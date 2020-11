Tam Đảo kích cầu du lịch cuối năm

Với các chính sách kích cầu hiệu quả, Tam Đảo đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn, an toàn . Thời gian gần đây, số lượng khách du lịch tăng dần là tín hiệu vui, góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế địa phương và tạo động lực để ngành du lịch về đích trong năm 2020.

Khu du lịch Tam Đảo thu hút hàng trăm nghìn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng mỗi năm. Ảnh: Kim Ly

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên những tháng đầu năm 2020, lượng du khách đến Tam Đảo giảm mạnh.

Tính đến tháng 11/2020 chỉ có khoảng 500.000 lượt du khách đến thăm quan và hành hương vãn cảnh, đạt 28% kế hoạch, bằng 33,4% so với cùng kỳ, trong đó: Khu danh thắng Tây Thiên đón khoảng 210.000 lượt du khách, bằng 21% so với cùng kỳ; thị trấn Tam Đảo đón khoảng 290.000 lượt du khách, bằng 58% so với cùng kỳ.

Để kích cầu du lịch dịp cuối năm, UBND huyện đã tổ chức tốt chương trình khai mạc du lịch hè năm 2020 tại thị trấn . Chỉ đạo xây dựng các Đề án “Làng văn hóa du lịch dân tộc Sán Dìu”; “Phát triển du lịch, dịch vụ huyện Tam Đảo giai đoạn 2025 và định hướng đến năm 2030”; “Phát triển du lịch cộng đồng theo mô hình Homestay".

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Đảo Đỗ Quốc Trọng cho biết: “Nhằm lan tỏa hiệu ứng kích cầu, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch truyền thông về du lịch Tam Đảo là điểm đến “An toàn, hấp dẫn, trách nhiệm”; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch trong xây dựng các sản phẩm của địa phương gắn với điểm đến, chất lượng dịch vụ đảm bảo”.

Để phục vụ du khách đến thăm quan, vãn cảnh và lễ chùa tại Tây Thiên, khu danh thắng đã đã đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo cho việc đi lại của du khách được an toàn, thuận tiện.

Hệ thống cáp treo hoạt động hiệu quả, nhanh chóng với 50 cabin; tình trạng hàng quán lộn xộn, chèo kéo khách du lịch dần được xóa bỏ.

Bên cạnh đó, các dịch vụ, nhà hàng tại đây đã đi vào hoạt động ổn định góp phần phục vụ tốt nhất cho khách hành hương.

Tại khu du lịch Tam Đảo, các cơ sở kinh doanh lưu trú, ăn uống cũng đã cơ bản thống nhất tạo ra một mặt bằng giá chung, ổn định.

Đồng thời, chỉnh trang cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường; tăng cường đưa các món ăn đặc sản truyền thống của quê hương vào thực đơn và bố trí phòng nghỉ với giá cả hợp lý nhằm mang đến sự hài lòng cho du khách.

Khu vực bến bãi, vệ sinh môi trường, ANTT, giao thông cũng được quan tâm. Anh Nguyễn Thế Cường, Chủ chuỗi nhà hàng, homestay Sake cho biết: “Thời điểm này khách du lịch chủ yếu là khách trong tỉnh và một số địa phương lân cận.

Lượng khách đông tập trung vào ngày cuối tuần, tỷ lệ kín phòng theo tháng đạt mức 30%. Để kích cầu khách du lịch trong thời điểm này, chúng tôi đã áp dụng phương thức giảm giá các dịch vụ vào các ngày trong tuần, cụ thể: Giảm giá 20% cho khách hàng sử dụng dịch vụ đặt phòng từ thứ 2 – thứ 5 hàng tuần và giảm thêm 15% dịch vụ ăn uống cho khách hàng khi đặt homestay”.

Cùng với nỗ lực thực hiện kích cầu các hoạt động du lịch , UBND huyện Tam Đảo yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định của Bộ Y tế; tạo điều kiện cho các hoạt động tham quan nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí đông người, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bích Huệ