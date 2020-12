Tăng cường các giải pháp chống nguy cơ mất an ninh nguồn nước ở Vĩnh Phúc

Nước là nguồn gốc của sự sống, là nền tảng để phát triển kinh tế-xã hội. Nguồn nước và nước sạch liên quan trực tiếp tới tất cả mọi người, từ nông thôn đến thành thị, từ công nghiệp đến nông nghiệp, du lịch-dịch vụ... Thế nhưng, nhận thức của con người về tầm quan trọng của nước còn nhiều hạn chế. Bằng chứng là những năm gần đây, nguồn nước (cả nước ngầm và nước mặt) ở Vĩnh Phúc ngày càng thiếu hụt và ô nhiễm nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước trên địa bàn.



Xả thải bừa bãi là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước ở Vĩnh Phúc.





Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua, việc triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh nguồn nước, cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch đã được các cơ quan, địa phương quan tâm, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả.

Các đơn vị cấp nước đã chú trọng đầu tư nâng cấp, mở rộng mạng lưới phục vụ và cải thiện chất lượng nước cấp, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác quản lý hệ thống mạng cấp nước, đẩy mạnh xây dựng, khai thác hiệu quả các nhà máy và trạm cấp nước, tăng cường phát triển các dịch vụ chăm sóc khách hàng, chất lượng nguồn nước cơ bản được đảm bảo, tỷ lệ thất thu, thất thoát nước sạch liên tục giảm theo từng năm.

Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch tăng bình quân 2-3%/năm. Hệ thống cấp nước đô thị hiện có cơ bản đáp ứng được nhu cầu cấp nước phục vụ cho sản xuất kinh doanh của các hộ tiêu thụ trên địa bàn. Các khu công nghiệp đi vào hoạt động đều được cấp nước đến chân hàng rào, đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ sản xuất.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc đảm bảo an toàn cấp nước tại một số doanh nghiệp cấp nước và an ninh nguồn cấp nước tại một số địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức, đôi khi còn chưa kiểm soát chặt chẽ từ đầu nguồn đến hộ tiêu thụ; một số dự án cấp nước đã được quyết định chủ trương đầu tư nhưng tiến độ triển khai chậm, nguy cơ không đảm bảo tiến độ để đáp ứng nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; việc tổ chức lập kế hoạch cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch của các đơn vị cấp nước tại địa bàn nông thôn còn chậm…

Trước thực trạng trên, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc đảm bảo an ninh nguồn nước, cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn Vĩnh Phúc.

Theo đó, để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, yếu kém, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan quán triệt thực hiện các nội dung sau:

Sở Xây dựng chủ trì rà soát hiện trạng, dự báo nhu cầu cấp nước đô thị, khu công nghiệp và định hướng cấp nước các giai đoạn 2020-2025, 2026-2030 để tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

Hướng dẫn triển khai thực hiện các dự án theo định hướng cấp nước, đáp ứng nhu cầu phát triển cấp nước của tỉnh sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

Hướng dẫn lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch của các đơn vị sản xuất và tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động cấp nước và bảo đảm cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch đối với các đơn vị cấp nước tại các đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước; hướng dẫn, kiểm tra việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; giám sát các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước; quản lý việc cấp phép khai thác, xả thải và sử dụng tài nguyên nước đảm bảo an toàn cấp nước.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra các hoạt động xả thải ra môi trường của các cá nhân, tổ chức; xử lý các hành vi vi phạm về lĩnh vực môi trường nhằm bảo vệ nguồn nước, phòng ngừa các nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước; phối hợp chỉ đạo việc khắc phục, xử lý kịp thời các sự cố, các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước phục vụ công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đôn đốc các đơn vị cung cấp dịch vụ cấp nước tại các hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn lập kế hoạch cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch theo quy định hiện hành; thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan thực hiện quản lý khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước theo lưu vực sông, hồ phục vụ cấp nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ của sở. Quản lý chặt chẽ nguồn nước xả thải vào các công trình thủy lợi.

Phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra các hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước mặt; theo dõi quản lý vùng cấp nước của các đơn vị cung cấp nước sạch nông thôn.

Sở Y tế hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng nước sạch đảm bảo cấp nước an toàn. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng nước cho ăn uống, chất lượng nguồn nước khai thác, thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân về việc sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, góp phần phòng, chống dịch bệnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư vận động, thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng các dự án sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; tăng cường thực hiện giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, đáp ứng nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp sử dụng nước sạch an toàn và tiết kiệm.

Đồng thời, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, xử lý việc xả thải ra môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp nhằm bảo vệ nguồn nước.

Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị cấp nước trên địa bàn rà soát nhu cầu cấp nước các khu công nghiệp, kết hợp cấp nước sản xuất với cấp nước sinh hoạt để đảm bảo hiệu quả đầu tư hệ thống cấp nước.

Lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại, phá hoại hệ thống cấp nước, vi phạm đến hoạt động cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch...

Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước sạch tiết kiệm...

Bài, ảnh: Quang Nam