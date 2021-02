Dịch vụ làm đẹp cận Tết mùa Covid

Làm đẹp là một nhu cầu thiết yếu của phụ nữ, nhất là những ngày lễ, Tết, khi chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới Tân Sửu 2021. Bởi thế, đây được xem là thời điểm “ăn nên làm ra” với các cơ sở cung cấp dịch vụ về chăm sóc da, tóc, móng, mi tại các spa, cơ sở làm đẹp… khi lượng khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.



Các cơ sở làm đẹp tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.





Khi đời sống được nâng cao, việc làm đẹp, chăm sóc bản thân trở thành nhu cầu thiết yếu với mọi người, nhất là phái nữ. Vào dịp cuối năm, bên cạnh đi mua sắm, vui chơi, nhiều chị em còn tranh thủ sắp xếp công việc đi “tân trang” lại nhan sắc. Vì vậy, thời điểm này, các salon tóc, spa hoạt động rất nhộn nhịp.

Năm nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vào những ngày cận Tết Nguyên đán, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao nên việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở làm đẹp, salon, spa cũng được thực hiện một cách rất nghiêm túc, vừa đảm bảo phục vụ nhu cầu làm đẹp của khách hàng, vừa đảm bảo thực hiện đúng các quy định trong phòng, chống dịch bệnh.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thúy Nga, chủ Spa Tây Nail, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chúng tôi được hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch cho khách hàng rất cụ thể.

Khách hàng đến đây đều phải thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Mặc dù dịch bệnh thời điểm này có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng chúng tôi vẫn nhận được nhiều lịch hẹn làm đẹp của khách hàng, cao hơn gấp 3 lần ngày thường".

Chị Trịnh Thị Bình Minh, chủ spa và salon tại làng Bầu, phường Liên Bảo chia sẻ: “Tôi có 3 cơ sở dịch vụ làm đẹp. Năm nay, do ảnh hưởng và tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 dịp cận Tết, tôi đã tạm thời đóng cửa 1 cơ sở.

Tôi đã phổ biến đến các nhân viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: Cách 1 ngày vệ sinh toàn bộ cửa hàng bằng cồn và lau sàn 2 lần/1 ngày bằng dung dịch khử khuẩn; khách hàng được nhắc nhở đeo khẩu trang đúng quy định và sẽ phát khẩu trang nếu khách hàng chưa có; mỗi khi làm đẹp cho khách xong, nhân viên sẽ vệ sinh bằng dung dịch rửa tay khô sát khuẩn.

Năm nay, do dịch nên lượng khách hàng giảm mạnh nhưng vẫn cao hơn so với ngày thường, khoảng 30-40 lượt khách/ngày. Các dịch vụ được lựa chọn nhiều như chăm sóc da mặt, phun xăm lông mày, môi, làm móng, nối mi… giá các dịch vụ có tăng nhưng không đáng kể để hỗ trợ chị em mùa Covid. Cửa hàng vẫn mở cửa lúc 8h sáng và đóng cửa muộn hơn ngày thường, tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi trường hợp khách phải ngồi chờ đến lượt".

Chị Nguyễn Thị Thái, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên - khách hàng đến làm đẹp tại một salon tóc tại phố Chiền, thành phố Vĩnh Yên tâm sự: “Khi đến salon làm tóc, tôi tuân thủ quy định rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm tóc. Tuy cũng lo ngại nơi tập trung đông người, nhưng tôi thấy hài lòng và yên tâm về các biện pháp phòng, chống dịch của chủ salon cũng như nhân viên tại đây”.

Không chỉ chỉnh sửa mái tóc, làm đẹp móng tay, các dịch vụ cao cấp như chăm sóc da, giảm mỡ thừa, tắm trắng với phí tiền triệu cũng được nhiều khách hàng lựa chọn để “tút tát” lại nhan sắc tự tin đón Tết.

Hiện nay, các spa, thẩm mỹ viện không thay đổi giá dịch vụ do phục vụ đa phần là khách quen, đồng thời tăng tính cạnh tranh nhằm thu hút khách mới. Vì vậy, mỗi người nên cân nhắc lựa chọn thật kỹ cho mình những dịch vụ và cơ sở uy tín để làm đẹp một cách hiệu quả, an toàn và chất lượng, nhằm tránh rủi ro, an tâm chào đón mùa Xuân mới.

Bài, ảnh: Huyền Linh