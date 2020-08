“Thần rừng” tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn

Theo bố đi rừng từ nhỏ, nên gần cả cuộc đời, ông Nguyễn Văn Oanh, thôn 1, thị trấn Tam Đảo gắn bó, thân thiết với từng nhành cây, ngọn cỏ và những con thú hoang trong rừng. Với biệt tài đi rừng nhanh như sóc, thông thuộc mọi địa hình nên ông Oanh được người dân địa phương gọi là “thần rừng”. Khi được địa phương đề nghị tham gia tìm kiếm cứu nạn, “thần rừng” Nguyễn Văn Oanh luôn tích cực phối hợp hỗ trợ xác định phương hướng để đưa các đơn vị chức năng có điều kiện thuận lợi tiếp cận nạn nhân sớm nhất.

"Thần rừng" Nguyễn Văn Oanh hào hứng kể chuyện về nghề đi rừng của mình





Năm nay gần 60 tuổi, nhưng ông Nguyễn Văn Oanh đã có ngót 50 năm gắn bó với nghề đi rừng. Cái thú đi rừng dường như đã ngấm vào máu thịt, nên ngày nào ông cũng phải đôi lượt vào rừng rồi mới chịu ở nhà.

Ông Oanh thuộc lòng địa hình 3 ngọn núi cao nhất thị trấn Tam Đảo là Thiên Thị (1.378 m), Thạch Bàn (1.388 m) và núi Rùng Rình (1.400 m). Việc “cắt” rừng leo lên những đỉnh núi này với ông Oanh dễ như trở bàn tay và ngày nào ông cũng lên đó như đi chơi.

Trò chuyện với chúng tôi, ông kể, hơn 10 năm trước, nhiều người ở thị trấn Tam Đảo sống bằng nghề đi rừng. Nhưng nay, họ bỏ hết ở nhà làm dịch vụ du lịch nên những người như tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi, ông đi rừng không chỉ để kiếm tiền mà còn là niềm đam mê của bản thân.

Nhiều người ở địa phương nói, ông Oanh trông thế nhưng rất giàu. Ông mới cho con trai tiền tỷ mua ô tô, xây gần 10 phòng trọ và còn rất nhiều đất ở thị trấn Tam Đảo. Vợ và các con ông đều có công việc, cửa hàng ăn kinh doanh, luôn mong muốn ông ở nhà phụ giúp gia đình, không phải vất vả đi rừng nữa, song ông vẫn duy trì sở thích riêng hàng ngày.

Trước đây, ông Oanh là một trong những hướng dẫn viên cho các đoàn phượt thủ có tiếng. Chi phí hướng dẫn đường, bảo vệ an toàn cho các thành viên được các đoàn trả phí khá cao (khoảng 1 triệu đồng/ngày) nhưng ông không thích, bỏ nghề và tiếp tục lang thang trên những cung đường rừng lắt léo, hiểm trở của mình.

Sáng nào, ông Oanh cũng dậy từ 4h-5h sáng để đi rừng và trở về nhà vào lúc 13-14h. Ông bảo, đi rừng vừa rèn luyện sức khỏe, vừa kiếm tiền từ bán lan, măng tre… Gắn bó với rừng hàng chục năm nay, nên "mẹ thiên nhiên" cũng không bạc đãi ông mà còn cho ông nhiều nguồn lợi phẩm. Chỉ cần phát hiện được 1 mạch nước trên núi là ông Oanh có thể bán được gần 100 triệu đồng cho các nhà hàng, khách sạn. Ngoài ra, hàng ngày, ông còn được trả 500 nghìn đồng để quản lý, bảo vệ đường nước, đề phòng các hộ gia đình khác lên “chặt” trộm .

Đi rừng nhiều nên ông Oanh thuộc từng gốc cây, ngọn cỏ. Chỉ tay lên một đỉnh núi cao chót vót, ông Oanh cho biết: “Để lên trên đó tôi chỉ đi chừng vài chục phút là đến đỉnh. Lúc lên thì đi đường thẳng, về đi lối tắt không ai đuổi kịp. Mặc dù gần 60 tuổi, song tôi vẫn có thể mang vác vật nặng đi hàng chục km đường rừng chỉ trong hơn 2h đồng hồ”.

Anh Nguyễn Văn Hiếu, một người hàng xóm của ông Oanh cho biết: “Ngay lính trinh sát, đặc công cũng khó mà theo kịp “thần rừng”. Buổi tối, chỉ cần đốt một đống lửa ở bất kỳ đỉnh núi nào, ông Oanh đều có thể xác định đúng tọa độ, cắt đường đi đến nơi với duy nhất 1 chiếc đèn pin nhỏ”.

Có kinh nghiệm đi rừng nên chỉ cần nhìn dấu chân là ông Oanh biết đó là người hay thú. Thậm chí, ông còn phát hiện chính xác vết chân chuột, chồn để lần theo dấu vết. Một trong những vật bất ly thân của ông Oanh khi đi rừng là dao và lửa. Chiếc dây đai vải nhỏ lúc nào cũng được ông Oanh buộc qua thắt lưng để cài ống dao phạt cây rừng lấy lối đi và tự phòng vệ.

