3 thứ phụ nữ cho rằng 'cũ' thì đàn ông lại yêu tới điên đảo, bằng mọi giá bạn phải giữ chúng lại bên mình

Ở bên người phụ nữ trưởng thành, đàn ông thấy mình giống như có 1 bến đậu bình yên. Sau bao nhiêu giông tố, gió bão bên ngoài, trở về bên vợ, họ lại có được cảm giác an toàn.

Bước chân vào cuộc sống hôn nhân, điều mà mỗi phụ nữ đều trăn trở hàng ngày chính là sợ mình "cũ" dần trong mắt đối phương. Họ sợ trong mắt chồng, mình không còn hấp dẫn, không đủ quyến rũ như những ngày đầu hai người bên nhau.

Quả thật, thời gian lấy đi của người ta rất nhiều thứ, không chỉ nhan sắc mà tới cả tình cảm cũng sẽ bị phôi pha. Tuy nhiên có những thứ mà phụ nữ nghĩ rằng đã "cũ" thì đàn ông lại vẫn rất tôn trọng, say mê chúng. Thậm chí anh ấy không bao giờ muốn bạn đời của mình xóa bỏ cái cũ ấy bởi chính những điều tưởng như chẳng còn mới mẻ gì đó lại làm nên giá trị con người thật sự của bạn.

Sự từng trải

Khi thanh niên, đàn ông thường thả sức rượt đuổi theo những bóng hồng quyến rũ. Chàng có thể dành cả ngày để chiều chuộng sự nhõng nhẽo, tiểu thư của cô gái mình thích. Chính vẻ mảnh mai, yếu đuối của đối phương khiến chàng muốn đứng ra bao bọc, che chở cho cô ấy. Nói cho đúng là khi chăm sóc những cô gái bánh bèo đó, chàng thấy mình rất nam nhi.

Tuy nhiên đã bước chân vào cuộc sống gia đình, trên vai phải gánh vác đủ mọi áp lực, đàn ông sẽ dần hiểu ra một chân lý, điều họ cần là một bạn đời hiểu biết, rắn giỏi. Cô ấy có thể vừa làm bạn đồng hành thực hiện những mục tiêu cuộc sống, vừa làm hậu phương giúp chàng phát triển sự nghiệp, chăm lo cuộc sống gia đình.

Phái mạnh chia sẻ rằng, lấy được một người vợ từng trải, giàu kinh nghiệm sống chính là điều may mắn nhất đối với họ. Khác với những cô gái nhõng nhẽo bánh bèo, một phụ nữ trưởng thành, từng trải sẽ biết sống độc lập, chịu được áp lực chứ không phải chỉ hơi chút khó khăn đã than vãn, khóc than gọi chồng tới giải quyết giúp.

Điều đó cũng có nghĩa, ở bên một người vợ trưởng thành, đàn ông thấy mình giống như có 1 bến đậu bình yên. Sau bao nhiêu giống tố gió bão bên ngoài, trở về bên vợ, họ lại có được cảm giác an toàn, được vỗ về nghỉ ngơi. Hay nói đúng hơn, trong lòng đàn ông, một người vợ từng trải, hiểu biết chính là 1 chiếc phao cứu sinh lúc nào chàng cũng phải giữ chặt bên mình, nhất quyết không bao giờ rời bỏ.

Tất nhiên sự trưởng thành luôn cần có thời gian năm tháng, phải trải qua nhiều biến cố, trải nghiệm nhiều điều thì chúng ta mới rút ra được kinh nghiệm sống. Vậy nên khi trong mắt chồng, bạn đã được đánh giá là một người phụ nữ trưởng thành thì không bao giờ bạn phải lo mình "cũ" trong mắt chàng nhé.

Sự quyết đoán

Tự tin quyết đoán tạo nên một cá tính mạnh mẽ, độc lập của người phụ nữ và đàn ông thì luôn bị hớp hồn trước cô gái bản lĩnh, có lập trường riêng biệt, rõ ràng.

Nếu chỉ là yêu chơi bời gọi là đổi gió, đàn ông sẽ tìm tới 1 cô nàng ủy mị ngoan hiền theo kiểu gọi dạ bảo vâng. Còn khi chọn một người bạn đời để gắn bó thì chàng ta sẽ chọn 1 người phụ nữ khí chất, có cá tính độc lập. Bởi sống bên một người như vậy, đàn ông luôn phải tự nhắc nhở mình phải cố gắng thể hiện bản lĩnh của chính mình. Anh ấy hiểu 1 điều rằng, vợ mình sẽ không chấp nhận để chồng "qua mặt", không dung túng những sai trái của chồng cũng như anh luôn phải tôn trọng ý kiến của vợ. Đổi lại, điều anh ấy nhận lại được từ một người vợ có khí chất chính là sự cố vấn nhiệt tình trong cuộc sống nên chàng không bao giờ phải lo mình đi sai hướng hay cảm giác cô độc trong cuộc đời.

Hiểu biết chuyện phòng the

Một trong những điều khiến đàn ông mê mẩn 1 người phụ nữ chính là cô ấy hiểu được ham muốn của chồng trong chuyện chăn gối. Đặc biệt trong hôn nhân, chuyện phòng the ảnh hưởng rất nhiều tới tình cảm của vợ chồng. Chuyện ấy càng hòa hợp thì vợ chồng càng gắn kết, keo sơn.

Phái mạnh chia sẻ rằng, họ luôn mong người bạn đời của mình có thể hiểu những khát khao, dục vọng trong lòng anh ấy. Họ thích người vợ ngoan hiền bên ngoài xã hội nhưng về giường ngủ lại có kỹ năng, biết cách chiều chồng, quan trọng hơn là luôn căng tràn năng lượng tích cực khi cùng chàng "xung trận". Nếu bạn làm được điều ấy, đảm bảo lúc nào chồng cũng coi bạn như báu vật để cả đời nâng niu, trân trọng.

