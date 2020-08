Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết phấn đấu đến năm 2030 Tam Dương là huyện công nghiệp

Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Tam Dương tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX với những thuận lợi cơ bản. Được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh quan tâm lãnh, chỉ đạo; Đảng bộ và nhân dân trong huyện đoàn kết, thống nhất, đồng thuận với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, cũng còn khó khăn do cơ sở hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ, nguồn vốn ngân sách thấp, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp... Trước thuận lợi và khó khăn đan xen, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX đề ra



Qua 5 năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện đạt 12,4%/năm, trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp và nông nghiệp tăng trưởng vượt MTĐH. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng giá trị ngành công nghiệp-xây dựng tăng từ 51% lên 55,9%; thương mại dịch vụ tăng từ 22% lên 22,53%; nông-lâm-thủy sản giảm từ 27% xuống còn 21,57%.

Lao động trong ngành nông nghiệp giảm từ 50,5% còn 38,8%; lao động trong ngành công nghiệp-xây dựng tăng từ 25,6% lên 38,4%; lao động trong lĩnh vực dịch vụ tăng từ 18,1% lên 22,8%. Trong 5 năm, hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, giáo dục được tập trung đầu tư. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội đạt 6.856,2 tỷ đồng, tăng 64,7% so với giai đoạn 2011 - 2015.

Công tác giải phóng mặt bằng và chi trả đất dịch vụ được quan tâm chỉ đạo, đã thực hiện thu hồi đất cho 217 dự án, với tổng diện tích 214,07 ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới thực hiện đúng kế hoạch, đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở cả 12/12 xã; hoàn thành 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, đầu tư. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo từng bước được đổi mới, theo tinh thần Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo huyện giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Công tác lao động, việc làm, giảm nghèo được đẩy mạnh; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,54% xuống còn 0,96%. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động số 12 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và hệ thống các văn bản để lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 trên cơ sở bản cam kết hàng năm và kết quả công tác đạt được. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm và xác định những việc cần làm ngay.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, do đó nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã có sự chuyển biến tích cực, tinh thần trách nhiệm được nâng cao, có sự đổi mới trong phong cách, lề lối làm việc.

Việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các đồng chí cấp ủy viên các cấp trong thực hiện các quy định về nêu gương đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo động lực cho sự phát triển của huyện.

Huyện ủy đã lãnh đạo tốt việc sắp xếp bộ máy của thống chính trị, đã hoàn thành việc sáp nhập, sắp xếp bộ máy và đã giảm được 1 đầu mối phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và 5 đầu mối đơn vị sự nghiệp thuộc huyện. Thực hiện thí điểm mô hình Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đồng thời là Chánh thanh tra huyện; thí điểm chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã đối với 2 đơn vị.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được tăng cường. Chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được duy trì nền nếp; đã kết hợp linh hoạt giữa nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được coi trọng; dân chủ trong Đảng được thực hiện tốt hơn.

Công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên được chú trọng, nhất là việc phân công nhiệm vụ, thực hiện cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được coi trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ huyện Tam Dương rút ra các bài học:

Một là, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xem trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Quyết liệt, kiên trì trong đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình thực tế của huyện để tạo chuyển biến có tính đột phá. Vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu là nhân tố quyết định thành công.

Hai là, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, thường vụ, thường trực cấp ủy trên cơ sở thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực sự là tấm gương để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ba là, trong lãnh đạo phải xác định rõ các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm trong từng bối cảnh, điều kiện và thời điểm cụ thể để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo phù hợp; đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước sát với tình hình thực tế ở địa phương, huy động và khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là xây dựng hạ tầng gắn với các lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bốn là, phải coi trọng mục tiêu phát triển nhanh và phát triển bền vững, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ nhưng luôn chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân và gìn giữ, bảo vệ, cải thiện môi trường; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội nổi cộm phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế.

Năm là, bảo đảm ổn định xã hội là yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. Để đạt mục tiêu đó phải thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ ngay từ cơ sở, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống, thực hiện quy chế dân chủ và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng sát cơ sở, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương, chăm lo, bảo vệ quyền lợi thiết thực, cụ thể chính đáng của đoàn viên, hội viên. Phát huy sức mạnh của toàn dân quyền làm chủ thực sự của nhân dân; tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Phát huy thành tựu đạt được nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Tam Dương đề ra mục tiêu tổng quát, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở; phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết, tăng cường kỷ cương kỷ luật của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị sản xuất tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và phát triển nông nghiệp hàng hóa. Tập trung xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của nhân dân gắn với đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội.

Tăng cường quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Tam Dương phát triển toàn diện, bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành huyện công nghiệp.

Nguyễn Thanh Quang

(Bí thư Huyện ủy Tam Dương)