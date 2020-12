Nhức nhối tình trạng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng luôn có những thông tin về việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Mặc dù, pháp luật nước ta đã quy định cha mẹ không được bỏ rơi con cái, nhưng việc đau lòng ấy vẫn liên tục xảy ra, gây bất bình trong dư luận xã hội. Tại Vĩnh Phúc, những trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi cũng ngày càng nhiều.



Trẻ em là tương lai của đất nước. Việc bỏ rơi trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật, bị xã hội lên án. Ảnh: Trà Hương





Những trẻ bị bỏ rơi có số phận, hoàn cảnh khác nhau. Có trẻ may mắn được cứu giúp, chăm sóc kịp thời, nhưng cũng có trẻ bị bỏ rơi không ai phát hiện dẫn đến tử vong.

Nếu trẻ lành lặn, khỏe mạnh còn có cơ hội được các gia đình có nhu cầu nhận nuôi, nhưng, những trẻ khuyết tật, ốm yếu, mắc bệnh hiểm nghèo thì rất thiệt thòi, bởi không được ai nhận nuôi, chỉ có thể sống trong các trung tâm bảo trợ xã hội.

Tối 29/10/2020, tại tổ dân phố Văn Sơn, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, 1 bé gái đã bị bỏ lại trước cửa nhà một người dân. Bé gái khoảng vài tháng tuổi, không có thông tin cá nhân, chỉ kèm theo mấy bộ quần áo.

Người dân đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương. UBND thị trấn Lập Thạch sau khi tiếp nhận thông tin đã chuyển cháu bé đến Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch để theo dõi sức khỏe, sau đó, báo cáo sự việc đến các cơ quan chức năng. Vài ngày sau đó, cháu bé đã được một gia đình nhận nuôi.

Rạng sáng 18/8/2020, một bé gái khoảng 20 ngày tuổi đã bị bỏ rơi tại cổng chùa Cói, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, trong khi trời đang mưa bão. Sự việc này đã gây nhiều bất bình trong dư luận.

Tình trạng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngày càng nhiều, chủ yếu do các nguyên nhân như tình trạng thanh, thiếu niên yêu đương, quan hệ tình dục sớm, dẫn đến có thai ngoài ý muốn trước hôn nhân, không có khả năng nuôi con khi tuổi còn quá trẻ nên bỏ rơi trẻ; cũng có trường hợp do trẻ mắc dị tật, khuyết tật bẩm sinh; hoặc có người do kinh tế quá khó khăn, nghề nghiệp không ổn định nên phải bỏ con để giảm bớt gánh nặng…

Trước đây, đối với những trẻ bị bỏ rơi mà không có ai nhận nuôi dưỡng sẽ được đưa vào nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

Hiện tại, trung tâm đang nuôi dưỡng 3 trẻ bị bỏ rơi. Ở trung tâm, các bé được chăm sóc, nuôi dưỡng và được điều trị kịp thời khi gặp ốm đau, bệnh tật, được nhận sự quan tâm của các nhà hảo tâm và cộng đồng.

Thế nhưng, hiện nay, Nghị định 24 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19 về Luật Nuôi con nuôi quy định, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi chưa chuyển vào cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi lập biên bản xác nhận tình trạng trẻ em bị bỏ rơi sẽ trực tiếp thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

Vì vậy, một số trẻ bị bỏ rơi ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, có gia đình đủ điều kiện nhận nuôi đã được UBND cấp xã, phường, thị trấn thực hiện ngay việc đăng ký nuôi con nuôi để các em được chăm sóc, nuôi dưỡng, có gia đình mới ổn định.

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Bùi Quang Huấn cho biết: "Trẻ em rất cần mái ấmgia đình để được sống cùng những người ruột thịt, được cha mẹ chăm sóc, yêu thương. Đối với trẻ bị bỏ rơi, các em phải chịu rất nhiều thiệt thòi, khó hòa nhập với xã hội".

Để giải quyết tình trạng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, cần sự vào cuộc của các ngành chức năng, các đoàn thể cùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về dân số, bảo vệ trẻ em; giáo dục giới tính cho thanh, thiếu niên. Các bậc cha mẹ cũng cần sát sao trong việc nuôi dạy con, quản lý con trong lứa tuổi thanh, thiếu niên chặt chẽ, nắm bắt kịp thời tâm sinh lý của con để có hướng giáo dục, dạy dỗ kịp thời.

Trẻ em có quyền được sống, đó là 1 trong 4 nhóm quyền được quy định tại Công ước quốc tế về Quyền trẻ em.

Bỏ rơi con là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Hơn hết, điều đó còn liên quan đến đạo đức, lương tâm con người, bị xã hội lên án.

Diệu Linh