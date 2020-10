Hiệu quả công tác dân vận khéo của lực lượng công an

Những năm qua, Công an tỉnh chú trọng làm tốt công tác “Dân vận khéo” và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, với nhiều mô hình dân vận khéo được xây dựng, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, nâng cao hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an, củng cố tình đoàn kết giữa lực lượng công an với nhân dân.

Hội Phụ nữ phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu tại Trung tâm Hy vọng huyện Lập Thạch. Ảnh: Trường Khanh

Mới đây, để mang đến một cái Tết Trung thu sum vầy cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Hy vọng Lập Thạch (Lập Thạch).

Trung tâm là tổ ấm của 23 em nhỏ mồ côi, khó khăn trên địa bàn huyện Sông Lô và Lập Thạch. Mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau, song được sự quan tâm của cộng đồng, các em thanh, thiếu nhi ở đây luôn cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Em Trần Thị Nghĩa, đang sinh sống tại Trung tâm Hy vọng Lập Thạch xúc động chia sẻ: “Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, họ hàng cũng không có điều kiện nuôi dưỡng nên em vào đây sinh sống. Tết Trung thu là tết đoàn viên, được sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và các nhà hảo tâm, chúng em có được một Tết Trung thu ấm áp, với nhiều tiết mục văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian và phá cỗ trung thu… giúp chúng em cảm nhận được sự gần gũi, thân thuộc như ở nhà”.

Đó chỉ là một trong số rất nhiều hoạt động thi đua “Dân vận khéo” hướng về cơ sở của lực lượng công an tỉnh. Những năm qua, đơn vị cũng làm tốt công tác xã hội, từ thiện; phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ; cứu nạn, cứu hộ… nhằm củng cố, tăng cường tình đoàn kết giữa lực lượng công an với nhân dân, nâng cao hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Từ đó, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cùng lực lượng công an phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở.

Thượng tá Phùng Thị Thảo, Phó trưởng Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho biết: "Thời gian qua, lực lượng công an tỉnh luôn xác định “Dân vận khéo” là phong trào thi đua thường xuyên gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hằng năm, Đảng bộ Công an tỉnh duy trì, coi trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Mỗi đơn vị chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, chiến sĩ về ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo".

Đến nay, toàn tỉnh có hàng chục mô hình, điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" thuộc lĩnh vực ANTT của lực lượng công an và một số địa phương như: Mô hình “Dân vận khéo” trong công tác đăng ký và xử lý vi phạm giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông); mô hình “Dân vận khéo” tiếp dân của Đội cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Bình Xuyên).

Mô hình nhà trọ tự quản, an toàn về ANTT tại một số địa phương; toàn dân tham gia tiếp nhận, quản lý, giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng (Công an thành phố Vĩnh Yên); mô hình đảm bảo TTATGT, không có ma túy ở xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Tường)…

Các mô hình, điển hình này đã tác động tích cực trong việc vận động nhân dân giữ gìn ANTT, cảm hóa người lầm lỗi, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; góp phần bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa phương.

Với các mô hình “Dân vận khéo”, từ năm 2016 đến nay, Công an tỉnh tham mưu, giải quyết ổn định, dứt điểm 13 vụ việc khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp của quần chúng nhân dân liên quan đến một số dự án của tỉnh có dấu hiệu phức tạp.

Lực lượng công an phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất tại các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 11 dự án do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên không phải tổ chức cưỡng chế như kế hoạch đề ra; nắm tình hình, phối hợp đảm bảo ANTT phục vụ cưỡng chế, thu hồi đất theo quy định của pháp luật 17 dự án diễn ra an toàn, thành công.

Thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” không chỉ giúp lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại địa phương mà còn góp phần củng cố tình đoàn kết giữa lực lượng công an với nhân dân.

Kim Hiền