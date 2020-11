Mặc dù, việc bảo tồn động vật hoang dã đang được triển khai mạnh mẽ, nhưng liên tục các vụ săn bắt và mua bán động vật hoang dã vẫn diễn ra công khai ở khắp các địa phương trong cả nước. Đặc biệt, lợi dụng khả năng dễ dàng tiếp cận người mua và che giấu danh tính qua các trang mạng xã hội, thời gian qua, các hành vi về mua bán động vật hoang dã trên internet đang gia tăng ở mức đáng báo động.



Tình trạng buôn bán động vật hoang dã trên mạng internet vẫn khá rầm rộ, công khai





Ngày 5/5/2020, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng (thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng) tịch thu 12 cá thể chim săn mồi, chim cắt lưng hung (thuộc Nhóm IIB - Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm ban hành theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ) tại nhà Hoàng Văn Ph. (SN 1998, quê Quảng Trị) sau khi đối tượng rao bán các cá thể động vật hoang dã này trên mạng xã hội Facebook.

Đối tượng Ph. đã bị cơ quan chức năng xử phạt hơn 11,2 triệu đồng, buộc tháo gỡ toàn bộ quảng cáo rao bán trái phép các cá thể động vật hoang dã trên mạng xã hội.

Ngày 8/5/2020, tại đường ven sông Lam thuộc khối 13, phường Bến Thủy (thành phố Vinh, Nghệ An) Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Phan Trọng Đức (SN 1966) trú tại xóm 4, xã Trung Lợi (Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển, mua bán động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Thu giữ 9 cá thể tê tê có tổng trọng lượng 30,2 kg và 1 xe môtô BKS 38C1-197.01.

Tại Vĩnh Phúc, ngày 22/7/2015, tại địa bàn xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên (cũ), Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1969 ở xã Phú Thuận, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) vận chuyển buôn bán 2 cá thể cầy vòi đã chết. Lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối tượng Nguyễn Văn Tiến số tiền 8 triệu đồng và tịch thu 2 cá thể cầy vòi.

Đó là những ví dụ rất tiêu biểu cho cuộc đấu tranh quyết liệt của lực lượng Công an cả nước nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn mua bán động vật hoang dã nhằm bảo đảm môi trường sinh thái bền vững.

Động vật hoang dã, nhất là những loài quý hiếm được ghi trong sách đỏ đang dần biến mất và để lại những hiểm họa kinh hoàng cho loài người. Bởi trong chúng tiềm ẩn những vi khuẩn, ký sinh trùng nguy hại khôn lường cho sức khỏe. Không ít người đã rước họa vào thân từ lây nhiễm bệnh tật đến mất mạng do nhiều vi khuẩn ẩn chứa trong động vật hoang dã.

Việt Nam và 9 quốc gia khác từng phải chịu những tổn thất kinh tế nghiêm trọng khi phải tiêu hủy 5 triệu con lợn nhiễm bệnh. Nguồn bệnh được cho là bắt nguồn từ lợn hoang dã ở châu Phi. Dịch tả lợn châu Phi vẫn là mối đe dọa lâu dài đối với ngành chăn nuôi trong nước.

Ngay tại thời điểm này, chúng ta đang gồng mình chống chọi dịch Covid-19, một chủng vi rút được cho là phát hiện truyền từ động vật hoang dã. Thế nhưng, những mối nguy hại âm ỉ như chợ động vật hoàng dã, mua bán động vật tinh vi trên mạng xã hội, nhà hàng đặc sản chim, thú rừng... vẫn tồn tại.

Gõ từ khóa video săn bắt, hái lượm hay cách bẫy thú rừng, bẫy chim trên google hay youtube, không khó để người sử dụng internet truy cập vào hàng trăm nghìn kết quả chỉ trong chưa đầy một giây với đầy đủ cách bẫy bắt bất kỳ loài muông thú, chim trời, cá nước nào. Bên cạnh đó, không ít tài khoản Facebook rao bán các loại thú rừng, động vật hoang dã một cách công khai, nhộn nhịp.

Trong vai khách hàng có nhu cầu tiêu thụ một số loại chim trời, phóng viên Báo Vĩnh Phúc Điện tử dễ dàng liên hệ được với tài khoản “Bán chim sẻ đồng 100%” trên mạng Facebook.

Theo chủ tài khoản này, hiện nhà hàng đang có rất nhiều “sản phẩm” như chim dẽ giun, chim tu hú, cò, vạc, cuốc, sâm đen… với lời khẳng định chắc nịch, 100% sản phẩm này đều được săn bắt từ thiên nhiên. Kèm theo đó là khuyến mãi hỗ trợ tẩm, ướp và miễn phí cước vận chuyển trong bán kính 20 km.

Theo thống kê của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (tổ chức bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam, được thành lập vào năm 2000: Trong năm 2019, Phòng Bảo vệ động vật hoang dã của trung tâm đã ghi nhận hơn 2.400 trường hợp quảng cáo động vật hoang dã trên Facebook, Youtube, Zalo, Tiktok và các trang mạng điện tử khác. Con số này vẫn không có dấu hiệu giảm xuống trong những tháng đầu năm 2020, với 424 vụ vi phạm tính đến hết ngày 30/4/2020.

Tại Vĩnh Phúc, qua rà soát của cơ quan chức năng, năm 2019, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 200 tổ chức, cá nhân hoạt động nuôi nhốt, gây nuôi động vật hoang dã; 11 cơ sở, cá nhân kinh doanh, chế biến động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận kinh tế, một số nhà hàng, quán ăn ở khu đô thị, khu du lịch trên địa bàn vẫn còn tình trạng lợi dụng hoạt động kinh doanh để chế biến món ăn từ động vật hoang dã trái phép. Điều này vô hình chung đã trở thành đầu mối tiêu thụ cho các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Những con số trên thêm một lần nữa khẳng định nhu cầu sử dụng động vật hoang dã hoặc các sản phẩm từ động vật hoang dã (nhất là những động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm) ngày càng tăng, dẫn đến hành vi săn bắt, mua bán trái phép động vật hoang dã ngày càng nhiều. Điều này gây suy giảm đa dạng sinh học và ảnh hưởng hệ sinh thái rừng, trực tiếp tác động đến cuộc sống nhân dân.

“Mọi công dân, đặc biệt cán bộ, công chức, viên chức và người thân không tham gia săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật” - đây là một trong những nội dung trong Chỉ thị 29 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã vừa được ban hành.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương kiên quyết loại bỏ các khu vực chợ, tụ điểm mua bán động vật hoang dã trái pháp luật; kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật hoang dã trái pháp luật, nhất là động vật hoang dã thuộc lớp thú, chim, bò sát trong môi trường tự nhiên.

Nghiêm túc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, NN&PTNT, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Quản lý thị trường và UBND các huyện, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của tỉnh, bộ, ngành Trung ương.

Đặc biệt, các đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức cho người dân về việc không săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, các mối nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch từ việc tiêu thụ, tiếp xúc với động vật hoang dã.

Tăng cường phối hợp liên ngành, thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, ngăn chặn hoạt động buôn bán động vật hoang dã, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã...

Bài, ảnh: Thiệu Vũ