Người Việt tại Israel phát huy đoàn kết, bản lĩnh kiên cường giữa “chảo lửa” Trung Đông

Trong vòng xoáy căng thẳng Israel-Palestine, cộng đồng người Việt Nam tại Israel vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy bản lĩnh kiên cường bất chấp hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.



Đại sứ Đỗ Minh Hùng cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thăm sinh viên Việt Nam ở trung tâm nông nghiệp Sderod Negev, gần Dải Gaza, tháng 7/2020.

Cộng đồng người Việt Nam tại Israel hiện chủ yếu gồm khoảng hơn 400 sinh viên đi theo diện tu nghiệp sinh nông nghiệp ở 4 trung tâm đào tạo nông nghiệp lớn và một số bà con người Việt sống rải rác ở các thành phố Tel Aviv, Bat Yam, Beersheba, Haifa...

Coi trọng công tác cộng đồng

Với ngành nông nghiệp phát triển cùng những giải pháp công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, và hợp tác giáo dục được hai bên quan tâm thúc đẩy, Israel đã thu hút nhiều sinh viên Việt Nam sang các trung tâm đào tạo quốc tế về nông nghiệp để vừa học vừa làm.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Israel Đỗ Minh Hùng, các năm trước số lượng sinh viên Việt Nam tại Israel lên tới hơn 600 người. Do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và nguyện vọng hồi hương của công dân, trong năm 2020, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 2 chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước.

Tại Israel có 4 trung tâm đào tạo quốc tế về nông nghiệp lớn là Agrostudies, Sderod Negev, Ramat Negev và AICAT. Trung tâm Agrostudies ở miền Bắc, Sedot Negev ở miền Trung Nam (sát Dải Gaza), còn Ramat Negev và AICAT ở miền Nam.

Cộng đồng người Việt Nam tại Israel ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung, tháng 11/2020.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel rất coi trọng, thường xuyên quan tâm tới công tác cộng đồng và đã phân công anh Nguyễn Hoàng Tuấn, Bí thư thứ Hai chuyên trách về vấn đề này. Đại sứ quán đã lập trang Facebook “Vietnam in Israel” để quảng bá hình ảnh đất nước, con người tới bạn bè quốc tế, đồng thời là kênh liên lạc, cung cấp thông tin nhanh chóng và hữu hiệu đến cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel.

Hằng năm, Đại sứ cùng cán bộ chuyên trách đều đi thăm các trung tâm nông nghiệp nơi sinh viên Việt Nam theo học, làm việc với lãnh đạo các trung tâm và thăm hỏi tình hình cuộc sống, công việc của các em sinh viên. Đồng thời, anh Tuấn cũng giữ liên lạc thường xuyên với các bạn “lớp trưởng” của từng trung tâm, nhằm nắm bắt tình hình và tâm tư tình cảm của các bạn sinh viên.

Năm nay do đại dịch Covid-19 không thể tổ chức Tết cộng đồng như các năm, Đại sứ quán đã tổ chức Gặp gỡ cuối năm trực tuyến với cộng đồng người Việt vào 28 Tết trong không khí đầm ấm, vui vẻ để cùng chia sẻ không khí đón Tết tại Israel, ôn lại chuyện năm cũ và cùng chúc một năm bình an, thành công.

Vừa rồi, khi Đại sứ quán lên kế hoạch chuẩn bị thăm các trung tâm đào tạo nông nghiệp quốc tế thì xung đột bất ngờ ập đến.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thăm sinh viên tại trung tâm nông nghiệp AICAT.





Đoàn kết, kiên cường, chủ động ứng phó



Những ngày qua, xung đột giữa Israel và phong trào Hamas tại Dải Gaza rơi vào tình trạng bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều năm. Đỉnh điểm là các ngày 11-13/5, khi quân đội Israel và phong trào Hamas liên tục thực hiện các cuộc không kích để trả đũa nhau. Bởi vậy, sinh viên Việt Nam ở trung tâm Sderod Negev gần Dải Gaza đang phải chịu nhiều rủi ro nhất. Ngay khi nhận định tình hình an ninh Israel diễn biến theo chiều hướng phức tạp, Đại sứ Đỗ Minh Hùng đã chỉ đạo anh Tuấn thường xuyên liên hệ hằng ngày hằng giờ để nắm bắt tình hình sinh viên và cộng đồng người Việt.

