Phường Ngô Quyền tích cực chuẩn bị công tác bầu cử

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2021. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt các bước trong quy trình bầu cử nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, dân chủ, an toàn và thành công.



Cán bộ MTTQ phường Ngô Quyền trao đổi kế hoạch giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn.





Ngô Quyền là phường trung tâm của thành phố Vĩnh Yên có dân số đông với hơn 6.000 người cư trú ở 11 tổ dân phố. Người dân trên địa bàn có đủ các thành phần, số cử tri đông và có trình độ dân trí khá cao.

Để triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử, Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã xây dựng kế hoạch, triển khai các bước theo đúng quy định. Ủy ban MTTQ phường phối hợp với Ủy ban bầu cử và UBND phường hướng dẫn các khu dân cư, cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu HĐND và hội nghị cử tri tổ dân phố giới thiệu người ứng cử HĐND phường; tổ chức lấy ý kiến cử tri nhận xét đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cư trú thường xuyên ở địa phương.

Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch, tạo niềm tin trong nhân dân. Phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử.

Đến nay, phường đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận số lượng, thành phần, cơ cấu người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu HĐND phường. Theo đó, đại biểu thống nhất với dự kiến mà HĐND phường chuẩn bị đưa ra hiệp thương.

Sau khi hiệp thương, số người được giới thiệu ứng cử là 40 đại biểu để bầu ra 21 đại biểu chính thức. Trong đó, khối Đảng là 12 đại biểu, khối chính quyền là 19 đại biểu, khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể là 6 đại biểu; tái cử là 17 đại biểu; tỷ lệ đại biểu nữ là 35%.

Số đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 47,5%, đại biểu ngoài Đảng chiếm 27,5%, còn lại đại biểu người dân tộc, tôn giáo không cơ cấu riêng mà cơ cấu kết hợp chung với các thành phần khác. Dự kiến hội nghị hiệp thương lần 2 tổ chức vào ngày 17/3/2021 và hội nghị hiệp thương lần 3 vào ngày 16/4/2021.

Để nâng cao hiệu quả công tác bầu cử, cấp ủy, chính quyền phường Ngô Quyền chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và cử tri về công tác bầu cử.

Trong đó, phường đầu tư nâng cấp, lắp đặt, tu sửa hệ thống loa truyền thanh; tăng cường thời lượng phát sóng thông tin về bầu cử và qua các hội nghị, buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ dân phố với các nội dung trọng tâm về Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản liên quan tới công tác bầu cử… giúp người dân hiểu, tiếp nhận nhanh các thông tin về bầu cử.

Ủy ban MTTQ phường tổ chức các hoạt động giám sát trong quá trình diễn ra bầu cử; xây dựng kế hoạch tuyên truyền; nắm chắc diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó tuyên truyền, vận động người dân nói chung, các tổ chức thành viên, chức sắc tôn giáo hiểu đúng ý nghĩa và tích cực hưởng ứng tham gia bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Vũ Mạnh Thắng cho biết: “Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, phần lớn người dân trên địa bàn hiểu rõ hơn ý nghĩa ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân; cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND để phát huy quyền làm chủ, tự mình đi bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài, xứng đáng bầu vào Quốc hội, HĐND”.

Cùng với tuyên truyền, công tác giữ gìn an ninh trật tự được phường Ngô Quyền đặc biệt chú trọng thông qua việc chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng công an, quân sự tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình để xây dựng, tổ chức các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chú trọng các giải pháp phòng ngừa tội phạm, đảm bảo ổn định trật tự đô thị, giữ vững tình hình trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau ngày bầu cử; kịp thời đấu tranh ngăn chặn những thông tin “xấu, độc”, lợi dụng bầu cử để xuyên tạc, phá hoại tinh thần đoàn kết của cấp ủy, chính quyền và nhân dân…

Bài, ảnh: Phương Loan