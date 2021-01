Tham mưu đúng, hướng dẫn sâu, kiểm tra sát, hiệu quả cao

“Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, hướng dẫn sâu, kiểm tra sát” luôn là phương châm làm việc của đội ngũ lãnh đạo, CBCS Phòng Tham mưu (Công an tỉnh) trong những năm qua. Quán triệt phương châm này đã giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai hiệu quả nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

CBCS Phòng tham mưu, Công an tỉnh đóng góp không nhỏ trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Ảnh: Dương Hà

Năm 2020, Công an tỉnh điều tra, làm rõ trên 92% vụ phạm tội về trật tự xã hội; 100% vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; những ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội nổi lên được kịp thời đấu tranh, xử lý; không để hình thành các tụ điểm phức tạp.

Trong đó, đáng chú ý, tội phạm cờ bạc qua mạng internet; tội phạm liên quan đến lĩnh vực cầm đồ, “tín dụng đen” và đặc biệt, tội phạm về ma túy được đấu tranh, trấn áp hiệu quả. Nhiều vụ án lớn được triệt phá thành công.

Điển hình, ngày 29/4/2020, lực lượng Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Tú, sinh năm 1982, trú tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường; lực lượng chức năng thu giữ 10 bánh heroin có tổng khối lượng hơn 3,5kg và nhiều vật chứng liên quan.

Đây là vụ án thu giữ khối lượng ma túy lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay, được lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh với tội phạm đánh bạc, trộm cắp động vật nuôi, tội phạm "tín dụng đen" và tội phạm kinh tế, tham nhũng... được triển khai hiệu quả, đạt kết quả tích cực.

Để có được thành tích đó, ngoài việc quyết tâm, nỗ lực, mưu trí, dũng cảm của các đội nghiệp vụ, có sự đóng góp không nhỏ của CBCS Phòng tham mưu – Công an tỉnh.

Họ là những nhân tố được Đảng ủy, Ban Giám đốc chọn lựa dựa trên những tiêu chí khắt khe về trình độ chuyên môn; có khả năng tổng hợp; kiến thức toàn diện trên các lĩnh vực; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, tâm huyết với công việc.

Những năm qua, xác định công tác tham mưu là một "mắt xích" quan trọng, giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức tốt công tác nắm thông tin; dự báo “đúng” và “trúng” tình hình, kịp thời ban hành các chủ trương, phương án, kế hoạch, đề án nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp hiệu quả đối với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn, mỗi CBCS của phòng không ngừng đổi mới, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp vừa mang tầm chiến lược lâu dài, vừa có tính thực tiễn, phục vụ hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Cán bộ chiến sĩ trong phòng đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01 ngày 18/1/2019 về tăng cường công tác quản lý, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, "tín dụng đen".

Trọng tâm là tổ chức rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các cơ sở có biểu hiện cho vay nặng lãi để quản lý, đấu tranh; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ phương thức, hệ lụy của tín dụng đen, từ đó không để các đối tượng dụ dỗ tham gia và chủ động tin báo tố giác tội phạm.

Kết quả, chỉ sau 2 năm, lực lượng Công an tỉnh rà soát, quản lý trên 200 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ với hơn 300 đối tượng liên quan; phát hiện trên 40 trường hợp cơ sở kinh doanh cầm đồ vi phạm; triệt xóa được nhiều ổ nhóm cho vay nặng lãi...

Phòng đã tham mưu Ban Giám đốc báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng, triển khai Đề án số 389/ĐA-CAT về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn.

Trong đó, tập trung chủ động nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm để xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt phá, làm tan rã hoặc vô hiệu hóa các ổ nhóm; rút ra phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, từ đó, đề xuất các biện pháp đấu tranh, giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

Kết quả đạt được rõ nét nhất chính là việc nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh không hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; không có những "điểm nóng" về ANTT hay những tụ điểm phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.

"Ở đâu cần, công an có; ở đâu khó, có công an" là lời khẳng định về tinh thần, trách nhiệm và lột tả tính chất công việc của CBCS công an nhân dân. Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, họ luôn là lực lượng tiên phong, xung kích, nhất là trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Để tiếp tục chia sẻ, đóng góp vào những chiến công của ngành, thời gian tới, lãnh đạo, CBCS Phòng Tham mưu, Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm, đánh giá, phân tích, dự báo chính xác tình hình, nhất là những vấn đề nổi lên về trật tự, an toàn xã hội để tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc triển khai các biện pháp, công tác phù hợp với thực tế.

Đồng thời, quán triệt, vận dụng đúng đắn các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đáp ứng tình tình, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng đảm bảo ANTT, phục vụ yêu cầu phát triển KT- XH của địa phương.