Anh Tuấn cho biết khu vực làm việc, học tập của các sinh viên đều có trang bị hầm trú ẩn, và các bạn cũng được trải qua khoá đào tạo về việc ứng phó khẩn cấp. Hiện thời gian học tập, lao động của sinh viên tại Israel đã được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình. Trong những ngày qua, là người trực tiếp nhận và phản hồi tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng, anh Tuấn cho hay: “Trong bối cảnh an ninh căng thẳng, mọi người vẫn đoàn kết, lạc quan, liên tục trao đổi thông tin với Đại sứ quán và với nhau để cập nhật tình hình, diễn biến mới nhất”. Lê Anh, sinh viên ở trung tâm nông nghiệp Sderod Negev, cho biết hiện tại các bạn sinh viên Việt Nam tại đây vẫn an toàn và thường xuyên giữ liên lạc với Đại sứ quán. Đại sứ quán cũng sớm phát thông báo lên trang Facebook “Vietnam in Israel”, nhấn mạnh ưu tiên cao nhất hiện nay là phải bảo đảm an ninh, an toàn, và dặn dò cộng đồng người Việt Nam tại Israel ba nội dung chính: Một là, tuyệt đối tuân thủ các quy định, hướng dẫn của chính quyền, cơ quan sở tại về bảo đảm an ninh, an toàn. Hai là, có trách nhiệm tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng xung quanh mình. Ba là, giữ liên hệ thường xuyên với Đại sứ quán, nhất là trong trường hợp khẩn cấp.

Mặt khác, Đại sứ quán cũng sát sao liên hệ với Giám đốc các trung tâm, nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh, an toàn cho sinh viên Việt Nam, đề nghị thu xếp để Đại sứ thăm sinh viên, nhất là sinh viên ở Sderod Negev, trong thời gian sớm nhất có thể, ngay sau khi điều kiện an ninh địa bàn cho phép. Bởi hiện nay, Bộ chỉ huy phía Nam Israel đã ban bố tình trạng khẩn cấp, giới nghiêm ở nhiều thành phố, đặt ra các "khu vực khoanh vùng đặc biệt" và hạn chế đi lại, tụ họp trên 10 người.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thăm sinh viên Việt Nam ở trung tâm Sderod Negev, gần Dải Gaza, tháng 7/2020.





Ngày 12/5/2021, trong cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Ngoại giao Israel với các Đại sứ để thông tin về tình hình tại Israel, Đại sứ Đỗ Minh Hùng đã nêu câu hỏi về các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng người Việt Nam tại Israel, trong đó có cộng đồng sinh viên Việt Nam. Phía Israel cho biết đã triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn cho sinh viên Việt Nam, sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán trong trường hợp khẩn cấp..

Đây là thời điểm khó khăn, căng thẳng nhất kể từ năm 2014, diễn biến xung đột khó lường và cộng đồng người Việt Nam tại Israel có thể phải sống chung với tình hình căng thẳng này trong vòng vài tuần, thậm chí là vài tháng.

Do vậy, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay của Đại sứ quán là theo sát diễn biến, tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng người Việt Nam tại Israel, sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất. Mặt khác, Đại sứ quán cũng kêu gọi người Việt Nam tại Israel tiếp tục giữ tinh thần bình tĩnh, kiên cường, và lạc quan trong mọi khó khăn, mọi hoàn cảnh.

“Đây là lúc chúng ta phải phát huy đoàn kết và bản lĩnh kiên cường của người Việt Nam, chủ động ứng phó trong bất cứ khó khăn, hoàn cảnh nào!”, Đại sứ Đỗ Minh Hùng nhấn mạnh.

Bình Duyên (Theo TTXVN)