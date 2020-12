Dự báo thời tiết 22/12: Miền Bắc ấm dần, Nam Trung Bộ mưa xối xả

Dự báo thời tiết 22/12, không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm, nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tăng nhẹ, trời hửng nắng. Các tỉnh Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to và giông.



Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có mưa to đến rất to. Ảnh: TTXVN





Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 14), kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên từ hôm nay (22/12) đến ngày mai, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm/đợt, có nơi trên 150mm.

Khu vực Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm/đợt, có nơi trên 80mm.

Các tỉnh Nam Bộ từ chiều nay cũng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông, với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/đợt, có nơi trên 100mm. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Không khí lạnh ở các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ có dấu hiệu suy yếu chậm. Nhiệt độ khu vực này tăng nhẹ và trời hửng nắng. Tuy nhiên, ở vùng núi cao vẫn duy trì hình thái thời tiết rét đậm, có nơi rét hại và khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Ngoài ra, bão số 14 (có tên quốc tế là Krovanh), sau khi vào biển Đông đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, và di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Đến 13h hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Huyền Trân khoảng 100km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi cao có rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi cao 8-11 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ trong khoảng thấp nhất 10-20 độ, riêng vùng núi cao 8-11 độ, có nơi dưới 7 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ trong khoảng 12-20 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ; phía Nam 23-26 độ, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận 28-31 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ trong khoảng 16-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; từ chiều nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Miền Đông sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ trong khoảng 21-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ trong khoảng 11-20 độ.

(Theo vietnamnet.vn)