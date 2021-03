Lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nhờ chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, nhiều lao động tự do trên địa bàn tỉnh có điều kiện được hưởng lương hưu, có thẻ BHYT để chăm sóc khi ốm đau, giúp họ có cuộc sống ổn định, độc lập, tự chủ khi về già.



Cán bộ Bưu điện xã Duy Phiên, huyện Tam Dương tuyên truyền, tư vấn về lợi ích cho người dân khi tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Kim Ly



Làm việc tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Tam Đảo, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên 18 năm, khi nghỉ việc, bà Nguyễn Thị An, thôn Rừng, xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định.

Thay vì nhận tiền BHXH 1 lần, bà An quyết định tham gia BHXH tự nguyện, đóng nối vào thời gian tham gia bảo hiểm trước đó cho đủ số năm theo quy định.

Bà An chia sẻ: “Nhờ chính sách BHXH tự nguyện, hiện nay, đều đặn mỗi tháng, tôi được hưởng mức lương hưu hơn 2 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng ổn định, giúp tôi trang trải cuộc sống, chủ động về kinh tế, không phải phụ thuộc vào con cháu trong sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, tôi còn được cấp thẻ BHYT miễn phí nên yên tâm mỗi khi đau ốm".

Có thu nhập ổn định từ công việc bán hoa quả tại chợ, tuy nhiên, chị Phạm Thị Năm, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương sớm nhận thức được những rủi ro bản thân có thể gặp phải khi về già, không còn khả năng lao động. Được sự tư vấn của nhân viên BHXH tỉnh, chị đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện, coi đó như một khoản dự phòng cho tương lai.

Chị Năm chia sẻ: “Được tư vấn tôi đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện theo hình thức đóng trước một lần cho 5 năm. Theo tôi, cuộc sống nhiều biến cố không thể biết trước được điều gì, đâu ai muốn đến lúc về già phải phụ thuộc vào con cháu, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tham gia BHXH tự nguyện, sau này về già sẽ có lương hưu, có thẻ BHYT là tôi yên tâm phần nào rồi…”.

Được triển khai thực hiện từ năm 2008, BHXH tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mở ra cơ hội được hưởng lương hưu cho tất cả người lao động trên mọi lĩnh vực.

Nếu như trước đây, chỉ có cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc người lao động có hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mới được tham gia đóng BHXH để được hưởng lương hưu, thì nhờ có chính sách BHXH tự nguyện, tất cả mọi đối tượng trong xã hội từ đủ 15 tuổi trở lên đều có quyền tham gia để được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện.

Đặc biệt, BHXH tự nguyện có phương thức đóng góp rất linh hoạt, mức phí phù hợp với khả năng đóng góp và nguyện vọng thụ hưởng sau này. Người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của mình và có thể thay đổi mức đóng từ thấp lên mức cao hơn.

Trong trường hợp rủi ro, bị giảm thu nhập thì người tham gia có thể tạm ngừng đóng và được bảo lưu thời gian đóng để làm cơ sở cộng nối thời gian đóng sau đó.

Đồng thời, sự liên thông giữa BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện cho phép người lao động trước đây tham gia BHXH bắt buộc, vì lý do nào đó phải nghỉ việc, nếu sau đó chuyển sang tham gia BHXH tự nguyện, hoặc đối với trường hợp chuyển từ BHXH tự nguyện sang BHXH bắt buộc thì được bảo lưu thời gian đã đóng để làm cơ sở tính hưởng chế độ BHXH.

Ngoài chế độ hưu trí, người tham gia còn được cấp thẻ BHYT miễn phí cho đến khi qua đời; người thân của người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chế độ tử tuất như với người tham gia BHXH bắt buộc.

Để khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện, từ ngày 1/1/2018, Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia, cụ thể: Hỗ trợ 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; 10% đối với các đối tượng khác.

Bên cạnh chính sách của Nhà nước, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03 quy định chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, từ ngày 1/8/2020, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn 30% mức phí đối với người thuộc hộ nghèo; 25% mức phí đối với người thuộc hộ cận nghèo; 10% mức phí đối với các đối tượng khác.

Chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh, cùng với đó là các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được ngành BHXH tỉnh tích cực triển khai thời gian qua đã tạo đòn bẩy, giúp tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện tăng đáng kể.

Tính đến hết tháng 12/2020, toàn tỉnh có 12.741 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 6.442 người (102%) so với cùng kỳ năm trước; đạt tỷ lệ 139% so với kế hoạch UBND tỉnh giao. Con số trên chưa phải là nhiều nhưng là những tín hiệu tích cực, cho thấy ngày càng có nhiều người lao động tự do quan tâm tới BHXH tự nguyện.

Theo đại diện BHXH tỉnh, công tác phát triển BHXH tự nguyện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do đối tượng tham gia loại hình bảo hiểm này chủ yếu là lao động tự do, thu nhập thấp và không ổn định; nhiều người chưa hiểu hết về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện; tăng cường kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ phát triển đối tượng BHXH tự nguyện cho hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho từng đại lý thu và mỗi cán bộ, viên chức, người lao động ngành BHXH.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục… phục vụ ngày càng tốt hơn người tham gia BHXH tự nguyện.

Lê Mơ