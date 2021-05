Biết 7 cách nhận diện cơn say nắng sau sẽ tránh được chuyện ngoại tình và giữ êm hạnh phúc gia đình

Tình yêu đa dạng của các cung bậc cảm xúc, không có giới hạn nên dễ nhầm lẫn với cơn say nắng nhất thời. Cả hai cung bậc cảm xúc này đều có xúc cảm ngọt ngào, hân hoan nơi ngực trái, nhưng làm sao nhận diện được sự khác biệt?



Lửa gần rơm lên cơn say nắng

Chị Lê Thị Lan (Hải Phòng) là giáo viên tiểu học, tính tình hiền lành, vén khéo. Chồng chị là thợ điện, ngoài giờ làm còn rất chăm chỉ làm thêm hay lo việc gia đình. Nhà chị bất cứ thứ gì cũng luôn vận hành tốt nhờ bàn tay khéo léo chăm chỉ của chồng.

Chị Lan có cô bạn thân vừa ly hôn vì chồng ngoại tình, đang khó khăn vì công ty kiểm soát giờ làm chặt chẽ, không thể đưa đón con đi học hàng ngày. Thấy con bạn và con mình học cùng trường nên chị nói chồng giúp đỡ bạn và tình bạn cũng thân thiết hơn. Đôi lúc đồ đạc nhà bạn hỏng chị cũng đồng ý để chồng qua sửa giùm... và họ nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.

Tình yêu đa dạng các cung bậc cảm xúc và không có giới hạn nên nhiều người nhầm lẫn cơn say nắng nhất thời với tình yêu chân thật. Ảnh minh họa.





Khi biết chuyện chị Lan vô cùng đau khổ, tự trách mình quá tin chồng và bạn. Chị cho anh tự lựa chọn. Nhưng chồng thẳng thắn nhận lỗi, bảo anh bị say nắng nhất thời, mong chị tha thứ chứ nhất định không chịu rời bỏ vợ con.

Hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Nhung (Hà Nội) thì tệ hơn, sau chuyến đi tập huấn 2 tháng của chồng ở tỉnh về chị phát hiện anh ngoại tình với một học viên trẻ. Họ suốt ngày nhắn tin mùi mẫn với những nội dung trên mức tình cảm, khiến chị nổi máu ghen. Khi cô bồ báo tin có thai thì anh vò đầu bứt tai thú nhận đó ltình yêu đích thực nên muốn dành cho bồ một danh phận và không thể bỏ mặc con sắp chào đời.

Chị Nhung biết rõ đó cơn say nắng nhất thời của chồng do sự hấp dẫn tươi trẻ, mới lạ. Còn tình yêu đích thực của anh là ở nơi chị và các con, được vun đắp hơn 10 năm qua, trải qua bao khó khăn vui buồn trong cuộc sống... mới có ngày hạnh phúc hôm nay. Chị quyết giữ mái ấm nhưng cần phải giúp chồng phân biệt rõ sự khác biệt giữa tình yêu chân thật với cơn say nắng nhất thời của anh.

Vậy đó, tình yêu có đa dạng các cung bậc cảm xúc và không có giới hạn nên luôn tồn tại nhiều loại tình cảm khiến nhiều người nhầm lẫn cơn say nắng rung động nhất thời với tình yêu chân thật, chân ái. Họ nhầm lẫn là bởi cả hai tình cảm này đều ngọt ngào và hân hoan nơi ngực trái. Có thể phân biệt mối quan hệ hiện tại thuộc loại nào bằng cách lưu ý 7 sự khác biệt như sau:

1. Say nắng qua nhanh, tình yêu chân thật thường vững chắc

Cơn say nắng bắt nguồn từ hiện tượng "hấp dẫn giới tính" và va chạm vật lý nhất thời như sự giúp đỡ của đàn ông với một phụ nữ tình cờ gặp gỡ. Vì xuất hiện chớp nhoáng nên cảm xúc này thường không sâu sắc, nhanh chóng tan đi nếu có khoảng thời gian không gặp nhau.

Tình yêu chân thật được vun đắp từ quá trình tiếp xúc, tìm hiểu lâu dài, cùng trải qua những ngọt ngào hay khó khăn trong cuộc sống, góp nhặt từ những yếu tố rất nhỏ như ánh mắt, nụ cười, là sự đồng điệu về tâm hồn, tạo nên kết nối vô hình và đầy vững chắc cho hai người.

