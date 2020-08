Chật vật hoàn, đổi vé máy bay

Đã hơn 20 ngày các chuyến bay khai thác thương mại đi, đến thành phố Đà Nẵng bị "đóng cửa", hàng nghìn hành khách đã buộc phải hủy chuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dù các hãng hàng không đều công bố chính sách hoàn, đổi vé, tuy nhiên, việc tổng đài thường xuyên nghẽn cùng với thời gian chờ đợi làm thủ tục kéo dài khiến nhiều hành khách hoang mang, lo lắng.

Hành khách tuân thủ việc giãn cách tại phòng chờ Sân bay Nội Bài (ảnh Internet)

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hàng loạt chuyến bay có điểm đến là Đà Nẵng và một số tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi dịch đã phải hủy chuyến hoặc hoãn thời gian khởi hành sang thời điểm có thông báo mới.

Liên quan đến vấn đề này, cuối tháng 4/2020, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các hãng hàng không thực hiện hoàn tiền vé cho hành khách trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, các hãng hàng không đều đưa ra những thông báo rất chi tiết cho việc hoàn trả vé cho hành khách.

Cụ thể, hãng Vietnam Airlines thông báo sẽ hỗ trợ cho hành khách có vé xuất trước ngày 25/7 trên kênh truyền thống, kênh website với hành trình hoàn toàn nội địa khởi hành trước ngày 31/8.

Theo đó, đối với hành khách hoàn vé tự nguyện, hãng sẽ xử lý theo điều kiện giá vé cụ thể. Vietnam Airlines khuyến khích hành khách giữ vé chưa sử dụng để đổi sang ngày bay mới ngay khi có thể. Trong trường hợp hoàn vé, Vietnam Airlines sẽ miễn phí hoàn vé đối với hình thức tự nguyện sang Travel Voucher.

Hãng Bamboo Airways đưa ra phương án hỗ trợ hành khách trên các đường bay có lịch khởi hành từ ngày 26/7-15/8 như sau: Đối với khách lẻ được phép hoàn vé miễn phí và cần thông báo trước giờ khởi hành ít nhất là 4 tiếng. Vé được xuất tại các đại lý sẽ được chuyển khoản về sau 45 ngày. Vé xuất qua website sẽ được hãng chuyển vào tài khoản của khách sau 90 ngày.

Hãng VietJet không áp dụng hoàn tiền vé máy bay cho tất cả các loại vé của hãng. Tuy nhiên, hành khách có thể lựa chọn thay đổi tên hành khách, thay đổi chuyến bay, thay đổi ngày bay hoặc thay đổi chặng chặng bay với phí thay đổi và chênh lệch giá vé…

Có thể thấy, tất cả các hãng hàng không có chuyến bay tới thành phố Đà Nẵng từ cuối tháng 7 và trong tháng 8 đều có thông báo về các chính sách hỗ trợ hành khách của mình với một số lựa chọn đa dạng. Hiện nay, các hãng bay chỉ có chính sách hỗ trợ cho chặng có hành trình đi, đến liên quan đến thành phố Đà Nẵng đổi miễn phí 1 lần duy nhất, áp dụng chênh lệch giá (nếu có), khởi hành mới muộn nhất đến hết tháng 10/2020.

Với những điều kiện hoàn, hủy, đổi ở trên rất khó để thuyết phục khách vì không ai có thể xác định được đổi bay ngày nào. Điều đó khiến không ít khách hành, đại lý bán vé và các công ty du lịch tỏ ra băn khoăn, lo lắng trước những chính sách hỗ trợ đang được các hãng hàng không áp dụng.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Hòa, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên chia sẻ: “Lên kế hoạch từ hơn 1 tháng, gia đình tôi cùng một vài người bạn quyết định đặt vé đi du lịch ở Đà Nẵng vào đầu tháng 8. Mọi công tác chuẩn bị như đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, tua du lịch…đều đã hoàn tất và chuyển khoản, đặt cọc. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, tất cả những dự định của chúng tôi đều bị hủy.

