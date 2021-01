Giảm gánh nặng tài chính cho công nhân

Đời sống của một bộ phận công nhân, lao động (CNLĐ) tại các khu công nghiệpcòn gặp nhiều khó khăn, nhất là những lao động ngoại tỉnh. Để san sẻ gánh nặng kinh tế cho CNLĐ, công đoàn các cấp đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giảm bớt các chi phí sinh hoạt như tiền điện, nước, phòng trọ, học phí cho con em công nhân…

Từ sự vận động, kết nối của LĐLĐ tỉnh, ông Trần Văn Trọng, chủ nhà trọ ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên đã giảm giá phòng trọ cho công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Trà Hương

Năm 2020, việc sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, từ đó, dẫn đến những khó khăn trong đời sống của CNLĐ. Nhằm động viên, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đặc biệt là CNLĐphải thuê nhà trọ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã thành lập đoàn công tác trực tiếp đến các khu nhà trọ có đông CNLĐ để kêu gọi, vận động các chủ nhà trọ hỗ trợ CNLĐ trong mùa dịch, đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn cùng tham gia vận động.

Kết quả, các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền vận động giảm giá thuê trọ từ 50.000 - 250.000 đồng/phòng/tháng. Tổng số phòng trọ được giảm giá là 1.295 phòng với 2.395 CNLĐ được giảm tiền phòng, trong đó có 7 nhà trọ miễn phí hoàn toàn tiền thuê nhà trọ cho công nhân trong 2 tháng.

Ngoài vận động chủ nhà trọ giảm giá phòng cho công nhân, công đoàn các cấp còn có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như trích quỹ công đoàn, LĐLĐ để ủng hộ người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà, các nhu yếu phẩm cần thiết, trang, thiết bị phòng, chống dịch cho người lao động...

Đây vừa là sự hỗ trợ về mặt vật chất, góp phần san sẻ nỗi lo kinh tế với người lao động, vừa là sự quan tâm, động viên về mặt tinh thần, giúp người lao động vững lòng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Không chỉ hỗ trợ CNLĐ vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua, các cấp công đoàn luôn đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho CNLĐ trong mọi lĩnh vực đời sống.

Đồng chí Bành Hải Ninh, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công (LĐLĐ tỉnh) cho biết: “Mặc dù các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo, trợ giúp người lao động khi gặp khó khăn, tuy nhiên, nhiều người lao động thu nhập thấp, các chi phí sinh hoạt hằng tháng như tiền phòng trọ, tiền điện, nước, học phí cho con… vẫn luôn là gánh nặng kinh tế.

Vì vậy, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các chính sách về miễn giảm tiền điện, nước cho CNLĐ, giảm học phí cho con em công nhân…; nhằm giúp CNLĐ được hưởng những chế độ tốt nhất theo đúng quy định.

Năm 2018 - 2019, trong khuôn khổ dự án “Cải thiện điều kiện sống và làm việc cho nữ công nhân nhập cư thông qua nâng cao năng lực hành động” do tổ chức Gret tài trợ, LĐLĐ tỉnh đã đứng ra kết nối, tổ chức các hội nghị nhiều bên giữa chủ nhà trọ, CNLĐ và các cơ quan chức năng như Công an tỉnh, Công an phường Khai Quang, Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN phường Khai Quang, UBND phường Khai Quang, Công ty Nước sạch Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, Sở Y tế, Sở Công thương để tìm phương hướng cho CNLĐ được hưởng giá điện, giá nước mức thấp nhất theo đúng quy định và được hưởng chế độ BHYT khi đi khám ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ.

Với sự nỗ lực của LĐLĐ và sự tạo điều kiện của các sở, ngành liên quan, một số cơ sở y tế đã tạo điều kiện cho CNLĐ được khám bệnh hưởng BHYT trong ngày thứ Bảy và CNLĐ đã được giảm tiền điện tại nhà trọ với mức giá như cư dân bản địa (ở mức giá bậc 3 từ 101-200kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ).

Anh Trần Văn Long, Tổ trưởng tổ dân phố Vinh Thịnh Đông, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên cho biết: "Tại tổ dân phố Vinh Thịnh Đông có 145 hộ xây phòng trọ với tổng số người thuê trọ hơn 3000 người, chủ yếu là CNLĐ.

Trước đây, do nhiều công nhân thiếu một số giấy tờ như chứng minh thư, sổ tạm trú, tạm vắng từ 1 năm trở lên, hợp đồng thuê nhà từ 1 năm trở lên, bản cam kết của chủ nhà trọ hoặc giấy bảo lãnh… nên không ký được hợp đồng với ngành Điện lực mà phải đóng tiền điện thông qua chủ nhà trọ, dẫn đến số tiền điện phải đóng cao.

Thực hiện dự án do LĐLĐ tỉnh kết nối, tổ chức, nhiều chủ nhà trọ đã được tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục để điều chỉnh giá điện theo đúng quy định cho CNLĐ. Phần lớn các CNLĐ đều vui mừng, yên tâm khi chính sách này đi vào cuộc sống, giúp họ giảm bớt các chi phí sinh hoạt".

Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục phối hợp với các ban, ngành chức năng, chính quyền các địa phương để thực hiện các chính sách hỗ trợ đời sống của CNLĐ như giảm giá nước cho CNLĐ và có thêm địa điểm, đơn vị khám, chữa bệnh (dịch vụ y tế công khám ngoài giờ hành chính), tạo điều kiện thuận lợi cho CNLĐ được hưởng chế độ BHYT khi khám bệnh ngoài giờ, ngày nghỉ…

Thùy Linh