Cộng đồng người Việt tại Lào đón Tết Nguyên tiêu, cầu quốc thái dân an

Các tăng ni, phật tử đã thực hiện lễ cầu quốc thái dân an, cầu nguyện an lành với mong ước tất cả tăng ni Phật tử trên toàn thế giới nói chung, tại Việt Nam và tại Lào nói riêng gặp nhiều may mắn.

Ngày 26/2 (tức ngày 15 tháng Giêng theo Âm lịch), tại thủ đô Vientiane, đông đảo Phật tử và bà con người Việt đang làm ăn sinh sống tại Lào đã đến chùa Phật Tích tham dự lễ cầu quốc thái dân an và các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên tiêu do nhà chùa tổ chức.

Đây là hoạt động tín ngưỡng thường niên có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với cộng đồng người Việt ở thủ đô Vientiane nói riêng và tại Lào nói chung.

Mọi người đều nghiêm trang, thành kính dâng hương, mong một năm mới an lành cho đất nước và cho người thân trước khi cùng tham gia vào lễ cầu quốc thái dân an.

Dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trưởng ban điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam-Lào, Trụ trì chùa Phật Tích, các tăng ni, phật tử đã thực hiện lễ cầu quốc thái dân an, cầu nguyện an lành với mong ước tất cả tăng ni Phật tử trên toàn thế giới nói chung, tại Việt Nam và tại Lào nói riêng gặp nhiều may mắn, khỏe mạnh, no đủ, thịnh vượng trong năm 2021 và dịch bệnh tiêu trừ.

Nhân sự kiện này, chùa Phật Tích tại Lào cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 150 phần quà cho những bà con Việt kiều có hoàn cảnh khó khăn tại thủ đô Vientiane để chia sẻ và động viên bà con trong cuộc sống nhân dịp đầu năm mới.

Ngoài ra, hoạt động này còn nhằm tăng cường tình cảm gắn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Vientiane nói riêng và tại Lào nói chung, qua đó tạo sự tương thân tương ái giữa người Việt Nam ở nước ngoài, tạo động lực để mọi hoạt động, chia sẻ cộng đồng cũng như đoàn kết cộng đồng được phát triển tốt đẹp hơn.

Kết thúc phần lễ, các nhà sư, phật tử cùng cộng đồng người Việt đã cùng nhau thụ bữa cơm chay, cùng ôn lại những kỷ niệm về quê hương đất nước và cùng hướng về quê cha đất tổ.

Được xây dựng vào năm 1957, chùa Phật Tích tại Lào từ lâu đã là một trong những địa điểm tâm linh, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng cho bà con kiều bào sống ở thủ đô Vientiane và các khu vực lân cận.

Chùa cũng là nơi quy tụ cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Lào, cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống và hướng về Tổ quốc./.

Bình Duyên (Theo TTXVN)