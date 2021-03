Đảm bảo sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng

Để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, cùng với công tác tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm vi phạm quy định của pháp luật, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng... góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.



Nhiều cơ sở đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình sản xuất rau an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Ảnh: Trà Hương





Thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật sẽ dẫn tới tồn dư thuốc trong nông sản; ngộ độc thực phẩm, tình trạng sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… đó là câu chuyện nóng của toàn xã hội.

Vì lợi nhuận nên nhiều cơ sở đã bất chấp các quy định của pháp luật, kinh doanh vận chuyển, tiêu thụ thực phẩm kém chất lượng. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Để bảo vệ người tiêu dùng, các ngành chức năng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, phòng chống.

Tuy nhiên, nguy cơ mất vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn trong vòng “luẩn quẩn” nếu như ý thức, hành vi của các tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh không thay đổi.

Ngày 9/1/2021, tại Quốc lộ 2A thuộc địa phận huyện Bình Xuyên, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra, phát hiện xe ô tô do Lê Văn C, trú tại huyện Tam Dương điều khiển kiêm chủ hàng, vận chuyển 1.050 kg sản phẩm động vật là phụ phẩm, nội tạng bò đựng trong các chậu nhựa, sọt nhựa và thùng nhựa.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng trên không có giấy tờ chứng minh kiểm dịch sản phẩm động vật theo quy định. Chủ xe đã khai nhận mua số sản phẩm động vật trên từ Hà Nội, sau đó vận chuyển về Vĩnh Phúc để tiêu thụ.

Thực trạng trên khiến người tiêu dùng lo lắng, không biết làm thế nào để phân biệt, lựa chọn thực phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn cho bữa ăn hằng ngày của gia đình.

Tình trạng mất an toàn thực phẩm đối với rau, củ, quả cũng có nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do việc lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón. Vì vậy, nhận thức và ý thức trách nhiệm, lương tâm của người sản xuất rau đóng vai trò quan trọng.

Hiện các thành viên trong HTX Sản xuất và thương mại Định Trung, thành phố đã tuân thủ theo nguyên tắc “5 không” (Không sử dụng phân bón hóa học, không dùng chất kích thích sinh trưởng để phun, tưới; không dùng các loại thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu; không dùng các chất biến đổi gen). Thêm vào đó, HTX dùng ớt, gừng, tỏi giã nhuyễn ngâm với rượu ủ khoảng 3 tháng để phun trừ sâu hoặc dùng phương pháp dẫn dụ, bắt sâu thủ công.

Dù thời gian chăm sóc theo quy trình hướng dẫn trồng rau an toàn lâu hơn nhưng sản phẩm đảm bảo chất lượng, có tem mác rõ ràng đến với người tiêu dùng được nhiều siêu thị ký hợp đồng thu mua.

Chị Nguyễn Thị Hương Hồi, Giám đốc HTX Sản xuất và thương mại Định Trung cho biết: Để có được những sản phẩm rau, củ, quả hữu cơ đảm bảo an toàn, trong quá trình sản xuất, các hộ tham gia trồng rau hữu cơ còn được hỗ trợ phân bón hữu cơ, được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc.

Các thành viên không phải lo đầu ra cho sản phẩm, giá bán ổn định và cao hơn thị trường. Hiện trung bình mỗi ngày, HTX xuất bán từ 800 kg-1,2 tạ rau, củ, quả, rau gia vị cho Công ty cổ phần Viet Garden, nhà hàng của Công ty cổ phần thương mại Sông Hồng Thủ đô và các cửa hàng thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Là cơ sở chuyên cung cấp suất ăn cho công nhân tại khu công nghiệp, Công ty TNHH một thành viên HAD, huyện Tam Dương luôn nhận được sự tin tưởng từ khách hàng bởi khả năng cung cấp tốt, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhiệt tình, thức ăn luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng.

Giám đốc công ty Hà Ngọc Anh cho biết: "Ngay từ khi thành lập, chúng tôi đã chú trọng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm để mang đến từng suất ăn “sạch” và thực đơn suất ăn công nghiệp đa dạng, giàu dinh dưỡng, thay đổi theo ca cho công nhân. Quá trình chế biến hoàn toàn đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng...".

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 4 nghìn cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, thực phẩm. Trong đó, có hơn 90% các cơ sở có quy mô nhỏ lẻ, mang tính tự phát, thời vụ, gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng.

Vì vậy, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của người tham gia sản xuất kinh doanh, các ngành chức năng đã chú trọng thực hiện tuyên truyền, giáo dục đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm như hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng biết cách chọn mua, chế biến...

Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý, nâng cao nhận thức của người dân và chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh; góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Minh Thu