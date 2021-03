Chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 27/3

Mới đây, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2021.



Với mục đích nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh trong việc sử dụng tiết kiệm điện, chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2021 sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 27/3.

Hưởng ứng chiến dịch, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng trang trí, quảng cáo trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh sẽ tắt (trừ chiếu sáng phục vụ mục đích bảo vệ, an toàn, an ninh) trong thời gian diễn ra sự kiện.

UBND tỉnh giao Sở Công thương là đơn vị chủ trì, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất”.

Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc và các đơn vị triển khai xe lưu động tới các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; cung cấp các tài liệu, như băng rôn, tờ rơi, thông tin truyền thông về chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2021.

Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào thời điểm trước, trong khi sự kiện diễn ra; xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy, tuyên truyền hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy trong thời gian diễn ra sự kiện.

UBND các huyện, thành phố tham gia hưởng ứng chiến dịch tắt toàn bộ đèn tại trụ sở của cơ quan, đơn vị trong khung giờ diễn ra sự kiện.

Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về ý nghĩa của việc tiết kiệm điện và vận động các hộ gia đình tham gia hưởng ứng chiến dịch.

Các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị cấp tỉnh khác tham gia hưởng ứng chiến dịch, tắt toàn bộ đèn tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị trong khung giờ diễn ra sự kiện.

Ngọc Lan