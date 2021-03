Giao lưu thể thao kỷ niệm 60 năm chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào

Trưởng đại diện Cơ quan Công an Việt Nam tại Lào, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng trao cờ lưu niệm cho Đại diện đội Ủy ban Hợp tác Lào-Việt.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 17/3, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Lễ khai mạc giải thi đấu thể thao hữu nghị kỷ niệm 60 năm chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào (22/3/1961-22/3/2021) và 60 năm thành lập lực lượng Công an Lào (5/4/1961-5/4/2021).

Giải đấu do Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào tổ chức.

Tham dự lễ khai mạc có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Trưởng đại diện Cơ quan Công an Việt Nam tại Lào, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng; Thứ trưởng Bộ Công an Lào, Trung tướng Kongthong Phongvichith cùng hơn 500 vận động viên đến từ các cơ quan, doanh nghiệp Lào và Việt Nam tại thủ đô Vientiane.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng khẳng định 60 năm qua, hợp tác giữa công an hai nước Việt Nam và Lào luôn là nòng cốt trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước; khẳng định giải thi đấu thể thao hữu nghị lần này được tổ chức nhằm tri ân các đồng chí, các thế hệ cán bộ công an hai nước.

Đây cũng là dịp để cán bộ, nhân viên các bộ, ban, ngành của Lào và cán bộ, nhân viên các cơ quan, tổ chức đại diện của Việt Nam tăng cường sự hiểu biết và gắn kết, thắt chặt hơn tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước nói chung và người dân hai nước nói riêng.

Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng mong rằng các vận động viên sẽ thi đấu hết mình với tinh thần thể thao cao thượng và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trận chung kết môn bóng đá giữa đội Thành hội người Việt Nam và đội Tổng Cục An ninh Lào.

Tham gia giải đấu diễn ra từ ngày 12-17/3 có 18 đội với 2 bộ môn là bóng đá nam và cầu lông. Các vận động viên tham gia giải đến từ Cơ quan đại diện, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh tại Lào, cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane và các Bộ, Ban, ngành của Lào, trong đó có Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Ủy ban Hợp tác Lào-Việt...

Phát biểu tại lễ bế mạc diễn ra tối cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Công an Lào, Trung tướng Kongthong Phongvichith đánh giá cao vai trò, sự đóng góp to lớn của các chuyên gia Công an Việt Nam đối với sự trưởng thành của lực lượng công an Lào trong suốt 60 năm qua, nhấn mạnh điều này không chỉ góp phần vào những thành công và thắng lợi của cách mạnh Lào mà còn giúp giữ gìn trật tự trị an, đảm bảo sự ổn định để đất nước Lào có được những thành tựu phát triển nổi bật trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Theo Trung tướng Kongthong, giải thi đấu giao lưu thể thao lần này là một trong nhiều hoạt động mà Bộ Công an Lào phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào đã và sẽ tổ chức trong thời gian tới để chào mừng 60 năm thành lập lực lượng Công an Lào và 60 năm chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào.

Đây là hoạt động nhằm thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ công an hai nước Lào-Việt Nam.

Trải qua sáu ngày thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, đầy nhiệt huyết và thắm đượm tình đoàn kết, hữu nghị, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả và các cổ động viên những trận đấu hết sức sôi nổi với vô số những pha bóng đẹp, những cú đập cầu đầy uy lực trong tiếng hò reo cổ vũ nhiệt tình của các vận động viên.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các đội tham gia giải.

Ngô Tuấn Anh

(Theo TTXVN)