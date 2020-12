Thôn Đình bình yên

Dù giáp ranh với một số địa phương có tình hình an ninh trật tự khá phức tạp nhưng thôn Đình, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương vẫn bình yên, không có ma túy, tệ nạn xã hội trong nhiều năm qua. Người dân trong thôn tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Có được kết quả đó, từ năm 2004, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Thôn Đình không ma túy và tệ nạn xã hội”.



Công an xã cùng Bí thư chi bộ thôn Đình, xã Thanh Vân tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt quy định của pháp luật, địa phương. Ảnh: Dương Hà





Thôn Đình có 155 hộ, hơn 650 nhân khẩu. Trước đây, người dân trong thôn sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi nên tình hình an ninh trật tự khá ổn định.

Tuy nhiên, những năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của thôn khá nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân cải thiện rõ rệt, cũng kéo theo đó nhiều nguy cơ dẫn đến các tệ nạn xã hội như: ma túy, cờ bạc, mại dâm, trộm cắp tài sản…

Trước tình hình đó, năm 2004, Đảng ủy, UBND xã Thanh Vân xây dựng mô hình “Thôn Đình không ma túy và tệ nạn xã hội” để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt công tác tự quản về an ninh trật tự và phòng, chống tệ nạn ma túy.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, cấp ủy, chính quyền xã Thanh Vân chỉ đạo lực lượng công an xã, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tác dụng của việc xây dựng mô hình “Thôn Đình không ma túy và tệ nạn xã hội”.

Trong 5 năm (2015 - 2020), UBND xã Thanh Vân tổ chức cho 100% hộ dân ký cam kết giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội, không sử dụng ma túy; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, thông qua các cuộc họp thôn, sinh hoạt đoàn thể, tiếp xúc cử tri và các hội nghị lồng ghép về nội dung này…

Cùng với công tác tuyên truyền, xã chỉ đạo chi ủy, MTTQ và các chi hội đoàn thể của thôn Đình chủ động triển khai mô hình; kiện toàn, xây dựng lực lượng nòng cốt.

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đình Nguyễn Thanh Luật cho biết: Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy và kế hoạch của UBND xã, Chi bộ thôn Đình họp và đề ra Nghị quyết về việc tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai xây dựng mô hình “Thôn Đình không ma túy và tệ nạn xã hội”; thành lập tiểu ban chỉ đạo thôn Đình do đồng chí bí thư chi bộ là trưởng tiểu ban; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Thôn đưa các nội dung phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội vào hương ước, quy ước của thôn để người dân nâng cao ý thức chấp hành; tăng cường vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tham gia cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Trong 5 năm qua, nhân dân và các tổ chức quần chúng thôn Đình đã cung cấp nhiều nguồn tin; trong đó, có 6 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra làm rõ 5 vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn; tiến hành kiểm điểm giáo dục 2 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Tổ hòa giải của thôn phối hợp với công an xã tiến hành hòa giải thành công 7 vụ tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ.

Nói về mô hình “Thôn Đình không ma túy và tệ nạn xã hội”, Chủ tịch UBND xã Thanh Vân Nguyễn Hồng Thủy cho biết: Từ khi mô hình đi vào hoạt động đến nay, lực lượng nòng cốt và các tổ chức quần chúng làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và hương ước của thôn.

Nhờ vậy, hàng chục năm nay, thôn Đình không có người nghiện ma túy, không còn trường hợp ghi số lô, số đề. Đặc biệt, các gia đình trong thôn có sự liên kết cộng đồng tốt. Khi có đối tượng xấu xâm nhập vào địa bàn, các gia đình đều chủ động thông tin, phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng này.

Ông Nguyễn Thanh Luân, một người dân trong thôn phấn khởi bày tỏ: Từ khi xây dựng mô hình “Thôn Đình không ma túy và tệ nạn xã hội”, tình hình an ninh trật tự của thôn được giữ vững. Thôn không có người nghiện ma túy, trộm cắp, người dân chúng tôi yên tâm lao động sản xuất, cải thiện cuộc sống gia đình.

Với sự nỗ lực của chính quyền từ xã đến thôn, sự hưởng ứng tích cực của người dân trong việc thực hiện hiệu quả mô hình, hàng chục năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thôn Đình được đảm bảo, kinh tế ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Thanh Vân sẽ chỉ đạo lực lượng công an triển khai nhân rộng mô hình trên toàn xã.

Thanh Huyền