Chủ động ứng phó với mưa lũ trên sông Hồng

Những ngày qua, các tỉnh phía Bắc có mưa to gây lũ ở sông Thao và ngập lụt ở tỉnh Yên Bái. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái trong sáng 20/8 là 32,50 m, trên mức báo động 3 là 0,5m. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 20 - 22/8 tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 100 - 120 mm. Đồng thời, ngày 20/8, Trung Quốc đã thông báo xả lũ hồ chứa Mã Đồ Sơn trên lưu vực sông Hồng.



Để chủ động ứng phó với mưa lũ, đặc biệt là lũ trên sông Hồng, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ để thông báo, hướng dẫn kịp thời; chính quyền các địa phương, nhân dân chủ động các biện pháp phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng và nghiêm túc thực hiện tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo quy định; kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ; tập trung xử lý dứt điểm các sự cố đê điều (nếu có).

Kiểm tra, rà soát, triển khai phương án bảo đảm an toàn dân cư, các hoạt động kinh tế-xã hội ở ven sông, bãi sông và các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở; sẵn sàng tổ chức di dời, sơ tán nhân dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; tăng cường kiểm tra, rà soát, vận hành và sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, các hồ chứa nhỏ có nguy cơ mất an toàn; tổ chức trực ban nghiêm túc, tổng hợp và báo cáo kịp thời mọi diễn biến về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh qua văn phòng thường trực.

Thông tin từ Chi cục Thủy lợi, sáng 21/8, mực nước ở sông Hồng, sông Lô và sông Phó Đáy chảy qua địa bàn tỉnh đều ở dưới mức báo động 1, riêng sông Phan xấp xỉ mức báo động 1.

Trước tình hình dự báo thời tiết tiếp tục có mưa từ ngày 20 - 22/8, phổ biến từ 100 - 120mm, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm công điện của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, qua đó chủ động nắm bắt tình hình để kịp thời triển khai các phương án theo kế hoạch.

Hà Trần