với thiên nhiên và môi trường. Nhiều khu du lịch cắm trại có vị trí địa lý đắc địa cũng đã được hình thành và đưa vào khai thác, cung cấp nhiều dịch vụ có sẵn với những lều trại đủ mầu sắc, đồ dùng thiết yếu, bếp nướng… Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và gia tăng trải nghiệm văn hóa địa phương, nhiều khu du lịch còn tổ chức cho du khách cắm trại những hoạt động thú vị đi kèm như tham quan làng nghề, tổ chức tiệc ngoài trời, câu cá, kéo lưới… Thời gian qua, có khá nhiều khu du lịch cắm trại đã nhận được đánh giá cao từ du khách như: Khu cắm trại Sơn Tinh Camp (Hà Nội), Cảnh Dương Beach Camp (Huế), Khu dã ngoại Trung Lương (Bình Ðịnh), Khu du lịch Tanyoli (Ninh Thuận), Coco Beach Camp (Bình Thuận)…

Để có chuyến du lịch cắm trại vừa hấp dẫn vừa an toàn, du khách cần có nghiên cứu kỹ lưỡng về địa hình, thời tiết để có sự chuẩn bị chu đáo về trang phục, đồ ăn, vật dụng mang theo như lều cắm trại, túi ngủ, túi cứu thương, chăn, bếp, sạc dự phòng, đặc biệt là túi đựng rác để không xả rác ra môi trường… Theo các chuyên gia du lịch, du khách, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ nên cắm trại ở những bãi cắm trại du lịch (tourist camping site), tức khu vực đã được quy hoạch bảo đảm đầy đủ các yếu tố về cảnh quan thiên nhiên, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất và dịch vụ cần thiết để phục vụ khách cắm trại. Ðể bảo đảm an toàn phòng dịch, du khách nên cắm trại ở những địa điểm không quá đông người, tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng dịch.

Diệu Linh (theo nhandan.vn)