Ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại

Mới đây, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân D.K.O, sinh năm 2008 ở xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường tử vong do mắc bệnh dại. Theo điều tra tiền sử dịch tễ, bệnh nhân bị chó cắn, tuy nhiên không đi tiêm vắc xin, kháng huyết thanh phòng bệnh dại. Mặc dù được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương song bệnh nhân không qua khỏi.



Tình trạng chó thả rông làm tăng nguy cơ mắc bệnh dại Ảnh: Trà Hương





Đây là trường hợp duy nhất tử vong do bệnh dại được ghi nhận từ đầu năm đến nay. So với cùng kỳ năm 2019, số trường hợp tử vong do bệnh dại đã giảm 2 ca. Trong năm, toàn tỉnh có hơn 3.600 người tiêm vắc xin phòng dại.

Trước trường hợp tử vong trên, cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho vật nuôi; không thả rông, chó mèo nếu không rọ mõm; cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc xin phòng bệnh và điều trị kịp thời khi bị chó, mèo cắn.

Quỳnh Hương