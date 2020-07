Nếp sống mới ở Tử Du

Thực hiện Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền xã Tử Du, huyện Lập Thạch đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, tổ chức các ngày kỷ niệm; không uống rượu trong giờ làm việc, không hút thuốc lá nơi công sở, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đưa nếp sống văn minh đi vào cuộc sống.



Cán bộ xã Tử Du cởi mở, tận tình khi giao tiếp, ứng xử và trao đổi công việc với nhân dân.





Đến liên hệ công tác tại UBND xã Tử Du, chúng tôi nhận thấy, ngay từ sáng sớm, cán bộ bộ phận “một cửa”, phụ trách LĐ-TB&XH, địa chính, các hội, đoàn thể… đều đi làm rất đúng giờ. Cán bộ xã trang phục gọn gàng, lịch sự, làm việc với không khí tích cực, tập trung và thân thiện, tận tình khi giao tiếp, ứng xử, trao đổi công việc với nhân dân.

Quan sát từ khuôn viên trụ sở UBND xã tới các phòng ban, tuyệt nhiên không hề xuất hiện khói thuốc lá, không có tình trạng đầu mẩu thuốc lá vứt bừa bãi như thời gian trước…

Không chỉ có sự chuyển biến rõ rệt về văn hóa nơi công sở mà ở các khu dân cư, nếp sống, nếp nghĩ của người dân cũng có nhiều thay đổi. Hơn chục năm về trước, ở các thôn dân cư, các đám cưới được tổ chức linh đình, mời khách tràn lan, kéo dài nhiều ngày.

Trong đám cưới, nhạc mở to, thanh niên hút thuốc lá, không ít người uống rượu say gây ẩu đả, mất an ninh trật tự. Đám tang sử dụng nhiều vàng mã, tục lệ chống gậy, lăn đường, lăn huyệt vẫn diễn ra…

Thế nhưng, nhiều năm trở lại đây, thời gian tổ chức đám cưới chỉ trong hơn 1 ngày; thuốc lá và rượu hạn chế tối đa, không sử dụng loa công suất lớn; đám tang không tổ chức bày cỗ mời khách, nhiều hủ tục được xoá bỏ, nhiều gia đình còn lựa chọn hình thức hỏa táng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Việc cúng tam nhật, tứ cửu, giỗ đầu, giỗ hết, cải táng được các gia đình tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm. Các lễ hội được thực hiện theo hướng văn minh, tiết kiệm nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Mai, thôn Bản Hậu, xã Tử Du cho biết: "Ngày xưa, làng có đám cưới, đám ma thì nhiều thủ tục phức tạp, rườm rà lắm bởi “tục lệ” bao đời ăn sâu vào nếp sống của người dân. Người dân vẫn còn nặng nề tư tưởng “phải bằng bạn bằng bè” nên dù kinh tế không mấy khá giả vẫn chạy vạy để lo đám cưới to, mừng thọ lớn… khiến kinh tế khó khăn lại càng thêm khó.

Từ khi thực hiện nếp sống văn hóa mới, đám cưới, mừng thọ, đám tang đều tổ chức tiết kiệm, đầm ấm nhưng vẫn trang trọng và giữ được văn hóa truyền thống nên ai cũng phấn khởi".

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Tử Du Đỗ Cao Đức cho biết: Có được kết quả đó là do cấp uỷ, chính quyền xã chú trọng tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị 11, từng bước giúp đảng viên và quần chúng nhân dân thay đổi từ nhận thức đến hành động.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 11 được thực hiện thường xuyên; đưa nội dung kiểm tra, giám sát vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của các cấp uỷ Đảng.

Đảng uỷ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, chi bộ trực thuộc thực hiện Chỉ thị 11 gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp… Qua đó, các quy định thực hiện nếp sống văn minh được cán bộ, đảng viên nắm rõ, thực hiện nghiêm túc và tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia.

Xã đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh vào quy ước, hương ước của thôn, làm cơ sở bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa; tổ chức cho nhân dân đăng ký và cam kết thực hiện, nhờ vậy việc cưới, việc tang, mừng thọ, tổ chức các ngày kỷ niệm, lễ hội thực hiện theo nếp sống văn minh đã đi vào nếp sống của bà con nhân dân nhiều năm nay.

Thực tế cho thấy, việc thực hiện tốt nếp sống văn minh ở xã Tử Du những năm qua không chỉ góp phần tiết kiệm tiền của, thời gian, công sức của nhân dân mà còn xây dựng những giá trị chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nếp sống văn minh đi vào cuộc sốnggóp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo nền tảng để địa phương phát triển KT- XH.

Bài, ảnh: Phương Loan