2. Tình yêu chân thật giúp cả hai cùng phát triển, "cơn say nắng" chỉ có mặt ở hiện tại

Khi yêu thật lòng người ta luôn hy vọng về một tương lai viên mãn bên cạnh người mình yêu thương. "Cái tôi" cá nhân thay bằng niềm vui, hạnh phúc và sự phát triển của cả hai. Tình yêu chân thật khiến bạn luôn cố gắng tốt hơn để đi cùng "nửa kia", trở thành động lực giúp cả hai trưởng thành và tiến xa hơn trong cuộc sống.

Ngược lại khi đang say nắng tình cảm ở thế "mấp mé" nảy sinh và đầy mới mẻ khiến bạn thấy hài lòng với hiện tại của nhau, chứ không nghĩ nhiều về viễn cảnh xa xôi do tình cảm và "cái tôi" cá nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu trong lòng cả hai.

3. Chỉ có tình yêu chân thật mới chiến thắng được thử thách của thời gian

Vào thời điểm "say nắng" xu hướng chỉ bộc lộ những mặt tốt, giấu đi mặt tối để "tán tỉnh" nhau. Cái gì nhanh đến thì cũng sẽ nhanh đi, nên tình cảm giai đoạn này thường không lâu vì cả hai có thể nhận ra mình không thật sự thích đối phương khi tiếp xúc nhiều hơn.

Tình yêu chân thật càng trải qua thời gian, thử thách, kể cả những lúc khó khăn nhất cả hai càng khắng khít hơn. Chỉ có sức mạnh của tình yêu chân thật mới chiến thắng được thử thách của thời gian.

4. Chấp nhận, tin tưởng để vượt qua những ghen tuông nhỏ nhen, tầm thường

Khi rơi vào cơn say nắng, những cảm xúc ngọt ngào hào nhoáng sẽ khiến bạn tự "vẽ" những hình ảnh đẹp về người ấy, có thể là những tiêu chuẩn đôi khi phi thực tế về đối phương - và vô tình trở thành gánh nặng cho cả hai cho tới khi không được như ý, khiến cảm xúc hân hoan vừa chớm nở trở thành thất vọng, tủi thân khi ai cũng cho rằng "người ấy không thật sự yêu thương mình".

Với tình yêu chân thật "cái tôi" không còn là quan trọng nhất, mà là hạnh phúc chung của cả hai. Ai cũng có khuyết điểm, sai phạm làm "nửa kia" buồn lòng. Nhưng tình yêu chân thật giúp trái tim rộng mở, biết chấp nhận, tin tưởng và bao dung con người thật của "nửa kia" để vượt qua những ghen tuông, nhỏ nhen tầm thường – điều mà những cơn say nắng không thể vượt qua được.

5. Viễn cảnh tương lai luôn xuất hiện



Không phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu chân thật của đời mình. Trong tình yêu chân thật hai người sẽ luôn xuất hiện viễn cảnh tương lai của nhau. Mọi khoảnh khắc, dự định trong tương lai của bạn đều muốn có "nửa kia" bên cạnh - đó là điểm khác biệt rõ ràng giữa tình yêu đích thực và những cơn say nắng.

6. Tình yêu chân thật là đồng thuận, nỗ lực từ hai phía

Cơn say nắng và cảm xúc đắm say nhất thời, những rung động đầu tiên có thể chỉ đến từ một phía, mức độ tình cảm cả hai có nhiều chênh lệch bởi chưa có gì để khẳng định, biết cảm xúc của nhau.

Tình yêu chân thật đã tìm hiểu nhau đủ nhiều, tình cảm đã được xác định vững chắc, gắn bó và muốn vun đắp nỗ lực đến từ hai phía. Mỗi người sẽ học cách thích nghi, tự điều chỉnh mình để phù hợp ở bên cạnh đối phương. Cảm giác "tuy hai mà một" là điều người khác thường thấy ở các cặp đôi chân ái.

7. Tình yêu chân thật là sự tự do, thoải mái

Tự cho mình phép thử trong chuyện tình cảm cũng là điều tốt, nhưng đừng cố gắng thay đổi bản thân trước người trong mộng một cách mù quáng (ngay cả khi phải thực hiện những điều không phù hợp với bản thân). Nếu đang trải qua cảm giác ấy thì cả hai đang ở cơn say nắng đơn thuần.

Tình yêu chân thật cho bạn cảm nhận sự thoải mái, bình yên khi bên nhau, chẳng cần màu mè, bày vẽ, hay uốn nắn bản thân quá nhiều vì cả hai luôn là phiên bản thật và hoàn hảo nhất trong mắt nhau. Tình yêu chân thật giúp nhau cùng tiến xa, còn cơn say nắng chỉ níu chân bạn lại với phiên bản cũ của chính mình.

Nguyễn Phương (Theo giadinh.net.vn)