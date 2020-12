Kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông khi đổ đèo Tam Đảo

Khu du lịch Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo toạ lạc trên dãy núi Tam Đảo ở độ cao hơn 900m so với mực nước biển. Với lợi thế thiên nhiên ưu đãi, nơi đây thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, để đến được Khu du lịch Tam Đảo, du khách phải di chuyển 13km đường đèo hẹp, dốc cao, cua gấp, khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông. Để đảm bảo lưu thông an toàn, người dân và du khách cần trang bị các kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông khi cua, đổ đèo nhằm bảo vệ tính mạng bản thân và những người xung quanh.

Công an huyện Tam Đảo tuyên truyền đến người dân các kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông khi đổ đèo.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện Tam Đảo xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người tử vong, bị thương 3 người (không tăng về số vụ, song tăng 3 người tử vong và tăng 3 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019).

Trong đó, xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại km21+200 thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Tam Đảo, làm 4 người tử vong và 1 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu là do lái xe chưa thực hiện đúng kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông, chấp hành không đúng các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Hiện nay, đường lên Khu du lịch Tam Đảo thuận lợi hơn rất nhiều do đã hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng. Tuy nhiên, với địa hình đèo dốc, một bên là vực sâu, một bên là núi cao, đường hẹp, nhiều khúc cua liên tục, khuất tầm nhìn vào mùa đông do sương mù dày đặc, tại đoạn đường này đã xảy ra một số vụ giao thông gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Bên cạnh đó, vào những dịp cuối tuần, lễ, Tết, thị trấn Tam Đảo đón hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, khối lượng phương tiện lưu thông đông cũng tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, va chạm, tai nạn giao thông…

Nhằm đảm bảo TTATGT trên địa bàn, ngăn ngừa tai nạn, va chạm giao thông, đảm bảo cho du khách được tham quan, nghỉ dưỡng an toàn, cơ quan chức năng đã và đang thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt.

Đại úy Nguyễn Văn Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tam Đảo nhấn mạnh: Thời gian qua, đơn vị chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Công an thị trấn Tam Đảo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, du khách về việc chấp hành pháp luật về TTATGT, nhất là trang bị các kiến thức, kỹ năng đổ đèo Tam Đảo.

Đơn vị nhấn mạnh người dân tuyệt đối không được tắt máy thả trôi phương tiện giao thông mà phải nổ máy để sử dụng lực hãm của động cơ kết hợp với phanh khi đổ đèo. Cần áp dụng nguyên tắc lên đèo bằng số nào thì đổ đèo bằng số đó. Khi tốc độ xe nhanh hơn mức cần kiểm soát thì điều chỉnh về số thấp hơn để giảm tốc độ.

Các phương tiện đi đúng phần đường, tắt nhạc, hạ kính ô tô để nghe còi xe ngược chiều, quan sát qua gương cầu lồi và bấm còi. Lái xe cũng cần phải kiểm tra hệ thống an toàn của phương tiện trước khi đổ đèo.

Đồng thời, lực lượng công an cũng đưa ra các kiến thức, kỹ năng đổ đèo đối với từng loại phương tiện giao thông như xe mô tô số, xe mô tô tay ga, ô tô số sàn và ô tô số tự động, đặc biệt khuyến cáo người dân và du khách không nên dùng xe mô tô tay ga đi đường đèo, dốc…

Công an huyện kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 2B từ Km21 đến Km23 vì đoạn đường này đã xuống cấp, khổ đường nhỏ hẹp, hay xảy ra ùn tắc và va chạm giao thông; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, từ tháng 4/2020 đến nay, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả phương án phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi tổ chức đua xe trái phép, nẹt pô, rú ga, tập trung đông người gây rối trật tự công cộng.

Qua đó, đã phát hiện 6 nhóm đối tượng từ nhiều địa phương khác nhau, có biểu hiện của việc tập trung đông người tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn thị trấn Tam Đảo...

Thời gian qua, Công an thị trấn Tam Đảo phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh đề nghị du khách, các hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán.

Nhiều hộ kinh doanh treo băng rôn cảnh báo cho du khách với nội dung “Các phương tiện xuống dốc tắt máy, thả trôi xe là tai nạn”, để du khách nâng cao các kỹ năng khi đổ đèo Tam Đảo…

Tết Dương lịch 2021 đang cận kề, đây cũng là thời điểm thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Tam Đảo. Nhằm đảm bảo TTATGT, phòng ngừa tai nạn giao thông, Công an huyện Tam Đảo chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.

Đơn vị tập trung lực lượng tổ chức phân luồng, điều tiết tại các điểm có số lượng phương tiện lưu thông mật độ cao, phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông.

Bên cạnh các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông của lực lượng chức năng thì mỗi người dân, du khách cần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn tính mạng bản thân và những người xung quanh.

Bài, ảnh: Kim Hiền