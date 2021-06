Doanh nghiệp lữ hành sẵn sàng tâm thế khôi phục hoạt động du lịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành du lịch TP.HCM đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo vừa chống dịch hiệu quả vừa chủ động tâm thế sẵn sàng khôi phục lại hoạt động du lịch khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Sở Du lịch TP.HCM cho biết, trước diễn biến của dịch Covid-19, Sở Du lịch đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động kích hoạt quy trình phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Sở Du lịch TP.HCM yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật và tự đánh giá an toàn Covid-19 trên hệ thống an toàn quốc gia hàng ngày, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, chính quyền địa phương về việc triển khai các hoạt động phòng chống lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong lĩnh vực du lịch.

Đồng thời, có phương án phòng, chống dịch bệnh, phương án cách ly tạm thời, phương án xử lý tình huống cụ thể nếu có trường hợp phát sinh lây nhiễm dịch bệnh trong hoạt động du lịch và trong cộng đồng dân cư có liên quan. Đảm bảo tuyệt đối an toàn, sức khỏe của khách du lịch, người lao động tại cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Ngành du lịch tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Mặt khác, doanh nghiệp lữ hành cần hợp tác với chính quyền thành phố, nghiêm túc chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế, đặc biệt đeo khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc, hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Không tụ tập trên 5 người bên ngoài công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiếu 2m giữa người với người tại nơi công cộng.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, do ảnh hưởng lần 4 của dịch Covid-19 hiện chỉ có khoảng hơn một nửa số doanh nghiệp lữ hành là còn đang hoạt động cầm chừng tại TP.HCM sau 5 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, toàn thành phố có 1.049 doanh nghiệp lữ hành, trong đó 567 doanh nghiệp đang hoạt động (chiếm 52%), 105 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (chiếm 9,6%), 392 doanh nghiệp không hoạt động (chiếm 35,9%), 27 doanh nghiệp thay đổi trụ sở đi nơi khác (chiếm 2,5%).

Sẵn sàng tâm thế hoạt động du lịch khi dịch khống chế

Có thể thấy, du lịch hè vốn được kỳ vọng là cú huých cho ngành du lịch nội địa sau gần 2 năm ròng rã chiến đấu với Covid-19. Thế nhưng, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 này đang tước đi cơ hội đó. Các doanh nghiệp vừa phải căng mình giải quyết các trường hợp hủy, hoãn tour cho khách vừa phải thay đổi sản phẩm, vạch ra chiến lược mới cho nửa sau của năm 2021.

Tuy nhiên, thay vì “đắp chăn nằm chờ”, các doanh nghiệp lữ hành luôn chủ động tâm thế sẵn sàng khôi phục lại hoạt động du lịch ngay khi dịch được kiểm soát.

Đại diện các doanh nghiệp lữ hành ở TP.HCM cho biết, do đã có sự chuẩn bị về tâm lý, phần đông du khách đã hiểu và "bình tĩnh" hơn trong việc đòi hoàn tiền, hủy tour trong đợt dịch này. Các doanh nghiệp cũng đưa ra chính sách bảo lưu, gia hạn đặt chỗ tương đối linh hoạt cho khách hàng. Cả doanh nghiệp và du khách đã biết ứng xử theo chiều hướng thông cảm, chia sẻ hơn so với những đợt dịch trước.

Ông Nguyễn Minh Mẫn - đại diện Công ty TST Tourist, cho biết những đợt dịch Covid-19 bùng phát vừa qua đã giúp các doanh nghiệp lữ hành nhìn thấy tiềm năng của một thị trường nội địa 100 triệu dân, với nhu cầu rất lớn về du lịch cao cấp, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng... Đây là thời điểm các doanh nghiệp cần sự định hướng của cơ quan quản lý để xây dựng một chiến lược phát triển du lịch bền vững, tạo thói quen đi du lịch cho người dân như một nhu cầu thiết yếu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng nhiều giải pháp vượt qua đại dịch.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Vietravel Holdings, cho rằng: "Dù du lịch đang tạm đóng băng nhưng cơ quan quản lý ngành cần có chương trình hành động quảng bá du lịch Việt Nam. Không chỉ định vị lại chính sách thị trường nội địa trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam mà lúc này, du lịch Việt Nam cần sớm hoàn thiện bộ công cụ đón khách quốc tế, sẵn sàng cho những ngày có thể mở cửa bầu trời”, ông Kỳ đề xuất.

Vietravel đang lên phương án tái cấu trúc, tách hãng hàng không Vietravel Airlines chỉ mới đi vào hoạt động hơn 4 tháng nay ra khỏi công ty lữ hành để thoát lỗ. Công ty du lịch Việt cũng mở thêm mảng sản xuất khẩu trang để tạo việc làm và duy trì đời sống kinh tế cho đội ngũ nhân viên. Nhiều công ty lữ hành phải đóng cửa bớt các văn phòng giao dịch. Một số chủ tàu, chủ khách sạn ở các vùng ven biển mở thêm nghề nuôi trồng hải sản để tạo việc làm khác cho nhân viên, nhằm giữ chân họ...

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên - Tổng Giám đốc Bến Thành Tourist cho biết: Công ty đã thực hiện cắt giảm chi phí không cần thiết, giám sát chặt chẽ chi phí, công nợ và sắp xếp các nguồn lực phù hợp với tình hình kinh doanh. Bến Thành Tourist sẽ tiếp tục đàm phán với các đối tác, nhà cung cấp để có những chính sách ưu đãi tốt nhất, đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng, đồng thời nỗ lực mở rộng phân khúc khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới, phát triển mạng lưới kinh doanh của công ty.

Ngoài ra, Bến Thành Tourist sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị, phát triển mạng lưới kinh doanh, thay đổi các phương thức tiếp cận thị trường. “Về sản phẩm dịch vụ, công ty tiếp tục khai thác tour nội địa, vé máy bay, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ cho thuê văn phòng. Lĩnh vực lữ hành sẽ đẩy mạnh kinh doanh khách lẻ, phát triển dòng sản phẩm tour an toàn, thêm nhiều sản phẩm tour mới hấp dẫn khách hàng, bao gồm các tour Free & Easy, combo nghỉ dưỡng khách sạn, resort cao cấp với giá ưu đãi, tour nghỉ dưỡng kết hợp với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, thư giãn, tour dành cho nhóm khách nhỏ và khách gia đình”, Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên nhấn mạnh.

Theo Tổng Giám đốc Bến Thành Tourist, hiện nay do tâm lý ngại dịch bệnh, không muốn tiếp xúc quá nhiều với đám đông, công ty triển khai các dòng tour thiết kế dành riêng cho nhóm gia đình, tour Free & Easy chỉ bao gồm vé máy bay và lưu trú khách sạn nhà hàng, đảm bảo về sự riêng tư và nâng cao mức độ an toàn cho khách. Công ty sẽ giới thiệu tới du khách nhiều sản phẩm tour dịch vụ cao cấp tại các điểm đến du lịch an toàn và có cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, có những trải nghiệm hấp dẫn kèm các ưu đãi, giá tour cạnh tranh.

Thùy Linh (Theo doanhnghiepvn.vn)