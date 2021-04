Đừng để tổ ấm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thương tích cho trẻ

Trong suy nghĩ của nhiều bậc phụ huynh, nhà luôn là nơi an toàn nhất cho con trẻ. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ hiếu động, chưa nhận thức đầy đủ về các mối nguy hiểm từ những vật dụng trong nhà, thì ngôi nhà lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn thương tích (TNTT). Để chủ động phòng tránh, hạn chế tối đa tai nạn thương tích cho trẻ, trước hết cần sự quan tâm, chăm sóc của các bậc phụ huynh.



Ở ban công của chung cư, nhiều gia đình đã lắp đặt hệ thống lưới sắt hoặc song chắn để đảm bảo an toàn cho trẻ. Ảnh: Kim Ly





Nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến TNTT cho trẻ ngay tại ngôi nhà của mình như hệ thống điện và khu vực bếp được bố trí thiếu an toàn, cầu thang, lan can không được che chắn cẩn thận; nhiều trẻ hiếu động, tò mò muốn tìm hiểu những vật dụng mới lạ; hoặc do sự bất cẩn của người lớn, thiếu sự quan tâm, giám sát con trẻ…

Chị Nguyễn Thị Lan Anh, tổ dân phố Hùng Vương, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên chia sẻ: "Con trai tôi 3 tuổi, khá hiếu động. Cách đây không lâu, tôi vừa đặt bát canh nóng lên bàn bếp thì cháu chạy tới để lấy cốc nước, tôi đang nấu dở tay chưa kịp nhìn đến thì cháu đã quờ tay vào bát canh đang nóng bỏng. Rất may là tôi sơ cứu bằng nước lạnh kịp thời và bôi thuốc bỏng ngay nên vết bỏng không chuyển nặng. Sau lần đó, tôi đã phải làm ngay cửa để ngăn riêng khu vực phòng bếp".

Các trường hợp trẻ bị TNTT tại nhà thường khó thống kê đầy đủ. Ngoài đuối nước, trẻ em có thể bị bỏng do nước sôi, lửa; điện giật; ngã cầu thang, lan can, nhất là ở những chung cư cao tầng; bị hóc, sặc thức ăn, dị vật; bị động vật cào, cắn…

Mới đây nhất, Bệnh viện Sản-Nhi Vĩnh Phúc tiếp nhận 1 trường hợp bé 10 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng gần đứt rời 1/3 đầu lưỡi do bị lật xe, ngã khi đi xe tròn để tập đi. Bé đã được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh khâu chỉnh hình và hồi phục 24h sau đó.

Trước đó, tháng 10/2020, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho bệnh nhi 20 tháng tuổi bị hóc móc chìa khóa. Ngoài ra, theo các bác sĩ, những trường hợp chấn thương nhẹ như ngã cầu thang, ngã cây khiến trật, tay chân; bị bỏng nhẹ... cũng không phải là hiếm gặp.

Những trường hợp nói trên đã rất may mắn khi được cứu chữa kịp thời. Tuy nhiên, không phải trường hợp tai nạn nào cũng may mắn như vậy, có thể do thương tích quá nặng, hoặc do không cấp cứu đúng cách, kịp thời đã dẫn đến tử vong sau đó. Chưa kể đến nhiều trường hợp mặc dù đã được cứu chữa nhưng vẫn để lại nhiều tổn thương, di chứng cho trẻ.

Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Phó trưởng Phòng Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở LĐ-TB&XH cho biết: "Để phòng, chống TNTT tại nhà cho trẻ, Sở LĐ-TB&XH đã triển khai nhiều hoạt động như bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp và cộng tác viên công tác xã hội những kiến thức về kỹ năng phòng, chống TNTT trẻ em.

Phổ cập cho nhân viên y tế thôn, bản kỹ thuật sơ, cấp cứu ban đầu khi trẻ bị TNTT…; đồng thời, tích cực tuyên truyền, thành lập và duy trì mô hình “Ngôi nhà an toàn ” cho trẻ em, giúp cha mẹ và những người chăm sóc trẻ nhận biết các mối nguy mất an toàn cho trẻ và cách phòng tránh.

Từ đầu năm đến nay, Sở LĐ-TB&XH đã phát gần 20.000 tờ rơi bảng kiểm tiêu chí “Ngôi nhà an toàn” đến các hộ gia đình có trẻ em trên địa bàn tỉnh để thống kê, đánh giá các hộ đạt tiêu chuẩn".

Tuy nhiên, để hạn chế tối đa TNTT ở trẻ em, điều quan trọng nhất là mỗi bậc phụ huynh phải luôn chú ý quan sát, lường trước và loại trừ mối nguy cơ có thể gây TNTT cho trẻ nhỏ như bố trí, sắp xếp xa tầm với của trẻ các vật dụng nguy hiểm như dao, kéo, bếp, phích nước, thuốc, hóa chất gia dụng…; che chắn không để ổ điện, dây điện bị hở, rò rỉ điện...

Ngoài ra, phụ huynh cũng cần có sự quan tâm, giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, không để trẻ chơi một mình. Với các trẻ lớn hơn, cần trang bị cho các con kĩ năng, kiến thức cơ bản trong việc tự bảo vệ mình khỏi những đồ vật, khu vực có nguy cơ xảy ra TNTT trong nhà như bếp, cầu thang, bờ tường…

Với sự tò mò, hiếu động của trẻ nhỏ, có rất nhiều nguy cơ gây TNTT cho trẻ trong chính ngôi nhà của mình mà phụ huynh không thể lường trước được. Chỉ một phút lơ là, chủ quan của người lớn, có thể dẫn đến những tổn thương thể chất, tâm lý, thậm chí là dẫn đến tử vong ở trẻ nhỏ.

Cách phòng ngừa TNTT hiệu quả nhất cho trẻ là sự quan tâm của người lớn, giám sát khi con chơi đùa; loại trừ các nguy cơ gây tai nạn cho trẻ; đồng thời, cập nhật kiến thức về sơ cứu khi trẻ không may gặp tai nạn...

Thùy Linh