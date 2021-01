Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương

Tháng 12, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (Kinh Môn)



Một góc đền Cao An Phụ





Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích 11.340 ha, gồm toàn bộ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương và các khu vực dân cư tiếp giáp liền kề với di tích, thuộc các phường An Sinh, An Phụ, Phạm Thái, Thất Hùng, Hiệp Sơn, Duy Tân, Phú Thứ, Tân Dân, Minh Tân và các xã Lê Ninh, Bạch Đằng, Hiệp Hòa, Thượng Quận, Quang Thành, Hoành Sơn.

Việc quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương hướng đến 4 mục tiêu. Đó là bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, tôn giáo, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ, văn học - Hán nôm và danh lam thắng cảnh tại di tích; hình thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, khoa học của tỉnh và cả nước. Tổ chức hệ thống giao thông nội bộ kết nối các điểm di tích để nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế; kết nối với các điểm di tích lịch sử danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác trong vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch của Hải Dương. Xác định và điều chỉnh ranh giới bảo vệ di tích làm cơ sở quản lý, cắm mốc giới di tích. Làm cơ sở pháp lý cho việc lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai các nhóm dự án thành phần bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, khai quật khảo cổ vật và phát huy giá trị di tích theo đồ án đã phê duyệt...

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hải Dương bố trí nguồn vốn, phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch và các chi phí khác có liên quan đến công tác lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên.

Hoài Hương (theo vanhoa.vn)