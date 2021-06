Chủ động công tác hậu cần phục vụ cuộc chiến chống dịch Covid-19

Chuẩn bị tốt về hậu cần y tế, trong đó bao gồm cả về nguồn nhân lực và vật lực; chủ động xây dựng phương án, kịch bản sẵn sàng với mọi tình huống có thể xảy ra... đó là những giải pháp quan trọng được Công an tỉnh chú trọng triển khai nhằm ứng phó linh hoạt, kịp thời, phù hợp với những diễn biến của dịch Covid-19.



Nhờ đảm bảo tốt công tác hậu cần, lực lượng ở tuyến đầu phòng, chống dịch luôn yên tâm thực hiện nhiệm vụ dù trong điều kiện khó khăn, khắc nghiệt. Ảnh: Nguyễn Khánh





Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh chủ động xây dựng các phương án, kịch bản với 3 cấp độ để tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh sẵn sàng triển khai trên thực tế, không để dịch xâm nhập vào lực lượng công an cũng như xâm nhập vào các địa bàn.

Trong đó, phát huy mạnh mẽ phương châm "4 tại chỗ", gồm chỉ huy tại chỗ, bảo đảm tại chỗ, hậu cần tại chỗ và nhân lực tại chỗ; chuẩn bị chu đáo và đầy đủ từ phương tiện, vật tư, trang thiết bị y tế cho đến các cơ sở cách ly, cơ sở điều trị, để không xảy ra bị động, bất ngờ, kịp thời ứng phó linh hoạt trong mọi tình huống.

Dự trù kinh phí, đề xuất mua máy đo thân nhiệt cấp cho các đơn vị, phòng ban trong toàn ngành; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, phương tiện sẵn sàng phục vụ tham gia khám chữa bệnh cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân khi được huy động; trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn tay khô, găng tay và các thiết bị bảo hộ y tế cần thiết khác cho lực lượng trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp.

Phòng còn thành lập các tổ công tác, phối hợp với Đội Điều lệnh (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị) thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các phòng ban, đơn vị về công tác phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm (nếu có).

Bên cạnh đó, Bệnh xá công an tỉnh (trực thuộc Phòng Hậu cần) - đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến dịch để kịp thời tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong toàn lực lượng công an tỉnh.

Chỉ đạo y tế các đơn vị có kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế, nhân lực, sẵn sàng đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng hộ không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.

Đồng thời, bố trí lực lượng phối hợp với các ngành chức năng tham gia trực 24/24h, kịp thời khám và phân loại bệnh hợp lý, chuyển tuyến kịp thời các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh...

Nhằm kiểm soát phương tiện giao thông; kiểm tra y tế, phun thuốc khử trùng phương tiện khi có yếu tố dịch tễ, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh, nhanh chóng đưa vào cơ sở y tế, xác định danh tính và sơ đồ dịch tễ, hiện nay, tỉnh ta tiếp tục duy trì 9 chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 tại các tuyến đường trọng yếu vào tỉnh.

Những ngày này, tại các chốt kiểm soát, các cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) Phòng Hậu Cần, Công an tỉnh đang khẩn trương triển khai lắp đặt các nhà lắp ghép để thay cho những lều dã chiến được dựng tạm trước đây.

Đây là giải pháp nhằm hỗ trợ tốt hơn điều kiện làm việc, ăn ở cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, thời tiết khắc nghiệt khó lường, trong khi cuộc chiến chống giặc Covid-19 dự báo còn phức tạp, kéo dài. Đồng thời cho thấy sự chủ động, tiên phong trong công tác đảm bảo hậu cần mà Công an tỉnh đang triển khai, áp dụng.

Từ những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Phòng Hậu xác định tiếp tục nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, quyết không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực và các phương án bảo đảm hậu cần cho phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất.

Khánh Linh