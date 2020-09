Mở cửa thoát hiểm, trèo ra cánh máy bay đứng vì "quá nóng"

Mọi người đều có chút bối rối khi nữ hành khách bỗng nhiên mở cửa thoát hiểm rồi trèo lên cánh máy bay vào cuối chuyến hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về.

Người phụ nữ ngang nhiên mở cửa thoát hiểm rồi trèo lên cánh máy bay

Bà mẹ hai con giải thích rằng mình “quá nóng” sau khi hạ cánh xuống Kyiv, Ukraine trên chuyến bay từ Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Cô đã mở một lối thoát hiểm trên chiếc Boeing 737-86N và leo lên cánh máy bay “để hít thở khí trời”.

Video cho thấy cảnh người phụ nữ thản nhiên đi dọc theo cánh máy bay trước khi leo trở lại vào bên trong cabin. Hiện tại, cô đã bị hãng hàng không quốc tế Ukraine cấm bay.

Một hành khách khác trên cùng chuyến bay cho biết: "Máy bay hạ cánh và gần như tất cả hành khách đã xuống. Cô ấy đi bộ suốt từ đuôi máy bay đến hàng ghế thoát hiểm, mở cửa rồi đi ra ngoài.

Lúc đó, hai đứa con của cô ấy đã ra đến bên ngoài máy bay và đứng ngay cạnh tôi. Chúng ngạc nhiên nói: Đây là mẹ của chúng cháu".

Người phụ nữ cùng chồng và hai con đi nghỉ trước khi các con bắt đầu học kỳ mới

Trước tình huống bất ngờ, phi công của hãng đã gọi xe cấp cứu, cảnh sát và lực lượng biên phòng.

Người phụ nữ sau đó đã trở lại máy bay một cách an toàn nhưng không thể giải thích hành vi kỳ lạ với cảnh sát ngoài lý do nói rằng mình quá nóng. Các xét nghiệm cho thấy cô không say rượu cũng không sử dụng ma túy.

Tuy nhiên, đây không phải là hành vi nguy hiểm duy nhất mà hành khách đã thực hiện khi đi máy bay. Trước đó, hãng Lucky Air (một hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại Trung Quốc) đã khởi kiện một hành khách vì ném hai đồng xu vào động cơ máy bay để lấy may mắn.

Hai đồng xu đã khiến chuyến bay 8L9960 đi từ An Khánh, tỉnh An Huy đến Côn Minh, Vân Nam bị dừng vì lý do an ninh và cuối cùng bị hủy, ảnh hưởng đến 162 hành khách và khiến hãng hàng không thiệt hại gần 140.000 nhân dân tệ (hơn 473 triệu đồng).

Người đàn ông 28 tuổi, được xác định là Lu, thừa nhận đã tung đồng xu khi lên đường băng vì hy vọng có được một chuyến đi an toàn.

(Theo Dân trí)