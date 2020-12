Mô hình "4 an toàn" ở Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên

Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên là cơ sở y tế tuyến huyện hạng III. Mỗi ngày, ngoài cán bộ, nhân viên, sinh viên thực tập, người nhà bệnh nhân thường xuyên ra vào, trung tâm còn đón hơn 230 bệnh nhân đến khám, chữa bệnh và trung bình có 150 bệnh nhân điều trị nội trú. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ để kẻ gian trà trộn, lợi dụng, thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi… ảnh hưởng đến ANTT của đơn vị. Vì vậy, từ năm 2019, Trung tâm được UBND huyện Bình Xuyên chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng mô hình “4 an toàn”.

Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên nỗ lực xây dựng đơn vị đảm bảo an toàn về ANTT, trở thành điểm đến đáng tin cậy cho người dân.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên Nguyễn Tuấn Minh cho biết: Tháng 10/2019, Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên bắt đầu triển khai mô hình “4 an toàn” – an toàn về địa bàn, an toàn về người, an toàn về tài sản, an toàn về hoạt động.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp và quy chế phối hợp với công an thị trấn; tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung các văn bản, quy định về ANTT tới toàn thể cán bộ, viên chức, lao động; tuyên truyền rộng rãi phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, giúp họ nêu cao tinh thần cảnh giác; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Trong hoạt động chuyên môn, Ban Giám đốc trung tâm luôn quan tâm việc bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ. Chỉ đạo, quán triệt tinh thần, thái độ làm việc, kỹ năng giao tiếp, nhất là khi khám, chữa bệnh và tiếp xúc với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, tránh những bức xúc, mâu thuẫn phát sinh; cải cách hành chính, cắt giảm nhiều thủ tục để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Hiện nay, trung tâm đã cải tiến quy trình khám bệnh, áp dụng công nghệ thông tin xếp hàng tự động khu vực phát số và tại các buồng khám, buồng siêu âm, chụp chiếu; công khai bảng giá dịch vụ, thuốc, chi phí vào viện…; xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của trung tâm và của từng khoa, phòng, đặt ở những vị trí trung tâm, dễ thấy, dễ nhìn; bố trí lắp đặt hệ thống camera an ninh theo dõi liên tục tại các khu vực có nguy cơ cao về mất ANTT; bố trí tại mỗi khoa, phòng có 1 hòm thư góp ý, tố giác tội phạm.

Đội ngũ bảo vệ trực tại trung tâm 24/24h; thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác nhằm kịp thời phát hiện đối tượng khả nghi và những hành vi vi phạm pháp luật.

Đến nay, sau hơn 1 năm triển khai mô hình, nhận thức về pháp luật, ý thức cảnh giác của cán bộ, nhân viên trung tâm cũng như bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được nâng lên rõ rệt; tình hình ANTT của trung tâm cơ bản ổn định; không xảy ra vụ việc nào về ANTT. Tại cổng và khu vực xung quanh của trung tâm, không còn các hiện tượng lôi kéo, tranh giành khách để bán hàng…

Anh Vũ Xuân An, công nhân tại Khu CN Bình Xuyên cho biết: "Tôi đã vào đây điều trị được 5 ngày. Vì lý do công việc, tôi phải mang theo điện thoại, máy tính và nhiều thiết bị khác. Mới đầu, tôi cũng lo lắng, sợ bị mất trộm tài sản nhưng sau khi nhập viện, tôi thấy rất yên tâm.

Tại trung tâm, công tác đảm bảo ANTT thực hiện chặt chẽ. Chúng tôi luôn được các bác sĩ, nhân viên y tế nhắc nhở đóng cửa phòng, bảo quản tài sản; tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Tại các khoa, phòng, ngoài việc có bác sĩ trực 24/24h, còn có lực lượng bảo vệ đi lại, tuần tra thường xuyên".

Thời gian tới, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo ANTT; trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, viên chức, người lao động; đăng ký tổ chức phong trào thi đua bảo vệ ANTQ.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với công an thị trấn, công an huyện trong công tác đảm bảo ANTT; yêu cầu tất cả cán bộ, viên chức, người lao động ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt chuẩn an toàn về ANTT, trở thành điểm đến đáng tin cậy cho người dân.

Bài, ảnh: Lê Minh