Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đưa huyện Vĩnh Tường phát triển nhanh và bền vững, trở thành đô thị loại IV

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; sự đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; trách nhiệm, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, Đảng bộ và Nhân dân huyện Vĩnh Tường đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao. Diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đảng bộ huyện có 2 năm liên tục (2018-2019) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



Lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển KT-XH

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, Huyện ủy Vĩnh Tường đã bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nông nghiệp gắn với thị trường; thực hiện thành công chương trình dồn thửa đổi ruộng tại 8 xã với diện tích hơn 1.300 ha; xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm có lợi thế và đã được công nhận nhãn hiệu “Bưởi Vĩnh Tường- hương vị đất Phủ”.

Chỉ đạo tạo điều kiện mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp với các hộ để phát triển sản xuất nông nghiệp như: Chăn nuôi bò sữa, chăn nuôi lợn... Phát triển chăn nuôi từ nhỏ lẻ sang hướng công nghiệp và bán công nghiệp tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ngoài việc hoàn thành quy hoạch một số thị trấn, khu dân cư, trung tâm thương mại, khu du lịch, đáp ứng nhu cầu phát triển, huyện quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, sản xuất. Đến nay, 4/9 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng với diện tích cho thuê 38,161ha/219 ha quy hoạch. Nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn sản xuất kinh doanh hiệu quả, mở rộng quy mô tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động.

Với sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của huyện Vĩnh Tường đạt 11,32%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, tăng từ 79,96% (năm 2015) lên 87,64% (năm 2020); giảm tỷ trọng nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản, giảm từ 20,04% (năm 2015) xuống còn 12,36% (năm 2020).

Thu ngân sách nhà nước hằng năm đạt cao so với kế hoạch, năm 2018 và năm 2019 đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng năm 2015 lên 55,3 triệu đồng vào năm 2020.

Huyện đã chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2019, tất cả 20 xã còn lại của huyện đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và trở thành huyện có số xã đạt chuẩn nông thôn mới nhiều nhất tỉnh (26/112 xã). Đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và đang đề nghị Trung ương công nhận đạt chuẩn vào cuối năm 2020.

Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế, Huyện ủy lãnh đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đến hết năm 2019, 100% trường học trên địa bàn huyện đều được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn giữ vững vị trí tốp đầu của tỉnh.

Nhiều di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn được đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục hồi bằng nguồn vốn xã hội hóa với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Đình Thổ Tang (thị trấn Thổ Tang) được xếp hạng là Di tích cấp Quốc gia đặc biệt; Lễ hội đền Ngự Dội (Vĩnh Ninh) được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, bảo trợ trẻ em đã huy động được toàn xã hội tham gia. 3 năm liên tục huyện tổ chức thành công các chuỗi chương trình: “Tết Ấm tình quê hương” tặng quà tết cho 100% hộ nghèo; 2 năm liên tục tổ chức thành công chương trình “Tết Sum vầy” trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn với mức quà năm sau cao hơn năm trước từ nguồn xã hội hóa.

5 năm qua, huyện vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm ủng hộ hàng chục tỷ đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 581 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công, đối tượng khó khăn về nhà ở. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường luôn chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, lề lối, tác phong làm việc; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ được giao; bám sát cơ sở, gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Tăng cường khối đại đoàn kết, củng cố niềm tin trong Đảng và Nhân dân.

Cùng với đó, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ được triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng quy định, cách làm có sự đổi mới, nhất là trong quy hoạch, đánh giá cán bộ; điều động, luân chuyển cán bộ gắn với nhu cầu, vị trí việc làm; bố trí cán bộ chủ chốt không là người sở tại; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố.

Kiên quyết, quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thực hiện xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm theo đúng quy định.

Chỉ đạo HĐND các cấp đổi mới phương thức hoạt động, trong đó đặc biệt chú trọng tới đổi mới công tác điều hành các kỳ họp, thực hiện duy trì thảo luận theo tổ, chất vấn và trả lời chất vấn, phát huy tối đa trí tuệ của đại biểu HĐND. Tăng cường công tác giám sát và thực hiện các kiến nghị sau giám sát… phát huy vai trò, vị trí của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Lãnh đạo UBND các cấp tăng cường công tác xây dựng củng cố, chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, coi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm.

Vào cuộc quyết liệt chỉ đạo công tác dồn thửa đổi ruộng; xây dựng nông thôn mới; xử lý vi phạm Luật Đất đai; bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án, công trình trọng điểm; giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, nhất là số đơn thư tồn đọng kéo dài, phức tạp; xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước thải, bảo vệ môi trường…

Phấn đấu xây dựng huyện Vĩnh Tường thành đô thị loại IV

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đề ra mục tiêu tổng quát và 20 chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, trong đó phấn đấu đưa huyện Vĩnh Tường trở thành đô thị loại IV vào những năm đầu của thập niên 20. Để thực hiện thắng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở xác định thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là: Trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh và căn cứ vào tiềm năng, lợi thế của huyện tiếp tục cụ thể hóa thành chương trình, đề án, dự án… khai thác, sử dụng tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Hai là: Tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, giữ vững vị trí dẫn đầu tỉnh về giáo dục đào tạo; chú trọng đến công tác phân luồng học sinh kết hợp với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm nhằm phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Quan tâm toàn diện đến đời sống Nhân dân, chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, tích cực giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao thu nhập và phúc lợi người dân.

Ba là: Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội

Bốn là: Chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối, tác phong làm việc; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Chú trọng nhân rộng, biểu dương những mô hình, điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa trong xã hội. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đảng viên; nâng cao năng lực, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Làm tốt tất cả các khâu của công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Kiên quyết, quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Đổi mới công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Năm là: Chỉ đạo HĐND các cấp đổi mới phương thức hoạt động. Lãnh đạo UBND các cấp tăng cường công tác xây dựng, củng cố chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, coi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm. Chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Lê Minh Thịnh

(Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường)