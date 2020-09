Tiếp tục xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới

Thực hiện chỉ đạo Bộ NN&PTNT, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh về việc xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, Sở NN&PTNT giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh chủ trì phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện thu hồi, xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, rà soát, hầu hết các cơ sở kinh doanh sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện cơ sở nào kinh doanh các sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới.



Tuy nhiên, qua việc rà soát các khách hàng trên địa bàn tỉnh mua sản phẩm theo danh sách do Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới cung cấp, tính đến ngày 14/9/2020 đã có 100 khách hàng mua 171 sản phẩm của công ty.

Trong đó, 74 khách hàng đã sử dụng hoặc vứt bỏ 127 sản phẩm, 26 khách hàng còn lại 44 sản phẩm đề nghị thu hồi xử lý. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thu hồi số sản phẩm còn lại của các khách hàng theo quy định.

Trước sự việc trên, UBND tỉnh đã có Công văn số 7145/UBND-VX1 về việc xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, yêu cầu các huyện, thành phố, Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tới người dân để tự giác khai báo khi còn sản phẩm mua của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới; hoặc phát hiện sản phẩm trên thị trường thông báo cho các cấp chính quyền địa phương để phối hợp thu hồi, xử lý theo quy định.

Trên cơ sở đề xuất của Sở NN&PTNT, UBND tỉnh giao Sở Y tế có văn bản gửi Sở NN&PTTN thành phố Hà Nội chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới bồi hoàn kinh phí cho các khách hàng đã mua sản phẩm của công ty được cảnh báo không đảm bảo an toàn thực phẩm tại Vĩnh Phúc.

Thanh toán chi phí cho việc thu hồi sản phẩm của công ty được cảnh báo không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Thúy Nga