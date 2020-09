Bệnh viện Đa khoa tỉnh giành lại sự sống cho bệnh nhân 72 tuổi

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận, cứu sống bệnh nhân Dương Văn X (72 tuổi) ở thị trấn Yên Lạc bị nhồi máu cơ tim cấp trong tình trạng đau ngực dữ dội, khó thở.

Bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục.

Khi tiếp nhận ca bệnh, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, kèm theo biến chứng sốc tim. Nhận thấy đây là bệnh lý tối cấp tính, có nguy cơ tử vong cao, cần phải được can thiệp động mạch vành càng sớm càng tốt, ngay lập tức, nhóm can thiệp tim - mạch - cấp cứu đã tiến hành chụp động mạch vành qua da bằng hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA nhằm đánh giá mức độ tổn thương động mạch vành.

Kết quả chụp động mạch vành qua da cho hình ảnh bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch vành phải do xơ vữa kết hợp huyết khối. Khi đã xác định chính xác vị trí cần can thiệp, bệnh nhân đã được bác sĩ tiến hành can thiệp động mạch vành phải ngay lập tức. Sau khi hút huyết khối, nong mạch vành và đặt stent thành công thì động mạch vành phải đã được khai thông hoàn toàn.

Được biết, đối với bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp, người bệnh có thể bị ngừng tim, tử vong bất kì lúc nào. Trong quá trình can thiệp đặt stent động mạch vành, ông X có ngừng tim, rung thất và được đặt máy tạo nhịp tim tạm thời, cấp cứu ngừng tuần hoàn, sốc điện chuyển nhịp, đặt ống nội khí quản, thở máy. Tất cả các kỹ thuật trên đều được thực hiện khẩn trương, đồng thời và chính xác.

Thạc sĩ, bác sĩ Cao Việt Cường, Trưởng Đơn nguyên can thiệp tim mạch cho biết, khi nhập viện bệnh nhân X ở tình trạng rất nặng, có biến chứng shock tim, rung thất. Để có thể cứu sống bệnh nhân, kíp bác sĩ đã khẩn trương, quyết liệt và rất kiên trì để thực hiện kỹ thuật thành công cấp cứu người bệnh.

Sau quá trình nỗ lực của ekip thực hiện kỹ thuật, người bệnh đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục được duy trì theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc. Các chỉ số sức khỏe dần ổn định. 5 ngày sau can thiệp, người bệnh đã tự thở, da hồng hào, ăn uống tốt và có thể trò chuyện được. Sau 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của ông X được các bác sĩ đánh giá tốt và đủ điều kiện ra viện.

Việc điều trị thành công ca bệnh nhồi máu cơ tim cấp có nhiều biến chứng cho thấy năng lực điều trị trong lĩnh vực can thiệp tim mạch cũng như các bệnh lý cấp tính khác của các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày càng được nâng cao. Qua đó, kịp thời cứu sống nhiều ca bệnh nặng, tận dụng được thời gian vàng do không phải mất thời gian chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Tin, ảnh: Minh Nguyệt