Điều làm tôi lo lắng, băn khoăn nhất là việc làm thế nào để được nhận lại những khoản tiền mà chúng tôi đã đặt cọc, thanh toán cho chuyến đi này. Riêng tiền vé máy bay gần 50 triệu đồng được tôi chuyển khoản trực tiếp khi mua tại website của hãng nên không biết có được hoàn lại không và bao giờ thì mới nhận lại được tiền?”.

Chung hoàn cảnh như chị Hòa, những ngày qua, anh Nguyễn Văn Tuyên, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương khá lo lắng do phải thường xuyên liên hệ với tổng đài của hãng bay để tìm phương án hỗ trợ hoàn vé. “Đoàn của chúng tôi dự kiến đi Đà Nẵng-Hội An vào cuối tháng 7, nhưng buộc phải hủy chuyến do dịch Covid-19.

Gần 100 triệu đồng tiền vé máy bay cho các thành viên trong đoàn đã được thanh toán, lại là người trực tiếp lên kế hoạch cho chuyến đi nên chỉ có tôi mới có thể liên lạc trao đổi với tổng đài và phòng vé. Vậy nhưng, thời gian có hạn và đường dây thường xuyên quá tải khiến tôi rất lo lắng vì không biết trường hợp của chúng tôi sẽ được hỗ trợ thế nào?".

Những lo lắng của chị Hòa, anh Tuyên không phải là không có lý do, trên thực tế dù đã có những thông báo, hỗ trợ hoàn trả vé rất rõ ràng, nhưng việc nhận lại tiền do các hãng hàng không hoàn lại là điều không đơn giản. Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, chuyến bay đi thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3/2020 của bà Lê Thị Nhã, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên buộc phải hoãn lại, hành khách được hỗ trợ hoàn vé, hãng bay đã đồng ý trả lại tiền trong 90 ngày làm việc.

“Tuy nhiên, đến cuối tháng 7 vừa qua, tôi mới nhận lại được tiền sau rất nhiều lần liên hệ và nhận được câu trả lời là chờ đợi thêm. Dù đại lý bán vé có giải thích rằng, nhiều trường hợp phải hoàn vé khiến hệ thống quá tải. Tuy nhiên, cá nhân tôi thấy chỉ khoảng 5 triệu đồng mà cũng mất tới hơn 4 tháng mới nhận được tiền, như vậy là quá lâu. Nếu số tiền lớn hơn gấp nhiều lần thì không biết sẽ mất thời gian bao lâu nữa”- bà Nhã chia sẻ.

Kể từ ngày 28/7, các chuyến bay thương mại đến thành phố Đà Nẵng đều bị “đóng cửa”, từ đó đến nay cũng là khoảng thời gian các đại lý bán vé và các công ty du lịch chật vật với việc hỗ trợ thủ tục hoàn trả vé cho khách hàng.

Chị Nguyễn Thị Hoa - Đại diện một đơn vị đại lý bán vé máy bay trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên chia sẻ: "Nhằm hỗ trợ khách hàng trong công tác hoàn trả vé bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19, có những ngày, chúng tôi phải làm việc đến đêm khuya nhưng đôi khi cũng quá tải bởi lượng khách hàng bị ảnh hưởng quá lớn".

Chia sẻ với phóng viên, anh Tạ Đình Tùng, Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Du lịch quốc tế Thanh Long cho biết: "Từ cuối tháng 7 đến nay, điện thoại của nhân viên công ty lúc nào cũng hoạt động hết công suất bởi liên tục phải đàm phán, thương lượng với khách hàng việc đổi địa điểm, hoàn tiền vé máy bay, phòng khách sạn...

Mặc dù các hãng hàng không quy định từ 3 - 6 tháng mới trả tiền hoàn vé đối với các địa phương thực hiện giãn cách nhưng để giải quyết tình thế nhằm giữ uy tín với khách hàng, công ty đã phải ứng tiền và vay lãi bên ngoài trả trước cho khách hàng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Còn đối với các địa phương vẫn mở cửa du lịch, du khách chỉ được phép lùi dịch vụ, còn hoàn hủy là mất hết chi phí vé, phòng khách sạn, nên chúng tôi phải liên tục động viên, hỗ trợ khách hàng chuyển đổi lịch trình, thời gian thích hợp".

Thiệu Vũ