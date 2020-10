Sai lầm khi nuôi con nhỏ cha mẹ hay mắc phải

Nghĩ rằng bé chỉ có một thóp, cắt móng tay quá sát hay không cho con chơi với động vật là những sai lầm phổ biến của cha mẹ.



Luôn bảo vệ bé không bị cảm lạnh

Cảm lạnh là hiện tượng thông thường. Mỗi khi cơ thể trẻ chiến thắng nhiễm trùng sẽ hình thành khả năng miễn dịch. Kể cả khi con bị ốm mỗi tháng một lần, 6-12 bệnh do virus mỗi năm cũng là bình thường. Điều bố mẹ quan tâm là con phục hồi nhanh thế nào (phải từ 7-8 ngày) và không có biến chứng.

Không để ý cách thắt dây an toàn của con

Rất ít người kiểm tra xem con thắt dây an toàn thế nào. Nếu trẻ được thắt dây an toàn bằng đai năm điểm, kẹp nối các đai phải ở giữa ngực của con. Nếu đứa trẻ lớn và có thể thắt dây an toàn thông thường, dây đeo phải vòng qua vai chứ không phải dọc theo cổ, cũng không qua nách.

Cắt móng tay quá sát

Việc nhiều người bị móng chân, móng tay quặp có thể do sai lầm từ thời thơ ấu. Nên cắt móng tay hơi tròn, tránh cắt sát để dẫn đến tình trạng móng tay, móng chân mọc quặp.

Địu em bé trong tư thế đứng

Nhiều người dùng địu hoặc xe đẩy đặc biệt để không phải bế con bằng tay. Nhưng không phải ai cũng biết những thiết bị này có thể gây hại nếu không sử dụng đúng cách.

Địu con trong tư thế đứng khiến áp lực dồn vào mông và khớp háng. Sai lầm này dẫn đến địa đệm bị phẳng. Trẻ có nguy cơ gặp vấn đề về xương chậu và các rối loạn nghiêm trọng khác.

Để trẻ sơ sinh ngồi trên ghế ô tô quá lâu

Việc làm dụng này có thể gây nguy hiểm cho bé. Các bác sĩ nha khoa cho biết, cơ cổ của trẻ chưa chắc và đường hô hấp con yếu. Vì vậy, nghiêng đầu quá lâu có thể dẫn đến ngạt thở.

Không phải không nên sử dụng ghế ô tô dành cho trẻ sơ sinh - chúng thực sự cần thiết khi bạn lái xe cùng con. Tuy nhiên, để trẻ hơn hai giờ trong tư thế như vậy là không nên.

Núm giả có hại

Quan điểm này không được ủng hộ về mặt y học. Núm vú giả thỏa mãn phản xạ mút của trẻ và giảm nguy cơ trẻ đưa thứ gì đó bẩn hoặc nguy hiểm vào miệng. Đồng thời, núm vú giả không làm sai lệch răng hoặc gây vấn đề về răng miệng khác.

Nghĩ con chỉ có một thóp

Về cơ bản, cha mẹ chỉ biết một điểm yếu trên đầu con, nhưng thực ra có tới 6 điểm. Bốn cái nhỏ được đóng trước khi sinh hoặc trong ba ngày đầu sau sinh. Khi trẻ chào đời, chúng còn hai điểm mềm mở (thóp) là trán và chẩm. Cha mẹ cần phải cẩn thận với cả hai thóp này. Đồng thời, cũng phải hiểu việc chải đầu, lau khô bằng khăn nhẹ nhàng hay hôn không gây tổn hại đến thóp.

Bắt con ăn

Khi một đứa trẻ đói, chúng sẽ đòi ăn. Không có cảm giác thèm có thể do con bị viêm dạ dày, khó tiêu, amidan mở rộng hoặc u tuyến phì đại. Một số trẻ có thể không ăn vì bị kích động quá mức lúc đi dạo hoặc giải phóng nhiều năng lượng thần kinh dẫn đến khó tiêu. Triệu chứng này thường đi kèm buồn nôn, nôn mửa, đau dạ dày và thở nặng nhọc. Cách nhanh chóng để thoát chứng khó tiêu là hạn chế ăn.

Không tiếp xúc với động vật

Nếu cha mẹ muốn tăng miễn dịch cho con thì nên nuôi một con chó. Người bạn bốn chân sẽ mang bụi bẩn vào nhà. Đứa trẻ tiếp xúc với chất bẩn này và cơ thể dần dần sẽ hình thành khả năng miễn dịch.

Xốc nách hoặc nắm tay để bế trẻ lên

Bộ máy dây chằng của trẻ nhỏ còn yếu. Những trò chơi như vậy có thể dẫn đến lệch đầu hướng tâm, gây hạn chế khả năng vận động của khớp hoặc khi lớn, vai con sẽ bị nâng gồ lên.

Dùng iốt để sát trùng.

Nhiều trường hợp đến bệnh viện do bỏng iốt vì lấy nó sát trùng sau đó băng bó ngay vết thương. Các chuyên gia khuyên nên sử dụng các loại thuốc sát trùng nhẹ chứa iốt để tránh bị bỏng. Ngoài ra, điều quan trọng là không bôi iốt lên những nơi xỏ lỗ tai vì nó có thể phản ứng với kim loại.

Nghĩ chỉ nha khoa chỉ dành cho người lớn

Những đứa trẻ càng sử dụng chỉ nha khoa để vệ sinh sớm càng có hàm răng khỏe mạnh hơn. Bởi trẻ nha khoa không chỉ làm sạch kẽ răng mà còn làm sạch khu vực gần nướu.