Theo ông Oanh: “Người đi rừng không lo khát vì đã có nước suối, ăn cũng có thể nhịn được 1-2 ngày, nhưng nếu trời bất chợt đổ mưa to, gió lớn phải tìm hang đá trú ẩn mà không có lửa sưởi ấm thì chỉ có chết rét”.

Thị trấn Tam Đảo nằm trong vùng lõi Vườn Quốc gia Tam Đảo, ở độ cao hơn 900 m so với mặt nước biển và có hơn 150 ha rừng. Do thông thạo địa hình nên “thần rừng” luôn được chính quyền địa phương đề nghị phối hợp hỗ trợ khi triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Phần lớn, đó là những vụ thanh niên đi chơi bị lạc trong rừng, hoặc tai nạn do rơi xuống khe núi. Trong nhiều vụ, “thần rừng” luôn là người đầu tiên tiếp cận hiện trường và dẫn đường cho các đoàn lên ứng cứu.

Kể về một vụ hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn mới đây nhất, nạn nhân là một thanh niên. Do giận dỗi bố mẹ không cho tiền mua ô tô, thanh niên này đã một mình đi xe máy lên thị trấn Tam Đảo rồi vào rừng và bị ngã xuống vách núi gãy chân. Không biết mình bị ngã ở vị trí nào, nhưng may mắn là nạn nhân vẫn tỉnh táo, chụp được ảnh gửi về cho bạn bè, người thân. Vì vậy, tôi xác định được khu vực đó là đỉnh 3 và đã dẫn đường cho đoàn cứu nạn tiếp cận hiện trường.

Đoàn khởi hành từ chiều, nhưng đến 2h sáng mới đưa được nạn nhân xuống núi an toàn. Trong quá trình di chuyển, do quá mệt, một số thành viên trong đoàn có ý định dựng lều, bạt ngủ qua đêm trong rừng. Tôi phải động viên anh em cố gắng xuống núi vì nhiệt độ ban đêm trong rừng rất lạnh, không tốt cho sức khỏe nạn nhân và các thành viên trong đoàn.

Trước đó, nhiều du khách, thành viên đoàn nghiên cứu sinh cũng bị lạc sâu trong rừng và được ông Oanh hỗ trợ cứu nạn thành công. Các trường hợp nạn nhân chụp ảnh được ông Oanh còn dễ xác định phương hướng, tọa độ để tìm kiếm. Đối với trường hợp nạn nhân chỉ có thể gọi điện thoại báo tin thì rất khó để khoanh vùng khu vực. Do đó, ông Oanh phải truy vết, lần từng dấu chân để tìm kiếm. Dù khó khăn đến mấy, song việc xác định dấu vết cũng không thể lọt qua đôi mắt tinh tường của “thần rừng”.

Ông Nguyễn Văn Oanh chia sẻ: “Những người không quen đi rừng, vết chân thường trượt dài (kiểu đi bám, không nhấc cao chân) nên đều để lại dấu vết trên đường đi. Hay chỉ cần nhìn những chiếc lá cây là tôi biết có người lạ đi qua đây hay không. Còn đường suối thì căn cứ vào những vệt nước văng lên các phiến đá bởi nó rất lâu khô, qua đó sẽ đoán định được thời gian nạn nhân qua đây bao lâu”.

“Thần rừng” kể, cách đây không lâu, có một gia đình khẳng định con em họ lên rừng chơi rồi bị lạc nhờ ông tìm giúp. Tuy nhiên, qua kiểm tra toàn bộ khu vực, ông Oanh không thấy dấu vết, sự xáo trộn nào nên khẳng định nạn nhân không lên rừng và tư vấn cho gia đình hướng tìm kiếm khác.

Kết quả, qua hỏi thăm những người chuyên chở xe ôm ở địa phương cho thấy, có nam thanh niên thuê xe xuống núi, xuôi hướng hồ Xạ Hương, huyện Bình Xuyên và gặp nạn ở đó. Nhờ truy vết chính xác và nhận định đúng tình hình, nên nạn nhân được trợ giúp kịp thời.

Mặc dù tích cực tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, nhưng chưa bao giờ ông Oanh đặt nặng vấn đề tiền bạc đối với gia đình các nạn nhân. Phần lớn, ông chỉ nhận vài trăm nghìn đồng/vụ, coi đó như việc làm phúc và luôn tận tâm với công việc của mình. Điều "thần rừng" tự hào nhất là gia đình ông có 5 thế hệ theo nghề đi rừng, nhưng lại trăn trở vì mình là người cuối cùng giữ nghề.

Gặp được ông Oanh là cái duyên, nhưng càng thú vị hơn khi biết, dù có trong tay tiền tỷ, ở thời đại công nghệ 4.0, song chưa bao giờ “người rừng” sử dụng điện thoại di động vì không muốn ai làm phiền mình. Do đó, trước khi đi rừng, ông đều dặn vợ con và luôn về nhà vào đúng giờ hẹn.

Bài, ảnh: Hà Trần