Tác hại khi “phái đẹp” tìm tới khói thuốc

So với nam giới, tỉ lệ phụ nữ hút thuốc lá không nhiều, song số lượng “phái đẹp” tìm đến khói thuốc lại có chiều hướng gia tăng, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển. Cũng giống như nam giới, đối với phụ nữ, thuốc lá không chỉ là kẻ thù của nhan sắc mà còn gây nhiều tác hại khó lường…

Thói quen hút thuốc lá ở phụ nữ mang lại nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Ảnh: Trường Khanh

Khảo sát cho thấy, hầu hết người hút thuốc lá đều bắt đầu hút vào tuổi thiếu niên hoặc khi mới trưởng thành.

Có nhiều lý do khiến một người bắt đầu hút thuốc. Đối với một số người, đó là cách nổi loạn, chống lại phụ huynh.

Một số cảm thấy áp lực từ bạn bè và bắt đầu hút thuốc như một cách để thể hiện bản thân. Số khác lại hình thành thói quen hút thuốc do bắt chước hành vi của người thân, và cũng không ít người tìm đến thuốc lá như một cách để xả stress hoặc áp lực trong cuộc sống.

Tuy nhiên, dù bất kỳ với lý do nào, hầu hết người hút thuốc ban đầu không nghĩ mình sẽ nghiện, cho đến khi thuốc lá trở thành thói quen hằng ngày khó thể từ bỏ.

Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người hút thuốc lá, trong số này, nữ giới chiếm khoảng 1,1% và đang có xu hướng gia tăng.

Vào những năm thập niên 90 của thế kỷ trước, hầu như không dễ thấy một phụ nữ hút thuốc lá, có chăng là qua phim ảnh hoặc các tụ điểm ăn chơi.

Vài năm trở lại đây, tại các quán cafe, quán nước, hay một số nơi công cộng, lại không khó để bắt gặp một phụ nữ hút thuốc, thậm chí có thể gặp những cô bé chưa đến tuổi vị thành niên, trên tay cầm thuốc lá điện tử, thỉnh thoảng lại nhả khói phì phèo không kém phái mạnh.

Theo nghiên cứu của ngành y tế, đối với phụ nữ, việc hút thuốc không chỉ là kẻ thù của nhan sắc, ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân mà còn gây nhiều tác hại khó lường.

Phụ nữ hút thuốc thường có dấu hiệu lão hóa nhanh do nicotin trong khói thuốc có thể gây mất ngủ, giảm lượng máu lưu thông; ngoài ra, khí carbon monoxide trong khói thuốc còn gây sạm da, rụng tóc, đục thủy tinh thể.

Những phụ nữ trực tiếp hút thuốc lá hay phải chịu cảnh hút thuốc lá thụ động nhiều năm liền do sống chung hay làm việc cùng với những người hút thuốc đều bị ảnh hưởng lớn đến vẻ đẹp của làn da.

Chất nicotin có trong thuốc lá khiến sự đàn hồi trong da trở nên kém hơn, lượng nước trong da cũng bị hạn chế, dẫn đến quá trình lão hóa diễn ra nhanh, da trở nên nhăn nheo, các vết nám sẽ sớm xuất hiện.

Theo nghiên cứu của ngành y học Mỹ, phụ nữ hút thuốc lá có tỉ lệ vô sinh, đẻ non, sảy thai tự phát cao hơn người không hút thuốc; thậm chí thai nhi sinh ra có thể gặp dị tật bẩm sinh, tử vong do hội chứng đột tử sơ sinh (SIDS).

Trên thực tế, hút thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ qua nhiều con đường. Hút thuốc làm giảm hàm lượng hormon sinh dục estrogen và một số hormon khác có liên quan đến chức năng sinh sản.

Khả năng thụ thai ở phụ nữ hút thuốc thấp hơn 25% so với phụ nữ không hút thuốc. Nếu hút thuốc trong thời kỳ mang thai thì nguy cơ bị sảy thai có thể cao hơn 10 lần so với phụ nữ không hút thuốc, nguyên nhân do bào thai bị thiếu oxy vì máu nuôi dưỡng bào thai có chứa nhiều khí CO từ khói thuốc.

Khảo sát trên 13.000 trẻ em sinh ra từ những người mẹ nghiện thuốc lá (hút hơn 10 điếu thuốc lá/ngày trong thời kỳ mang thai) ở Mỹ cho thấy, những trẻ em này có khả năng học tập kém hơn, đặc biệt là các môn tự nhiên so với những em khác.

Khói thuốc lá cũng làm phụ nữ cũng có nguy cơ bị mắc các bệnh mãn tính, ngoài một số bệnh thường gặp ở người hút thuốc như: Ung thư phổi, bệnh về tim mạch, viêm phế quản, giãn phế quản... thì phụ nữ hút thuốc còn có nguy cơ mắc bệnh loãng xương cao hơn nam giới. Xương giòn và trở nên dễ gãy, đặc biệt là khi bước vào tuổi mãn kinh.

Đối với phụ nữ hút thuốc, hiện tượng mãn kinh xuất hiện sớm hơn so với phụ nữ không hút thuốc trung bình 1/2 năm.

Những phụ nữ nghiện thuốc kết hợp với thể trạng gầy còm (lượng mỡ trong cơ thể đạt dưới ngưỡng sinh lý cần thiết) thì hàm lượng hormon sinh dục nữ estrogen có thể bị giảm rất trầm trọng, gây biểu hiện rối loạn chu kỳ kinh nguyệt như hiếm kinh, mất kinh.

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của người dân từng bước được nâng cao, khi ấy, mỗi người lại tìm cho mình một sở thích, thói quen riêng để thể hiện bản thân, thư giãn hay đối mặt với áp lực cuộc sống.

Tuy nhiên, việc sử dụng các chất kích thích trong đó có thuốc lá chỉ nhất thời đánh lừa cảm giác thực tại, thể hiện bản thân một cách không lành mạnh và gây nhiều hệ lụy khó lường cho người xung quanh.

Đối với phái đẹp, thói quen hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm mất đi nét đẹp vốn của của người phụ nữ truyền thống nết na, thùy mị, và chắc chắn rằng trong hiện tại và tương lai, sẽ chẳng có cá nhân, tổ chức nào tôn vinh vẻ đẹp của một người phụ nữ có thói quen hút thuốc...

Hoàng Sơn