Người Việt tại Ba Lan: Trong gian khó càng thấu hiểu hơn đồng bào vùng bão lũ

Như chúng tôi đã đưa tin, người Việt Nam tại Ba Lan cũng như nhiều nước trên thế giới vẫn đang phải gồng mình chống dịch Covid. Tại Ba Lan, nhất là Warszawa và Krakow là 2 thành phố đông người Việt nam sinh sống đang ở mức báo động đỏ: trung bình 8 ngàn người bị nhiễm mỗi ngày, nhưng trước tình hình mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nặng ở quê nhà, bà con cộng đồng trên tinh thần tương thân tương ái đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Hội người Việt Nam tại Ba Lan, góp sức ủng hộ người dân miền Trung nói riêng và nhiều vùng bị thiên tai trong nước nói chung. Đây là nội dung mà ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan chia sẻ với phóng viên.

Ông Trấn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan tiếp nhận ủng hộ của Hội đồng hương Hải Dương và nhà hàng Vân Bình. - Ảnh: Võ Văn Long/Ba Lan

PV: Thưa ông Trần Anh Tuấn được biết là Hội người Việt Nam tại Ba Lan vừa mới phát động trong cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan một phong trào quyên góp ủng hộ cho đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung?

Ông Trần Anh Tuấn: Ủng hộ đồng bào quê hương Việt Nam bị thiên tai lũ lụt là một việc làm thường xuyên của cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan. Đó là thông lệ của người Việt Nam sống xa Tổ quốc, biến niềm đau thương thành hành động thiết thực để chia sẻ khó khăn với đồng bào trong nước. Năm nay ngay khi được tin đồng bào miền Trung bị lũ lụt hoành hành, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các cấp chính quyền Trung ương cũng như địa phương Việt Nam, thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, Hội người Việt Nam tại Ba Lan đã ra Lời kêu gọi toàn thể bà con cộng đồng người Việt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Lời kêu gọi này đã được toàn thể cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan hưởng ứng. Chỉ trong một vài ngày vừa qua chúng tôi đã huy động được gần năm trăm triệu đồng.

Đại đức Thích Trung Đạt, trị sự chùa Nhân Hòa, Ba Lan trao tiền quyên góp ủng hộ miền Trung của chùa Nhân Hòa cho Đại diện Hội Người Việt Nam tại Ba Lan.

PV: Cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan là một trong những cộng đồng đông đảo và thường xuyên có những hoạt động ủng hộ trong nước một cách hiệu quả và có bài bản. Ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm mà đã từng làm cũng như những hoạt động từ thiện năm nay là như thế nào?

Ông Trần Anh Tuấn: Để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con về việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý số tiền ủng hộ được công khai và minh bạch, có thể kiểm tra, giám sát số tiền thu được, khi chuyển về Việt Nam cần có sự điều phối chia sẻ một cách hợp lý, hỗ trợ đúng đối tượng, chúng tôi đã thành lập một Ban điều phối hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ban điều phối này thay mặt cho cộng đồng giải ngân số tiền đã góp được đúng với mục đích đã đề ra.

Nguyện vọng của bà con mình khi đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung thì ai cũng muốn đồng tiền đấy đưa về sử dụng một cách hợp lý, đúng đối tượng. Do đó, năm nay Ban điều phối được thành lập, trực tiếp liên lạc với Mặt trận tổ quốc từ Trung ương đến địa phương, vì bên Mặt trận nắm bắt được rõ ràng hơn những địa phương nào, những vùng nào cần cấp bách, cần nhất. Trên cơ sở đấy chúng tôi kết hợp với Mặt trận các địa phương chuyển trực tiếp đến bà con gặp nạn.

“Chợ vắng như chùa Bà Đanh thế mà bà con vẫn chắt chiu góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung. Hôm qua có chị vào ủng hộ nói : Quê em Hà Tĩnh. Em có hai gia đình ở quê nhà bị thiệt hại nặng. Em cũng đã gửi tiền hỗ trợ rồi. Thấy cộng đồng kêu gọi em lại ủng hộ tiếp ....Nghẹn ngào, chả biết nói gì.” Anh Võ Văn Long, một điểm cầu tiếp nhận tiền từ thiện của bà con người Việt tại Ba Lan viết trên fb cá nhân. Ảnh: Võ Văn Long/Ba Lan

PV: Vâng được biết là tất cả những nỗ lực hoạt động này diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất khó lường ở châu Âu cũng như là ở Ba Lan?

Ông Trần Anh Tuấn: Tình hình dịch bệnh của Ba Lan hiện nay đang rất phức tạp, tăng theo chiều thẳng đứng. Hiện nay có hơn 12.000 người bị nhiễm bệnh, ngày gần 200 người chết. Nhưng không phải vì thế mà bà con Việt Nam tại Ba Lan lại không quan tâm tới tình hình trong nước. Càng dịch bệnh bao nhiêu, bà con sống càng vất vả bấy nhiêu, nhưng bà con lại càng thấu hiểu được sự vất vả do thiên tai gây ra đối với bà con miền Trung. Do đó, bà con Việt Nam tại Ba Lan cùng đồng lòng ủng hộ lời kêu gọi của Hội người Việt Nam tại Ba Lan. Việc quyên góp ủng hộ quê hương bị thiên tai là một việc làm thường xuyên, thực tế bao năm vẫn làm và chúng tôi hiện nay vẫn làm. Do đó, chúng tôi đã có sự tin tưởng gần như tuyệt đối của bà con cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan đã gửi gắm vào các tổ chức hội đoàn, để đồng tiền mà bà con đóng góp được chuyển về đúng nơi cần nhất. Ban điều phối là cái mới, lựa chọn trên cơ sở những người hoạt động tích cực trong cộng đồng, gồm 7 người chịu trách nhiệm trước cộng đồng, đứng ra tiếp nhận số tiền đấy và sau đó chuyển về Việt Nam hỗ trợ đúng đối tượng. Khi thông báo danh sách Ban điều phối thì bà con hoàn toàn tin tưởng. Đưa về nơi nào cần thiết nhất, việc đấy có Ban điều phối làm việc.

Thực tế tại Ba Lan chỉ có 3 điểm tiếp nhận bằng tiền mặt, còn chúng tôi dùng facebook kêu gọi ủng hộ, người ta chuyển tiền, chúng tôi thống kê và đăng danh sách cập nhật xuyên...

Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

Kim Bình Duyên (Theo TTXVN)