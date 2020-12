Rộn ràng không khí đón Giáng sinh

Gần tới Lễ Giáng sinh (Noel), dù dịch Covid-19 vẫn có diễn biến phức tạp, hạn chế nhiều hoạt động vui chơi giải trí có quy mô lớn, song không vì thế mà không khí của mùa Giáng sinh năm nay trầm lắng. Thời điểm này, trên các tuyến đường, nhà thờ, nơi công cộng, các điểm vui chơi, khách sạn, cửa hàng đều đã lung linh sắc màu trang trí đón Giáng sinh rộn ràng.



Đồ trang trí Noel với nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau được bày bán tại các cửa hàng thu hút nhiều người dân đến mua sắm và chụp ảnh. Ảnh: Trà Hương





Những năm gần đây, Lễ Giáng sinh không còn bó hẹp trong đồng bào Công giáo mà đã mở rộng ra cộng đồng dân cư. Không chỉ ở các xứ đạo, các cơ sở kinh doanh, giải trí, mà nhiều nhà dân cũng trang hoàng đèn điện, tiểu cảnh lung linh sắc màu chào đón Giáng sinh và năm mới.

Trên các địa bàn tập trung nhiều cơ sở dịch vụ và điểm du lịch, việc chỉnh trang cơ sở vật chất, trang trí khuôn viên để đón Giáng sinh đang được hoàn tất. Mỗi cơ sở có phong cách trang trí khác nhau, có thể là ông già Noel, bầy tuần lộc, cây thông, hang đá, nhà bánh gừng, đèn màu, dây kim tuyến… Những bản nhạc giáng sinh ngân vang khắp nơi tạo cảm giác mùa lễ hội cuối năm càng rộn ràng hơn.

Tại Trung tâm Thương mại BigC (GO!) Vĩnh Phúc, từ đầu tháng 12, những cây thông rực rỡ sắc màu đã được dựng lên, các gian hàng được trang trí với nhiều bối cảnh khác nhau. Ấn tượng nhất vẫn là không gian trang trí cây thông Noel, ngôi nhà tuyết và bầy tuần lộc đặt tại cửa chính siêu thị, thu hút nhiều khách hàng dừng chân chụp ảnh trước khi vào mua sắm. Bên trong siêu thị, tại khu vực trung tâm cũng được trang trí rừng thông với ông già Noel, cùng rất nhiều quà tặng, đồ trang trí cho khách hàng lựa chọn.

Nhiều nhà hàng, cửa hiệu kinh doanh, quán cà phê cũng được trang hoàng rực rỡ. Các cửa hàng đồ chơi, bán quần áo ông già Noel trên các tuyến phố tấp nập người mua sắm. Chị Phạm Thanh Tú, chủ cửa hàng bán phụ kiện trang trí Giáng sinh Tú Đạt, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Vĩnh Yên cho biết: "Từ giữa tháng 11, chúng tôi đã chuẩn bị những sản phẩm trang trí, quà tặng để phục vụ các cửa hàng, gia đình và một số cơ quan mua về trang trí nhân dịp Noel. Một tuần nay, lượng khách đến mua hàng rất đông, cửa hàng liên tục phải nhập thêm hàng mới đủ phục vụ khách hàng".

Chị Nguyễn Thị Xuân, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên vui vẻ cho biết: “Năm nào đến dịp Noel tôi cũng mua quà tặng các con và bạn bè thân thiết. Đúng ngày lễ, các gia đình sẽ hẹn nhau tổ chức tiệc gặp mặt và đi chơi ở nhà thờ để hưởng không khí vui vẻ, an lành”.

Hướng tới ngày lễ, nhiều tổ chức, trường học trong tỉnh đã và đang chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, trang trí sân chơi và lớp học bằng những tranh ảnh sinh động, thiết kế đồ chơi, hộp quà, cây thông Noel... tạo không khí vui tươi cho học sinh tham gia và trải nghiệm.

Dịch vụ ông già Noel phát quà cho trẻ em đã nhận được nhiều đơn đặt hàng. Không chỉ bưu điện, mà hầu hết cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ chơi trẻ em cũng thực hiện dịch vụ này.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Cửa hàng đồ chơi Hà Thành, 26 Nguyễn Thái Học, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên cho biết: "Như mọi năm, trước Noel 1 tuần, khách hàng sẽ đến mua đồ chơi và đăng ký chuyển quà cho con, cháu. Cửa hàng sẽ kiêm luôn dịch vụ ông già Noel tặng quà, phí chuyển quà dao động từ 30 - 100.000 đồng".

Trong khi đó, tại các giáo xứ, bà con giáo dân đang tất bật chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh. Ở Giáo xứ Vĩnh Yên, phường Ngô Quyền, bà con giáo dân đang tất bật trang trí cảnh quan, hoàn tất những công đoạn cuối cho buổi lễ. Tất cả đều trong một tâm thế sẵn sàng chào đón một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp, một năm mới 2021 tràn đầy yêu thương, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Đình Công, Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền, cho biết: "Tối 24/12 người dân đến nhà thờ Vĩnh Yên rất đông, nên chính quyền địa phương đã lên kế hoạch cụ thể, phối hợp với cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an ninh tôn giáo. Lực lượng công an, quân sự túc trực 24/24h, sẵn sàng các phương án đảm bảo TTATGT, đảm bảo cho bà con đón mùa Giáng sinh được vui vẻ, an lành. Bên cạnh đó, UBND phường cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, nhắc nhở nhân dân vui chơi nhưng không quên các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19".

Giáng sinh đang đến rất gần, không khí Giáng sinh đã rạo rực khắp muôn nơi khiến cho tất cả mọi người đều vui tươi, hào hứng cùng chào đón một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới may mắn, bình an và hạnh phúc.

Bích Huệ