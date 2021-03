Đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ ở khu chung cư cao tầng

Hiện nay, các khu chung cư cao tầng là không gian sống được nhiều gia đình lựa chọn, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ, có con nhỏ. Tuy nhiên, việc sinh sống ở các khu chung cư tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em. Do vậy, các bậc phụ huynh cần lưu ý các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ nhằm phòng tránh tai nạn thương tích.



Ở những nơi như lô gia, lan can của chung cư, nhiều gia đình đã lắp đặt hệ thống lưới sắt hoặc song chắn để đảm bảo an toàn cho trẻ. Ảnh: Kim Ly





Mới đây, vụ việc bé gái 3 tuổi trèo khỏi lan can, rơi từ tầng 12, tòa nhà chung cư số 60B, đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân (Hà Nội) xuống khiến nhiều người hốt hoảng, lo sợ. May mắn, bé gái được một thanh niên đi qua đường cứu sống, chỉ bị thương nhẹ.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về việc đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ ở các khu chung cư cao tầng hiện nay. Tại Vĩnh Phúc, có nhiều khu chung cư, nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho một phận người dân như Chung cư Vinaconex Xuân Mai, Chung cư Bảo Quân, Chung cư An Phú… Để đảm bảo an toàn cho trẻ, nhiều gia đình sống ở các khu chung cư đã gia cố, lắp đặt thêm hệ thống rào sắt để bảo vệ khoảng không lô gia, lan can.

Chị Phạm Thị Kiều Oanh, cư dân Chung cư An Phú cho biết: “Gia đình tôi có 2 con nhỏ. Để đảm bảo an toàn cho các con, tôi đã lắp đặt hệ thống lưới thép bao phủ toàn bộ khoảng không gian ở ban công, không kê các loại bàn ghế, đồ đạc ở gần khu vực ban công; cửa sổ được trang bị các song chắn.

Tôi thường xuyên nhắc nhở các con không được trèo lên lan can; không được tự ý ra, vào thang máy một mình; giải thích cho các con về ý nghĩa của các biển cảnh báo an toàn trong chung cư...”.

Ông Nguyễn Hải Hà, Trưởng Ban Quản lý và vận hành Chung cư An Phú cho biết, các đơn vị thiết kế, thi công công trình luôn quan tâm tới yếu tố an toàn của căn hộ. Hiện nay, tất cả các căn hộ tại chung cư đều được trang bị tấm lưới thép bao phủ toàn bộ không gian ban công, để phòng trẻ nhỏ trèo qua lan can. Công tác tuyên truyền, cảnh báo an ninh, an toàn cho các cư dân trong chung cư được Ban Quản lý và vận hành chung cư thực hiện thường xuyên trong các cuộc họp dân cư.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12 tại chung cư ở Hà Nội, Ban Quản lý tòa nhà đã thực hiện bản tin thông báo sự việc và nhắc nhở cư dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.

Tại các khu vực của các tòa nhà đều lắp đặt các biển cảnh báo an toàn. Khu vực cầu thang bộ trang bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng, đảm bảo đủ ánh sáng để trẻ nhỏ và người lớn có thể quan sát được khi di chuyển.

Kỹ sư xây dựng Đỗ Anh Đồng, Giám đốc Công ty cổ phần P&D Thủ đô cho biết, cha mẹ cần lưu ý các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ khi sống ở chung cư cao tầng.

Cụ thể, ban công phải đạt chiều cao tối thiểu 1,4 m; không nên làm lan can thanh ngang mà phải làm thanh dọc có khoảng cách không quá 10 cm. Điều này nhằm tránh tình trạng trẻ trèo lên lan can một cách dễ dàng hoặc chui lọt qua lan can. Các gia đình cần lắp các thiết bị kính chắn, lưới thép để trẻ không bò lên lan can, loại kính được lắp đặt phải là kính chịu lực. Chiều cao cửa sổ tối thiểu 1m, tính từ mặt sàn lên bậu cửa sổ.

Các hộ gia đình có thể lắp song cửa hoặc lưới bảo vệ để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cha mẹ luôn chú ý, quan sát, theo dõi trẻ, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi. Ngoài ra, cha mẹ cần lưu ý đảm bảo an toàn cho trẻ khi sử dụng thang máy; giám sát chặt chẽ, không để trẻ tự ý ra, vào thang máy một mình để tránh các trường hợp trẻ nhỏ bị kẹt tay, vấp ngã hay gặp các sự cố nguy hiểm khác như hỏng thang máy, tai nạn…

Cha mẹ cũng cần lưu ý theo sát trẻ khi đi cầu thang bộ hay thang thoát hiểm vì đây là những vị trí trẻ thường nô đùa, chạy nhảy, ngó đầu xuống. Quan trọng hơn, khi trẻ bắt đầu nhận thức, cha mẹ nên trò chuyện, cảnh báo cho trẻ về những nguy hiểm xung quanh, giáo dục trẻ các kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố để đảm bảo an toàn.

