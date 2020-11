Thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tai nạn giao thông

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020, chiều 19/11, Sở GTVT, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Vĩnh Yên tổ chức thăm hỏi các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Đại diện Sở GTVT, Ban ATGT tỉnh, UBND thành phố Vĩnh Yên trao quà tặng gia đình cháu Nguyễn Hồng Sơn, ở tổ dân phố Đông Nghĩa, phường Đồng Tâm. Ảnh: Kim Ly

Đoàn đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân: Cháu Nguyễn Hồng Sơn, 22 tuổi ở tổ dân phố Đông Nghĩa, phường Đồng Tâm; bà Nguyễn Thị Hạnh, ở tổ dân phố Vĩnh Thịnh 4, phường Tích Sơn.

Đây là hai trường hợp tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt, cháu Nguyễn Hồng Sơn là con cả của anh Nguyễn Văn Thụ và chị Phùng Thị Màu. Sau Sơn còn 1 em trai bị tim bẩm sinh, chị Màu mẹ cháu Sơn cũng bị bệnh tim, sức khỏe yếu. Bà Nguyễn Thị Hạnh mất năm 2015 khi đang là lao động chính trong gia đình, chồng bà là ông Nguyễn Văn Phú, sinh năm 1954, sức khỏe yếu, hiện đang mắc 2 bệnh ung thư phổi và đại tràng, các con ông bà hiện còn nhỏ.

Tại các nơi đến thăm, đoàn chia sẻ với những mất mát, khó khăn của gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông, đồng thời, động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống, tích cực vận động, tuyên truyền những người thân trong gia đình, cộng đồng, khu dân cư chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông.

Hoàng Hà