Để du khách an toàn "đến với Phật, về với Mẫu"

Với sự đầu tư đúng hướng và hiệu quả, Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng, Cáp treo Tây Thiên đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng phục vụ du khách thập phương đến hành hương, chiêm bái, nâng tầm diện mạo cho khu Danh thắng Tây Thiên (Tam Đảo). Mặc dù dịch Covid-19 xảy ra từ đầu năm 2020 ảnh hưởng mạnh tới hoạt động kinh doanh, song, công tác đảm bảo an toàn cho du khách trên hành trình “Đến với Phật, về với Mẫu” luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu.



Dịch vụ xe điện được đưa vào sử dụng góp phần tạo thuận lợi cho chuyến hành hương của du khách khi đến với khu Danh thắng Tây Thiên (Tam Đảo)





Chia sẻ với chúng tôi, bà Đặng Thị Thu Trang, Giám đốc điều hành Cáp treo Tây Thiên cho biết: Trước đây, khu Danh thắng Tây Thiên chưa được nhiều du khách biết đến, đường mòn cheo leo, gập ghềnh; việc đi lại, hành hương, vãn cảnh gặp nhiều khó khăn.

Nhận thấy tiềm năng du lịch của vùng đất này, tháng 10/2010, Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng đã đầu tư trên 300 tỷ đồng, trọng tâm là xây dựng hệ thống cáp treo.

Căn cứ vào địa hình trên núi, công ty đã chọn loại cáp treo một dây, cabin kẹp nhả do tập đoàn POMA thiết kế và chế tạo, đảm bảo các điều kiện an toàn trong mọi trường hợp.

Vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng, hệ thống cáp treo Tây Thiên được chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 3/2012.

Tuyến cáp treo được thiết kế men theo dòng suối và vượt núi, giúp du khách tận hưởng cảm giác thú vị trong chuyến hành hương khi được chiêm ngưỡng núi non hùng vĩ.

Bên cạnh đó, từ tháng 4/2012, Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng tiếp tục đưa dịch vụ xe điện hiện đại, thân thiện với môi trường vào sử dụng, chuyên chở du khách trên hành trình dài 1,5 km từ bến xe điện tới nhà ga đi cáp treo, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ mọi đối tượng du khách, nhất là người già và trẻ em.

Hệ thống cáp treo, xe điện được đưa vào sử dụng đã góp phần hạn chế tình trạng lộn xộn, chèo kéo của hàng quán, nâng tầm diện mạo cho khu Danh thắng Tây Thiên và đưa nơi đây đã trở thành điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn du khách trong và ngoài nước mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Chia sẻ về điều này, du khách Quách Thị Dung đến từ thủ đô Hà Nội cho biết: "Nhờ có cáp treo, việc đi lại của chúng tôi an toàn và nhanh hơn, đặc biệt không còn ngại xách đồ, có thời gian nhiều hơn để thưởng ngoạn vẻ đẹp của miền đất thiêng Tây Thiên này". Chỉ tính riêng năm 2019, lượng khách đi cáp treo đã đạt gần 540 nghìn lượt.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, hạn chế tình trạng phải xếp hàng, chờ đợi lâu, nhất là vào các ngày cuối tuần và cao điểm mùa lễ hội, Ban Quản lý Cáp treo Tây Thiên tiếp tục đầu tư thêm nhiều cabin mới, nâng công suất phục vụ lên 2.500 khách/giờ.

Thực hiện cải tạo, chỉnh trang khuôn viên khu danh thắng, tạo cảnh quan xanh, đẹp mắt để du khách thưởng ngoạn, du Xuân với nhiều loại cây, hoa đặc trưng của vùng đất Tây Thiên như: Hoa hải đường, hoa đỗ quyên; sửa chữa mái che, nhà chờ...

Đặc biệt, công ty thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao chất lượng phục vụ du khách cho cán bộ, nhân viên.

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, công tác phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên luôn được Cáp treo Tây Thiên chú trọng, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, để lại ấn tượng đẹp về khu danh thắng trong lòng du khách.

Năm 2020, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của đơn vị khi lượng khách đến khu danh thắng chỉ bằng khoảng 1/3 so với cùng kỳ, khiến doanh thu giảm tới hơn 70%.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn khi vẫn phải chi một khoản lớn duy trì việc vận hành, bảo dưỡng hệ thống cabin; mua vật tư, trang thiết bị đo thân nhiệt, thuốc phun khử khuẩn môi trường; trả lương nhân viên..., song, đơn vị Cáp treo Tây Thiên luôn xác định công tác đảm bảo an toàn du khách là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Sau những tháng hoạt động cầm chừng, khi dịch Covid-19 tạm lắng xuống, từ đầu tháng 8 đến tháng 12/2020, hoạt động kinh doanh của đơn vị dần khởi sắc trở lại.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn ra phức tạp trở lại, công ty tiếp tục nỗ lực duy trì thực hiện "mục tiêu kép", triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, 100% cán bộ, nhân viên thực hiện việc đeo khẩu trang khi phục vụ du khách; công ty bố trí nước rửa tay tại khu vực ra vào nhà ga, phun khử khuẩn tại các khu vực và hệ thống xe điện, cáp treo.

Bên cạnh đó, tất cả các khách hàng đều được kiểm tra nhiệt độ, yêu cầu sử dụng khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu danh thắng.

Để tránh tình trạng khách tập trung quá đông tại một địa điểm, công ty đã tiến hành phân làn, bố trí phục vụ tối đa 8 người/xe điện, 4 người/cabin; tiến hành khử trùng, vệ sinh hệ thống xe điện, cabin sau mỗi ngày hoạt động…, tạo đà phục hồi hoạt động kinh doanh khi dịch Covid-19 được khống chế.

Bài, ảnh: Lưu Nhung