Hãy bỏ thuốc lá trước khi quá muộn

Tất cả các loại thuốc lá đều gây tổn hại cho cơ thể. Không có mức độ an toàn khi tiếp xúc với khói thuốc lá và không có thuốc lá an toàn. Thuốc lá còn gây ra gánh nặng kinh tế, hủy hoại môi trường... Vì vậy, hãy từ bỏ thuốc lá trước khi quá muộn!.



Tại nơi công cộng, tình trạng thanh niên, người cao tuổi hút thuốc lá, thuốc lào vẫn phổ biến.





Anh Nguyễn Văn Huy, 35 tuổi, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc hút thuốc lá gần 20 năm, đến nay, men răng của anh bị ố, xỉn, lợi bị viêm. Không chỉ vậy, sức khỏe của anh cũng kém hơn, ho nhiều, người gầy… Anh Huy cho biết: “Lúc đầu, tôi theo bạn bè hút thuốc lá chỉ để cho vui, sau đó bị nghiện. Tôi đã sử dụng nhiều phương pháp nhưng vẫn chưa cai hẳn được thuốc lá, hiện tại, cứ 2 ngày tôi lại hút hết 1 bao thuốc lá”.

Ở tuổi 75, ông N.V.H, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên có hơn 40 năm hút thuốc lào, thuốc lá. Do thời gian hút thuốc dài, nên nhiều năm qua, ông H bị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, phổi bị viêm... sức khỏe suy yếu. Hiện tại, ông H đang phải điều trị tại Khoa Nộitổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhận biết được sự độc hại của khói thuốc lào, thuốc lá, ông H đã nhiều lần cai thuốc nhưng không thành, bởi mỗi khi gặp người hút thuốc lào, thuốc lá, ông lại thèm và hút thuốc trở lại.

Ông H chia sẻ: "Từ ngày phát bệnh, tôi rất yếu, khó thở, ho nhiều về đêm… Thời gian điều trị tại bệnh viện, được các bác sĩ nhắc nhở, hỗ trợ cai thuốc lá, tôi mới tạm thời không hút, nhờ đó, sức khỏe được cải thiện rõ rệt”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Giang, Phó trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Trong thuốc lá có chứa khoảng 7.000 chất độc hóa học, 70 chất gây ung thư, chất phụ gia (amoniac), các-bon mô nô-xít, nicotin… Khói thuốc lá không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của người hút thuốc mà còn ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

Các chất độc trong thuốc lá hấp thụ vào máu, lâu ngày sẽ khiến người hút thuốc bị xơ vữa động mạch, mắc các bệnh tim, phổi, đột quỵ và các vấn đề tuần hoàn, hô hấp khác, giảm khả năng sinh sản, giảm hiệu quả điều trị vô sinh ở cả nam giới và nữ giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thai nhi và trẻ nhỏ...".

Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, người hút 1 điếu thuốc lá đồng nghĩa bị giảm 5,5 phút tuổi thọ. Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc ngắn hơn so với người không hút thuốc lá từ 8 - 10 năm. Theo thống kê của tổ chức WHO, tỷ lệ tử vong do sử dụng thuốc lá trên thế giới ngày càng tăng, khoảng 6 triệu người chết/năm, 100 triệu người chết trong thế kỷ XX và ước tính khoảng 1 tỷ người chết trong thế kỷ XXI.

Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới, với hơn 47% nam giới hút thuốc lá, hơn 1% nữ giới hút thuốc lá. Mỗi năm có khoảng 40.000 ca tử vong, tương đương mỗi ngày có hơn 110 người chết vì những bệnh do hút thuốc lá gây nên.

Theo dự báo, nếu số người hút thuốc lá không giảm, con số này sẽ tăng lên thành 70.000 người vào năm 2030. Không chỉ vậy, hút thuốc lá còn gây ra gánh nặng về kinh tế.

Mỗi năm, tổng số người hút thuốc lá ở Việt Nam tiêu tốn khoảng hơn 14.000 tỷ đồng; mất khoảng hơn 2.300 tỷ đồng để điều trị 3/25 bệnh do thuốc lá gây ra. Ngoài ra, việc sản xuất thuốc lá cũng như khói thuốc lá còn gây hủy hoại môi trường sống…

Trước những tác hại nghiêm trọng của thuốc lá, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, con người cần phải từ bỏ thuốc lá trước khi quá muộn; và mọi người hãy chung tay vì một thế giới không khói thuốc.

Bài, ảnh: Minh Hường