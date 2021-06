Dấu hiệu cha mẹ bao bọc con thái quá

Cha mẹ bao bọc quá mức thể hiện hành vi canh giữ thái quá ở mọi độ tuổi phát triển của trẻ và luôn lo sợ rủi ro.



Trọng tâm duy nhất của những bậc cha mẹ này là giữ cho con được an toàn, không chỉ về mặt thể chất mà còn cả về tình cảm. Họ bị ám ảnh bởi sự an toàn của con mặc dù chúng vẫn trong môi trường tương đối an toàn.

Quản lý mọi thứ thay con

Ảnh minh họa

Con cái cũng cần có những không gian riêng tư của mình, nhiều ông bố vì quá lo lắng cho con nên quản lý trẻ rất nghiêm khắc. Mặc dù đó là tình yêu dành cho con, nhưng điều này có thể ngăn cản con bạn theo đuổi những đam mê và tìm thấy những sở thích mà trẻ mong muốn.

Quản lý cả tình bạn của con



Thật tuyệt vời biết bao nếu chúng ta có thể chọn bạn cho con. Tuy nhiên, con cái cũng sẽ chẳng bao giờ muốn cha mẹ chọn bạn bè cho mình, mặc dù việc giới thiệu con bạn với những đứa trẻ khác không hề gây hại điều gì, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể buộc chúng trở thành bạn bè của nhau. Tuy nhiên, nếu những đứa bạn của trẻ không tốt, ảnh hưởng đến tính cách của con trẻ thì các ông bố cần can thiệp sớm nhé.

Đáp ứng mọi yêu cầu của con

Nhiều ông bố bà mẹ sẵn sàng đáp ứng cho con bất cứ thứ gì con muốn. Nhỏ thì mè nheo đòi bố mẹ mua đồ chơi, lớn thì đòi điện thoại, vật dụng đắt tiền. Khi thứ mình cần đạt được quá dễ dàng, trẻ sẽ ỷ lại vào cha mẹ, không biết trân trọng những gì đang có, dẫn đến thái độ vô tâm, vô cảm, chỉ nghĩ đến bản thân. Do vậy, bố mẹ tuyệt đối không nên ngay lập tức mua hoặc thay mới mọi thứ theo yêu cầu của con. Điều quan trọng là hãy dạy con về giá trị của món đồ.

Luôn phản ứng thái quá

Cha mẹ bao bọc quá nhạy cảm và thường phản ứng thái quá với bất cứ điều gì liên quan đến con cái. Họ quá thận trọng đối với các hoạt động mà con tham gia hay liên tục nhắc nhở về sự an toàn và nguy hiểm. Cha mẹ cũng sẽ can thiệp nếu con mình không được đối xử đặc biệt mà họ mong muốn con được hưởng.

Nguyễn Phương (Theo giadinh.net.vn)